TOA Corporation

Para ayudar a más ciudadanos a disfrutar de espacios públicos seguros, el fabricante de equipos de audio y vigilancia TOA se ha esforzado por intensificar sus operaciones globales. Al estandarizar sus actividades de fabricación, planificación de productos y ventas con Enterprise Application Management for SAP Solutions en IBM® Cloud, TOA aceleró la eficiencia operativa y redujo los costes de TI.

Reto empresarial Con presencia en 31 países diferentes, ¿cómo podría TOA mantener sus actividades de fabricación, planificación de productos y ventas funcionando sin problemas las 24 horas del día?

Transformación Para mejorar el rendimiento de las aplicaciones principales que impulsan sus operaciones globales, TOA trasladó sus sistemas SAP® ERP a Enterprise Application Management for SAP Solutions en IBM Cloud.

Resultados Reduce Costes de infraestructura de TI y cargas de trabajo de mantenimiento en cada uno de los sitios regionales de TOA Fortalece la gestión y gobernanza globales, manteniendo la singularidad de las operaciones locales Proporciona Un entorno que permitirá el uso de los últimos servicios en la nube para aplicaciones digitales y aumentará el rendimiento de la infraestructura

Historia de un desafío empresarial Traslado de servicios gestionados de SAP a IBM Cloud de segunda generación Establecida en 1934, TOA fabrica una variedad de equipos profesionales de audio y transmisión, incluidos altavoces y micrófonos, así como equipos de seguridad y cámaras de vigilancia. Tras la propagación de la pandemia de COVID-19, el distanciamiento social se ha vuelto cada vez más importante para proteger la salud pública. En respuesta, TOA se ha centrado en proporcionar servicios que pueden ayudar a las organizaciones de salud a monitorizar el número de personas en un lugar determinado y rastrear el número de personas que pasan por espacios públicos. Para lograrlo, la empresa combinó su amplia red de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial (IA) para crear una solución que ayuda a reducir la congestión en los espacios públicos. El Sr. Akinori Ueda, Director General del Departamento de Sistemas de Información de la División de Planificación Corporativa de TOA, describe las últimas iniciativas de la empresa: "En línea con nuestra filosofía de "sonrisas para el público, crear una sociedad en la que la gente pueda sonreír", estamos aprovechando nuestra experiencia como productor líder de equipos de audio y vídeo para perfeccionar nuevas soluciones y retribuir a las comunidades a las que servimos. Por ejemplo, desde agosto de 2020 estamos llevando a cabo una prueba de concepto en la estación Sannomiya del metro municipal de Kobe. En este proyecto utilizamos cámaras e inteligencia artificial para identificar automáticamente la congestión y brindar orientación sobre rutas concurridas a través de sistemas de megafonía para ayudar a los pasajeros a mantenerse seguros y evitar colas”. TOA también está desarrollando plataformas digitales diseñadas para fortalecer las relaciones con los clientes y mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, la compañía está trabajando en la creación de un nuevo portal para sus clientes que proporcionará información detallada del producto y les ayudará a gestionar mejor sus pedidos. Del mismo modo, la empresa está creando un portal de usuario que monitorizará el estado de los sistemas de transmisión y vigilancia de audio instalados actualmente utilizando sensores de Internet de las cosas y notificará automáticamente a los equipos de mantenimiento cuando se requieran reparaciones. En los últimos años, la empresa TOA ha emprendido una estrategia de producción local de productos en cada una de las cinco regiones en las que opera, incluidas Asia Pacífico, América, Europa, Oriente Medio y África. Pero como todo, desde la planificación de productos hasta la producción y las ventas, se llevaba a cabo a nivel local, los responsables de la sede central de la empresa tenían dificultades para hacerse una idea clara de los resultados de cada división regional. Para abordar este problema, TOA estableció un sistema de gestión global integrado utilizando SAP ERP para unificar los sistemas principales que había estado funcionando por separado en cada región. Para respaldar este entorno SAP, la empresa seleccionó Enterprise Application Management for SAP Solutions on IBM Cloud, una solución que incluye servicios de operaciones de SAP Basis como una oferta estandarizada. TOA comenzó a utilizar la solución de IBM en la región de Asia y el Pacífico a principios de 2015 y la implementó en 20 sitios en 15 países en marzo de 2019. Ueda reflexiona sobre el impacto del uso de Enterprise Application Management para soluciones SAP en IBM Cloud: “Gracias a IBM, nuestro sistema de gestión global ha estado funcionando sin problemas las 24 horas del día. Además, se ha mejorado la disponibilidad del sistema en cada sitio, y con el equipo de IBM disponible para hacer frente a cualquier fallo que pueda ocurrir, también hemos reducido las actividades de mantenimiento del sistema. Además, IBM ha sido objeto de auditorías externas y ha obtenido múltiples certificaciones de seguridad de datos, lo que nos da la seguridad de que nuestras aplicaciones principales se ejecutan en un entorno fiable." TOA inicialmente eligió ejecutar sus aplicaciones SAP administradas desde el centro de datos Makuhari de IBM, que está especializado para este propósito. Para apoyar la innovación futura, la compañía también quería crear un entorno ágil y mejorar sus plataformas digitales con las últimas tecnologías en la nube. En 2020, TOA decidió migrar al centro de datos de Tokio de IBM, que ayudaría a mejorar aún más el rendimiento, la estabilidad y la fiabilidad del sistema.

