Anshin Life utilizó IBM watsonx.ai para clasificar y analizar los comentarios de los clientes, mejorando su comprensión de los clientes y la eficiencia operativa.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance (en adelante "Anshin Life") ha estado trabajando para utilizar el feedback con el fin de mejorar las operaciones y la calidad del servicio para realizar operaciones comerciales totalmente orientadas al cliente.
La empresa recibe hasta 18 000 entradas de feedback de clientes al año desde los puntos de contacto de los clientes, incluidas llamadas telefónicas, en línea y encuestas. Hasta hace poco, la lectura y clasificación de estos datos no estructurados se realizaba visualmente, uno a uno. Además de llevar una enorme cantidad de tiempo, este proceso también estaba sujeto al juicio humano, lo que provocaba incoherencias en la clasificación y suponía un obstáculo para utilizar y reflejar rápidamente el feedback de los clientes en las operaciones comerciales.
En el pasado, se consideraba la clasificación usando IA no generativa, pero con el machine learning convencional era difícil mantener la precisión esperada debido al considerable esfuerzo necesario para preparar grandes cantidades de datos de entrenamiento y reentrenar.
En respuesta a este problema, Anshin Life creó junto con IBM Client Engineering y comenzó a desarrollar un modelo de clasificación y análisis utilizando IBM watsonx.ai. El proyecto avanzó gracias a la colaboración entre los departamentos de negocios y de TI, integrando sus respectivas competencias. El departamento empresarial se encargó de definir los requisitos y las pruebas con los usuarios, mientras que el departamento informático se encargó de la gestión del proyecto y del diseño de la arquitectura. IBM presentó propuestas de implementación y proporcionó conocimientos sobre IA generativa. Al continuar con el desarrollo ágil en un ciclo semanal, las iniciativas respectivas se llevaron a cabo con rapidez.
En la primera fase centrada en la eficiencia empresarial, el feedback de los clientes a partir de llamadas telefónicas y otras fuentes fue recogido por la IA generativa y clasificado en aproximadamente 40 códigos de sectores. En la segunda etapa, con el objetivo de "análisis avanzado", se extrajeron las palabras clave importantes establecidas por la empresa como hashtags y se realizó un análisis de clústeres, lo que permitió analizar los datos de texto, lo que antes era difícil.
En términos de precisión de clasificación y análisis, la combinación de la tecnologia de procesamiento del lenguaje natural de watsonx.ai y la generación aumentada por recuperación (RAG) lograron alta precisión y flexibilidad. Como watsonx.ai funcionaba en la nube, la empresa también podía gestionar información personal con tranquilidad.
El progreso fluido del proyecto fue respaldado por el “sistema propietario de la aplicación”, un marco bajo el cual los departamentos de negocios y TI trabajaron juntos para identificar las funciones necesarias y asignar los recursos apropiados, pasando de PoC a un desarrollo a gran escala desde un comienzo pequeño. Además, al asumir el reto de "probarlo primero" con un objetivo de precisión del 70-80 %, en lugar de buscar la perfección desde el principio, se revitalizaron los esfuerzos generales, lo que ayudó al proyecto a mover con rapidez y agilidad.
Koji Imakiire, gerente a cargo del proyecto perteneciente al Grupo de soporte digital, Departamento de planificación de TI de Anshin Life, habla sobre cómo trabajó para avanzar sin problemas. "Controlar las expectativas de la IA generativa es clave para evitar caer en la subestimación o, por el contrario, en la sobreconfianza de que es una 'herramienta universal que puede hacer cualquier cosa'. Para ello, era importante que todos los miembros del departamento de usuarios participaran en el proyecto con una sensación de satisfacción. Al realizar la verificación del usuario en cada instancia con productos que realmente funcionan en el desarrollo ágil semanal, logramos mejoras consistentes".
La introducción de la IA generativa ha dado lugar a mejoras en cuatro áreas: eficiencia operativa, estandarización de clasificación, utilización de datos y mantenimiento.
Imakiire añade: "Esta iniciativa aumentó el impulso para el uso de la IA generativa dentro de Anshin Life". La empresa revisó activamente otros procesos tras la introducción de la IA generativa, con el fin de seguir mejorando la eficacia operativa. De hecho, se utilizaron más de 200 tipos de código en la PoC durante la etapa de análisis, pero después de la operación real, consideraron operaciones optimizadas sin ellos. "Antes de utilizar la IA generativa, la clasificación por sí sola requería mucho tiempo, por lo que no teníamos tiempo para pensar en la eficiencia. Hoy podemos permitirnos revisar otros procesos existentes", concluye Imakiire.
Koji Yamamoto, director de Anshin Life, también comenta: "Ahora vemos tendencias en los comentarios de los clientes que antes pasaban desapercibidas. Planeamos formular hipótesis al respecto en el futuro, lo que nos permitirá tomar medidas aún más efectivas".
En el futuro, Anshin Life planea expandir este sistema a otros departamentos y continuar desafiándose a sí mismo probando el potencial de la IA generativa en nuevas áreas.
Anshin Life está construyendo un sistema que puede leer rápidamente las necesidades diversificadas de los clientes mediante el uso de IA generativa y reflejarlas de forma flexible en las estrategias empresariales. Al trasladar estos resultados al entorno de producción, la empresa pretende crear un nuevo valor en el sector de los seguros reforzando "las operaciones comerciales orientadas al cliente." También ampliarán la atención al cliente, los productos y los servicios a través de esta demostración del valor del trabajo humano facilitado por la transición de la IA al entorno de producción.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurancerefuerza su tranquilidad con los seguros de vida como miembro del Grupo Tokio Marine. Con la confianza del cliente como punto de partida de todas las actividades comerciales, brindan tranquilidad a través del negocio de los seguros de vida, contribuyendo al desarrollo de una sociedad próspera, cómoda y una economía robusta.
Desde mejorar la eficacia de la respuesta de los clientes hasta reducir la carga de trabajo, utilice la IA para las tareas diarias con IBM watsonx.ai, el estudio de desarrollo de IA integrado que crea la IA de una manera sencilla y escalable.
