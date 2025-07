Turba Media ha transformado significativamente sus capacidades operativas y sus servicios al cliente a través de su asociación con IBM. Gracias a la implementación de watsonx.ai para AI builders, Turba Media ha acelerado la velocidad a la que se generan los conocimientos y se actúa en consecuencia, lo que permite tomar decisiones de marketing más ágiles y con mayor capacidad de respuesta. El análisis de sentimiento en tiempo real y la previsión integrada en todas las campañas activas han llevado a mejoras demostrables en la precisión de la orientación de los anuncios, el ROI y la relevancia del contenido. Los paneles de control fáciles de usar de Turba Media ahora ofrecen a los usuarios no técnicos acceso directo a conocimientos potentes, eliminando la necesidad de analistas de datos intermediarios y aumentando la transparencia. La colaboración entre Turba Media e IBM no solo ha mejorado las capacidades de Turba Media, sino que también ha democratizado el acceso a datos. Los especialistas en marketing, estrategas y productores de eventos ahora pueden consultar datos culturales y de campañas en tiempo real utilizando lenguaje natural, lo que mejora significativamente los resultados en comparación con los métodos tradicionales de compra de medios. Esta transformación se ha presentado en prestigiosos eventos del sector, como Asia Tech 2024, IBM Think Singapore y Gartner Digital Gold Coast. En estos eventos, Turba Media demostró su capacidad para agregar y analizar datos en vivo directamente de los asistentes en tiempo real, ofreciendo una inteligencia de audiencia sin precedentes. Los fundadores de Turba Media, Matt Bonner y Effi Shwintarsky, han enfatizado públicamente la naturaleza familiar de su colaboración continua con IBM, subrayando la confianza mutua y una visión compartida para el futuro de la estrategia con IA de medios. Como resultado, Turba Media se ha convertido en un colaborador de primera línea y un innovador en el ecosistema de IBM, presentando en múltiples eventos del sector y aprovechando la IA generativa para extraer la comunidad de vanguardia y conocimientos culturales.



El impacto de esta asociación es evidente en el éxito de Turba Media con clientes como Subsonic Festival. Al aprovechar las herramientas de watsonx.ai, Turba Media fue capaz de informar sobre las estrategias de compra de medios y colocación de anuncios, lo que se tradujo en unas métricas de campaña sobresalientes. Las métricas incluyen una tasa de clics (CTR) de <4,62 % y un retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de más de 5,56. Estos Resultados subrayan el Power® de integrar la IA avanzada con el marketing culturalmente inteligente.



"La inteligencia de audiencias de Turba Media es innovadora y disruptiva. Aprovechando la IA generativa, ayudan a las organizaciones a descubrir conocimientos y monetizar audiencia que antes eran invisibles, transformando los datos en resultados empresariales tangibles", afirma Loke Peng Yuen, responsable global de desarrollo empresarial y ventas de IBM.