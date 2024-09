Basándose en las recomendaciones de Advent One y en su exitosa experiencia previa con la ejecución de sistemas IBM in situ, Tomago decidió dejar a su proveedor de servicios en la nube pública y operar su conjunto de soluciones SAP en un modelo de nube privada, basado en una infraestructura integrada de sistemas IBM y soluciones de Red Hat.

Además de utilizar su plataforma SAP ERP para la gestión de almacenes de piezas de repuesto, Tomago confía en SAP para otras tareas esenciales del negocio, como nóminas, compras, recursos humanos, finanzas y otras funciones. Cualquier pérdida o retraso de datos como resultado de apagones tendría un impacto significativo en el negocio, por lo que el departamento de TI de Tomago trabajó en estrecha colaboración con Advent One e IBM para gestionar una transición sin problemas a su propia nube privada, diseñada para dar soporte a las soluciones SAP, entre las que se incluyen:

SAP Business Warehouse, con tecnología SAP HANA, un almacén de datos para consolidar datos, armonizar datos maestros y proporcionar escenarios de generación de informes flexibles.



• SAP ECC, con tecnología SAP HANA, un componente central de ERP que opera en la base de datos de SAP HANA y simplifica tareas comerciales como logística, finanzas, ventas y almacenamiento.



• SAP Fiori, una plataforma de experiencia del usuario que equipa a los diseñadores y desarrolladores con herramientas ágiles y directrices para crear aplicaciones rápidamente. SAP Fiori permitió el rápido desarrollo de interfaces de usuario para dispositivos móviles, con el fin de proporcionar a los usuarios acceso a las herramientas de SAP en todas las instalaciones de la planta en expansión de Tomago.

Trabajando juntos bajo un plazo extremadamente ajustado para completar la transformación, IBM Lab Services y Advent One implementaron la nueva infraestructura de almacenamiento y copia de seguridad de IBM Power Systems, incluida la instalación y configuración de todos los sistemas operativos, en seis días. "En menos de una semana después de la entrega de hardware," dice Holloway, "todos los sistemas se entregaron al equipo de SAP".

"Sabíamos que teníamos que traer y entregar todo lo más rápido posible" dice Moncrieff. "Mi enhorabuena a todos los miembros del equipo de Advent One e IBM".

La infraestructura de nube privada incluía la virtualización de servidores IBM Power Systems H924 (PDF) e IBM PowerVM, diseñada para consolidar múltiples cargas de trabajo en menos sistemas, aumentar el uso del servidor y proporcionar seguridad de principio a fin.

Las soluciones de almacenamiento flash de IBM, el almacenamiento hybrid flash de IBM, IBM Storage Area Networks y el software IBM Spectrum Storage proporcionaron una solución de almacenamiento completa con capacidades infundidas por IA que mejora la economía del almacenamiento en las instalaciones y para el cloud híbrido. IBM FlashSystem y las soluciones de almacenamiento all flash y hybrid flash están construidas con la tecnología IBM Spectrum Virtualize para la replicación o migración definidas por software.

Basándose en su experiencia en la implementación de soluciones Red Hat certificadas por SAP, Advent One recomendó que Tomago consolidara sus múltiples sistemas operativos en las plataformas de Red Hat. "Tener múltiples sistemas operativos no era ideal, y no queríamos que la información aislada ni que los recursos cruciales dependieran de una sola persona" dice Moncrieff. "Red Hat nos proporciona conocimientos técnicos y de desarrollo en todo el sistema operativo, y nos prepara para la implementación del IoT cuando llegue el momento".