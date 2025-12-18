En respuesta a este problema, Anshin Life creó junto con IBM Client Engineering y comenzó a desarrollar un modelo de clasificación y análisis utilizando IBM watsonx.ai. El proyecto avanzó gracias a la colaboración entre los departamentos de negocios y de TI, integrando sus respectivas competencias. El departamento empresarial se encargó de definir los requisitos y las pruebas con los usuarios, mientras que el departamento informático se encargó de la gestión del proyecto y del diseño de la arquitectura. IBM presentó propuestas de implementación y proporcionó conocimientos sobre IA generativa. Al continuar con el desarrollo ágil en un ciclo semanal, las iniciativas respectivas se llevaron a cabo con rapidez.

En la primera fase centrada en la eficiencia empresarial, el feedback de los clientes a partir de llamadas telefónicas y otras fuentes fue recogido por la IA generativa y clasificado en aproximadamente 40 códigos de sectores. En la segunda etapa, con el objetivo de "análisis avanzado", se extrajeron las palabras clave importantes establecidas por la empresa como hashtags y se realizó un análisis de clústeres, lo que permitió analizar los datos de texto, lo que antes era difícil.

En términos de precisión de clasificación y análisis, la combinación de la tecnologia de procesamiento del lenguaje natural de watsonx.ai y la generación aumentada por recuperación (RAG) lograron alta precisión y flexibilidad. Como watsonx.ai funcionaba en la nube, la empresa también podía gestionar información personal con tranquilidad.

El progreso fluido del proyecto fue respaldado por el “sistema propietario de la aplicación”, un marco bajo el cual los departamentos de negocios y TI trabajaron juntos para identificar las funciones necesarias y asignar los recursos apropiados, pasando de PoC a un desarrollo a gran escala desde un comienzo pequeño. Además, al asumir el reto de "probarlo primero" con un objetivo de precisión del 70-80 %, en lugar de buscar la perfección desde el principio, se revitalizaron los esfuerzos generales, lo que ayudó al proyecto a mover con rapidez y agilidad.

Koji Imakiire, gerente a cargo del proyecto perteneciente al Grupo de soporte digital, Departamento de planificación de TI de Anshin Life, habla sobre cómo trabajó para avanzar sin problemas. "Controlar las expectativas de la IA generativa es clave para evitar caer en la subestimación o, por el contrario, en la sobreconfianza de que es una 'herramienta universal que puede hacer cualquier cosa'. Para ello, era importante que todos los miembros del departamento de usuarios participaran en el proyecto con una sensación de satisfacción. Al realizar la verificación del usuario en cada instancia con productos que realmente funcionan en el desarrollo ágil semanal, logramos mejoras consistentes".