trivago impulsa a sus equipos con una plataforma de IA generativa multiproveedor

En colaboración con IBM Consulting, trivago desarrolla y escala “trivago Copilot”, una herramienta que mejora la productividad, el acceso al conocimiento y la toma de decisiones
El lanzamiento de la IA generativa supuso un punto de inflexión en la forma en que se crea, documenta y ejecuta el trabajo en todos los sectores. De repente, los trabajadores del conocimiento dispusieron de nuevas formas de esbozar ideas, buscar información y acelerar la toma de decisiones. Al mismo tiempo, las organizaciones se enfrentaban a una creciente incertidumbre en torno al acceso a los modelos, el gobierno de datos y cómo habilitar estas herramientas de forma segura a escala. Además, trivago necesitaba cumplir los estrictos requisitos europeos en materia de protección de datos y soberanía digital. El uso de herramientas públicas de IA suscitó preocupaciones sobre el procesamiento o la transferencia de información sensible de la empresa fuera de la UE, lo que limitaba la capacidad de los equipos para experimentar libremente con la IA generativa. Esto generó una necesidad urgente de contar con un entorno seguro y de nivel empresarial en el que los empleados pudieran interactuar con la IA de forma segura, garantizando al mismo tiempo la residencia de los datos, el gobierno y el cumplimiento de la normativa de la UE. El riesgo no solo radicaba en adoptar la tecnología equivocada, sino también en actuar con demasiada lentitud mientras la naturaleza del trabajo ya estaba cambiando.
En este contexto más amplio, trivago reconoció que sus retos actuales se harían más evidentes sin un nuevo enfoque. El mercado evolucionaba rápidamente, con distintos modelos que destacaban en diferentes tareas. La carga que suponía gestionar suscripciones, inicios de sesión y contextos mentales por separado estaba mermando precisamente las ganancias de productividad que se suponía que debía aportar la IA. Al mismo tiempo, la consolidación en torno a un único proveedor no era una alternativa segura: los cambios en los precios, la obsolescencia de los modelos o las interrupciones del servicio podían alterar los flujos de trabajo sin previo aviso, creando un riesgo de concentración que ninguna organización puede ignorar. Estos retos supusieron una oportunidad para que trivago estableciera una interfaz segura y unificada para interactuar con los datos empresariales mediante la IA, simplificando el acceso a la información distribuida y permitiendo al mismo tiempo el uso seguro, conforme a la normativa y escalable de la IA generativa en entornos controlados.
La creación de documentación de alta calidad, planes de proyecto y casos de negocio requería un esfuerzo manual considerable, lo que ralentizaba la ejecución en un entorno empresarial que, por lo demás, se caracterizaba por su dinamismo.
trivago necesitaba una forma de responder al cambio hacia la IA generativa, a la vez que mejoraba la productividad, preservaba el conocimiento e impulsaba a los empleados de todos los niveles para trabajar más rápido y tomar mejores decisiones.
Para convertir la IA generativa en una capacidad empresarial fiable, trivago se asoció con IBM para diseñar y desarrollar su copiloto de IA interno, denominado “trivago Copilot”. A través de IBM® Digital Product Design and Engineering Consulting, IBM y trivago colaboraron para crear una base flexible y abierta capaz de admitir múltiples proveedores de modelos de lenguaje de gran tamaño, a la vez que se mantenían el gobierno, la seguridad y el control regional de los datos. La experiencia de trivago Copilot se alinea con los copilotos empresariales modernos, aprovechando una base en la nube para ofrecer una productividad segura y escalable impulsada por IA.
Los equipos establecieron un método coherente y automatizado para aprovisionar y gestionar los datos e integraciones subyacentes, lo que permitió una iteración más rápida y un escalado fiable en toda la organización. Esta base permitió a trivago ampliar el copiloto más allá de la generación de contenidos y convertirlo en una experiencia de búsqueda empresarial que conecta correos electrónicos, mensajes de Slack y sistemas de documentación, facilitando la recuperación de conocimientos independientemente de dónde residan. Estas capacidades se mejoraron aún más mediante la generación aumentada por recuperación (RAG), lo que garantiza que las respuestas de la IA se basen en los datos internos de trivago, a la vez que se conserva toda la información de forma segura dentro del entorno controlado. Este enfoque reforzó la soberanía digital al evitar que los datos sensibles quedaran expuestos a sistemas externos.
