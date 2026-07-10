trivago impulsa a sus equipos con una plataforma de IA generativa multiproveedor

Para convertir la IA generativa en una capacidad empresarial fiable, trivago se asoció con IBM para diseñar y desarrollar su copiloto de IA interno, denominado “trivago Copilot”. A través de IBM® Digital Product Design and Engineering Consulting, IBM y trivago colaboraron para crear una base flexible y abierta capaz de admitir múltiples proveedores de modelos de lenguaje de gran tamaño, a la vez que se mantenían el gobierno, la seguridad y el control regional de los datos. La experiencia de trivago Copilot se alinea con los copilotos empresariales modernos, aprovechando una base en la nube para ofrecer una productividad segura y escalable impulsada por IA.

Los equipos establecieron un método coherente y automatizado para aprovisionar y gestionar los datos e integraciones subyacentes, lo que permitió una iteración más rápida y un escalado fiable en toda la organización. Esta base permitió a trivago ampliar el copiloto más allá de la generación de contenidos y convertirlo en una experiencia de búsqueda empresarial que conecta correos electrónicos, mensajes de Slack y sistemas de documentación, facilitando la recuperación de conocimientos independientemente de dónde residan. Estas capacidades se mejoraron aún más mediante la generación aumentada por recuperación (RAG), lo que garantiza que las respuestas de la IA se basen en los datos internos de trivago, a la vez que se conserva toda la información de forma segura dentro del entorno controlado. Este enfoque reforzó la soberanía digital al evitar que los datos sensibles quedaran expuestos a sistemas externos.

Para ir más allá de la recuperación de conocimientos, trivago implementó una automatización segura impulsada por IA de los flujos de trabajo diarios. Los empleados pueden ahora ejecutar tareas como enviar correos electrónicos a través de Outlook, resumir conversaciones de Slack y crear o actualizar tiques de Jira mediante sencillas instrucciones. Esto permite a los equipos pasar del consumo pasivo de información a la ejecución activa de tareas mediante la IA. La plataforma también aprovecha los agentes de IA para ejecutar código, generar y descargar archivos, crear imágenes e interactuar con múltiples formatos de archivo, ampliando aún más el alcance de lo que los empleados pueden lograr a través de una única interfaz.

Para pasar de la plataforma a la práctica, trivago lanzó el Copilot junto con una Jornada de Aprendizaje sobre IA para toda la empresa: 25 sesiones basadas en casos de uso reales, a las que asistió aproximadamente el 70 % de la plantilla.

En lugar de limitar la IA a un pequeño grupo de especialistas, trivago se centró en facilitar su uso generalizado entre todo el personal. Un grupo dedicado de embajadores de la IA ayudó a definir objetivos, compartir buenas prácticas y guiar a los empleados a través de la experimentación práctica, mientras que la dirección reforzó activamente una cultura de curiosidad, aprendizaje y uso responsable de la IA.

Tal y como explicó Carolina Muradas, directora de IA y responsable de Estrategia y Operaciones en trivago: “El riesgo de no adoptar la IA es mucho mayor que el riesgo de aprender sobre la marcha. Al colaborar con IBM, pudimos pasar del concepto a la producción más rápido de lo que lo habríamos hecho por nuestra cuenta. Ahora nuestros equipos abordan los proyectos desde una perspectiva más amplia”.

Gracias a la colaboración con IBM, trivago se aseguró de que la adopción de la IA fuera más allá de la experimentación, integrándola en las formas de trabajo cotidianas en lugar de tratarla como una iniciativa aislada. Todas las capacidades se diseñaron teniendo en cuenta la residencia de datos en la UE, lo que garantiza que los datos de la empresa, los resultados generados y las interacciones de los usuarios permanezcan de forma segura dentro de la región.