"IBM es una empresa global que proporciona tecnologías avanzadas como hardware, software, nube, IA y servicios de consultoría. Esperamos seguir contando con su apoyo a medida que avanzamos en la utilización global de las TI, manteniendo al mismo tiempo una buena gobernanza. Mr. Akinori Ueda General Manager of the Information Systems Department, Corporate Planning Division TOA Corporation

Historia de transformación Migración de SAP ERP al centro de datos de IBM en Tokio en solo tres meses Una vez que migró sus aplicaciones SAP al centro de datos de IBM en Tokio, TOA actualizó su base de datos SAP ERP y reemplazó Microsoft SQL Server 2008 con Microsoft SQL Server 2012, ya que el soporte para el servidor SQL existente de la compañía estaba a punto de expirar. Este trabajo se llevó a cabo en enero y febrero de 2019 con el apoyo de IBM, seguido de la planificación de la migración al centro de datos de IBM en Tokio en julio del mismo año. La migración actual comenzó en agosto. IBM ayudó a TOA a migrar a la nueva base de datos SAP ERP y luego verificó y probó el entorno antes de moverlo a producción. Después de la migración al centro de datos de IBM en Tokio, IBM configuró un entorno de nube gestionado para las aplicaciones SAP de TOA, incluido el soporte para las operaciones SAP Basis de la compañía. Este cambio ha ayudado a mejorar enormemente la infraestructura de TI de la empresa y otras funciones. El Sr. Kentaro Hamada, gerente del Departamento de Sistemas de Información de TOA que dirigió la migración, describe el papel que desempeñó IBM en la aceleración del proyecto. Explica: "Al migrar a la infraestructura ERP de SAP, es común aplicar un paquete de soporte, pero IBM ya había aplicado el paquete de soporte como parte del servicio de operación SAP Basis. Como podíamos tratar la mudanza al centro de datos de Tokio como una simple migración, pudimos completarla en un corto período de tiempo". Hamada también elogió los esfuerzos del equipo de IBM Japan, que supervisó el progreso del proyecto y aseguró que no había lagunas en la colaboración entre las diversas empresas y organizaciones involucradas. También reflejó que el equipo de IBM ayudó a garantizar que la implementación funcionara sin problemas.

"Debido a las medidas preventivas que IBM ha tomado, no hemos experimentado ningún problema con nuestras aplicaciones SAP desde la migración. Si algo sucede en el futuro, IBM montará un equipo para resolver el problema y responderá rápidamente en colaboración con nosotros. Mr. Kentaro Hamada Manager of the Information Systems Department, Corporate Planning Division TOA Corporation

Historia de resultados Creación de un entorno de digitalización Después de migrar a Enterprise Application Management for SAP Solutions en IBM Cloud alojado en el centro de datos Tokyo de IBM, TOA pudo establecer un sistema de gestión global estable y estandarizado y reducir la carga de la administración del sistema de TI en cada uno de los sitios regionales de la empresa. Hamada continúa: "Debido a las medidas preventivas que IBM ha tomado, no hemos experimentado ningún problema con nuestras aplicaciones SAP desde la migración. Si algo sucede en el futuro, IBM montará un equipo para resolver el problema y responderá rápidamente en colaboración con nosotros. Por esto, ya no necesitamos gestionar las actividades de mantenimiento de TI nosotros mismos. Además, la migración al centro de datos de Tokio ha mejorado enormemente el rendimiento de nuestra infraestructura y hemos visto grandes beneficios de costes debido a este rendimiento mejorado". De cara al futuro, TOA continuará trabajando en el desarrollo de portales de clientes y usuarios, así como en la creación de un sistema de mantenimiento remoto. Hamada añade: "Ahora tenemos muchas opciones para desarrollar la plataforma en los próximos años. Nos gustaría considerar el uso de soluciones de IA en IBM Cloud para estandarizar los procesos de negocio y digitalizar las operaciones existentes. Esperamos que IBM continúe proporcionándonos información y describiendo nuevos casos prácticos y posibles usos de las soluciones de IBM. Otra ventaja importante del traslado al centro de datos de Tokio es que la conexión de red privada de alta velocidad y alta calidad a IBM Cloud se puede utilizar de forma gratuita para conectarse a nuestros sitios en varios países». En el futuro, TOA planea considerar la migración a SAP S/4HANA para SAP ERP en su sede. Hasta ahora, TOA ha estado utilizando los servicios de nube pública de otra compañía debido a los requisitos del sistema. Ueda comenta: "Con la apertura del centro de datos Osaka de IBM Cloud en septiembre de 2020, nos gustaría considerar la implementación de SAP S/4HANA en la región de Osaka, que está más cerca de nuestras oficinas centrales en Kobe". La empresa también está considerando migrar a la nube su sistema de contabilidad consolidada y varios otros sistemas, que actualmente funcionan in situ, cuando sea necesario renovar su infraestructura actual. Ueda concluye: "Seguiremos confiando en la sólida reputación y presencia global de IBM. IBM es una empresa global que proporciona tecnologías avanzadas como hardware, software, nube e IA, así como servicios de consultoría. A medida que continuemos satisfaciendo las diversas necesidades de nuestros clientes de todo el mundo con nuestros productos y servicios únicos, seguiremos confiando en IBM Cloud para respaldar nuestras actividades".