Para ir más allá de la recuperación de conocimientos, trivago implementó una automatización segura impulsada por IA de los flujos de trabajo diarios. Los empleados pueden ahora ejecutar tareas como enviar correos electrónicos a través de Outlook, resumir conversaciones de Slack y crear o actualizar tiques de Jira mediante sencillas instrucciones. Esto permite a los equipos pasar del consumo pasivo de información a la ejecución activa de tareas mediante la IA. La plataforma también aprovecha los agentes de IA para ejecutar código, generar y descargar archivos, crear imágenes e interactuar con múltiples formatos de archivo, ampliando aún más el alcance de lo que los empleados pueden lograr a través de una única interfaz.
Para pasar de la plataforma a la práctica, trivago lanzó el Copilot junto con una Jornada de Aprendizaje sobre IA para toda la empresa: 25 sesiones basadas en casos de uso reales, a las que asistió aproximadamente el 70 % de la plantilla.
En lugar de limitar la IA a un pequeño grupo de especialistas, trivago se centró en facilitar su uso generalizado entre todo el personal. Un grupo dedicado de embajadores de la IA ayudó a definir objetivos, compartir buenas prácticas y guiar a los empleados a través de la experimentación práctica, mientras que la dirección reforzó activamente una cultura de curiosidad, aprendizaje y uso responsable de la IA.
Tal y como explicó Carolina Muradas, directora de IA y responsable de Estrategia y Operaciones en trivago: “El riesgo de no adoptar la IA es mucho mayor que el riesgo de aprender sobre la marcha. Al colaborar con IBM, pudimos pasar del concepto a la producción más rápido de lo que lo habríamos hecho por nuestra cuenta. Ahora nuestros equipos abordan los proyectos desde una perspectiva más amplia”.
Gracias a la colaboración con IBM, trivago se aseguró de que la adopción de la IA fuera más allá de la experimentación, integrándola en las formas de trabajo cotidianas en lugar de tratarla como una iniciativa aislada. Todas las capacidades se diseñaron teniendo en cuenta la residencia de datos en la UE, lo que garantiza que los datos de la empresa, los resultados generados y las interacciones de los usuarios permanezcan de forma segura dentro de la región.
Durante los primeros años de uso de trivago Copilot, los empleados indicaron que, en el primer año, en 2023, ahorraron una media de 8 días laborables al año. En la actualidad, más de 600 empleados utilizan activamente la plataforma, con una tasa de adopción que alcanza aproximadamente el 90 % del personal elegible, lo que demuestra una sólida integración en las operaciones diarias. En el tercer año, en 2025, esa cifra se duplicó con creces hasta superar los 16,6 días por empleado, lo que refleja una amplia adopción y una integración más profunda del equipo con trivago Copilot.
Más allá del ahorro de tiempo, trivago ha reforzado la forma en que se recopila, estructura y reutiliza el conocimiento. La búsqueda empresarial redujo la repetición de tareas al facilitar el acceso a decisiones anteriores, documentación y contexto, mientras que los equipos mejoraron la calidad general de la documentación, la planificación y la toma de decisiones. Los empleados pueden ahora poner en marcha iniciativas partiendo de una base mejor informada, con una visibilidad más clara de las perspectivas existentes. Más allá del acceso al conocimiento, los empleados pueden ahora automatizar flujos de trabajo rutinarios y ejecutar acciones directamente a través de la plataforma, lo que reduce el esfuerzo manual y libera tiempo para tareas de mayor valor.
Como resultado, trivago acortó el tiempo que transcurre desde la idea hasta la ejecución, lo que permitió una experimentación y una iteración más rápidas sin sacrificar la calidad. Es importante destacar que trivago logró esta transformación manteniendo el control total sobre sus datos, garantizando el cumplimiento de la normativa europea y estableciendo un entorno fiable y seguro para la adopción de la IA en la empresa. El resultado no es solo una mayor productividad, sino una forma de trabajar más coherente y resiliente que permite a la empresa adaptarse a medida que la IA generativa sigue evolucionando. Akshay Sureka, partner asociado de IBM Consulting, resume: “El verdadero impacto proviene de la integración de la IA en los flujos de trabajo cotidianos. Al conectar el conocimiento de la empresa y facilitar la acción a través de una única interfaz, los equipos de trivago pueden avanzar más rápido y con mayor confianza”.
trivago es una empresa tecnológica global que ayuda a los viajeros a comparar precios de hoteles y a encontrar las mejores opciones de alojamiento. La empresa opera con una sólida cultura de espíritu emprendedor, transparencia e innovación continua.
© Copyright IBM Corporation. Junio de 2026.
IBM, el logo de IBM e IBM Product Engineering Consulting son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.