Trade Works ha creado una innovadora plataforma de negociación financiera que reduce costes y tiempo compartiendo sistemas de divisas/CFD.
Trade Works se dedica a la planificación y el desarrollo de sistemas de transacciones en línea para instituciones financieras y la construcción de plataformas de comercio electrónico, junto con otros sistemas. Con el desarrollo interno de paquetes, los servicios en la nube y los servicios de infraestructura de autenticación multifactor como pilares, la empresa ha respaldado durante mucho tiempo sistemas estables y transacciones financieras fluidas a través de servicios integrados, desde la planificación hasta el mantenimiento y las operaciones.
En el ámbito de los sistemas de transacciones financieras, que constituye el pilar de la actividad de Trade Works, las instituciones financieras se enfrentan desde hace muchos años a una serie de problemas. Los sistemas convencionales de FX/CFD fueron desarrollados e implementados individualmente por cada institución, lo que inevitablemente condujo a períodos de desarrollo más largos y mayores costes. Además, el coste de la renovación debido a las necesidades de los inversores y al cumplimiento de leyes y normativas se solapó, aumentando la carga total de costes en toda la arquitectura del sistema. Estos desafíos no solo redujeron la ventaja competitiva de las instituciones financieras y dificultaron la adquisición de nuevos inversores, sino que también dificultaron las cosas para los nuevos participantes en el mercado FX/CFD.
Había una necesidad urgente de que las instituciones financieras mejoraran la experiencia del inversor y ampliaran los servicios proporcionando servicios todo en uno para resolver estos problemas y promover un mayor uso.
Para resolver estos problemas, Trade Works se centró en el servicio de tipo proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) del sistema FX/CFD. Trade Works utilizó IBM Power/IBM i, que tiene una excelente disponibilidad y rendimiento, para construir una base sólida.
Además, aprovechando los puntos fuertes de su experiencia acumulada en alta tecnología y seguridad en plataformas en la nube, así como el diseño de UI/UX que hace hincapié en la usabilidad, la empresa comenzó a desarrollar un nuevo servicio de tipo ASP con miembros que tienen una amplia experiencia en transacciones financieras sistemas.
"Para construir un sistema financiero de misión crítica, necesitábamos estabilidad y fiabilidad, especialmente en el cambio de divisas/CFD, donde una alta potencia de procesamiento para procesar enormes cantidades de datos de transacciones en tiempo real era esencial. Además, reforzar las medidas de seguridad, que se han vuelto cada vez más importantes en los últimos años, también era un tema importante. Elegimos IBM Power/IBM i como la plataforma óptima para cumplir estos requisitos en todos los ámbitos", afirma Kazuyuki Nakahara, director ejecutivo de la división de soluciones de la empresa.
Esta iniciativa dio lugar al innovador servicio compartido ASP TradePower FX/CFD para instituciones financieras. Además de la reducción de costes gracias a la escalabilidad del servicio compartido, la empresa consiguió reducir drásticamente las barreras de entrada.
Trade Works proporcionó TradePower FX/CFD al servicio de la negociación de márgenes de divisas de GMO Aozora Net Bank, GMO Aozora FX. El banco comenzó sus operaciones de producción el 10 de agosto de 2025 y continúa acelerando la evolución de los servicios FX/CFD mientras avanza.
Comenzando con la introducción en GMO Aozora Net Bank, Trade Works planea expandir aún más su negocio en el mercado FX/CFD y presentar el sistema a más instituciones financieras.
Para mejorar la satisfacción del cliente y contribuir al desarrollo de las instituciones financieras mediante mejoras funcionales continuas, la empresa continuará desarrollando funciones de gestión de riesgos basadas en IA y operaciones automatizadas, así como apoyando la digitalización de las instituciones financieras con vistas a expandirse a mercados internacionales.
Trade Works Co., Ltd.(Tokio Stock Exchange (STD 3997, Minato-ku, Tokio, presidente: Masakatsu Saito) es una empresa de tecnología financiera que planifica y desarrolla sistemas de transacciones por Internet para instituciones financieras. Logra una alta fiabilidad y seguridad en una plataforma en la nube, con una fortaleza fundamental en el diseño UI/UX y énfasis en la usabilidad. Muchos miembros de la empresa tienen amplia experiencia en el sector de TI, y está llamando la atención por su potencial para brindar apoyo a los servicios financieros del futuro. Junto a la infraestructura de sistemas de bolsa de valores de próxima generación de Trade Works, también buscan expandirse en el extranjero utilizando servicios de paquetes de misión, IA generativa y más.
Altamente escalable y fiable, se trata de una familia de servidores de alto rendimiento centrada en las empresas.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM y el logotipo de IBM son marcas registradas de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. Este documento contiene información actualizada a la fecha de su publicación original y está sujeto a cambios por parte de IBM sin previo aviso. Es posible que determinados productos no estén disponibles en todos los países o regiones en los que opera IBM.
Todos los ejemplos de clientes citados o descritos se presentan como ilustraciones de la forma en que algunos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que han podido obtener. Los costes medioambientales y las características de rendimiento reales variarán en función de las configuraciones y condiciones de cada cliente.