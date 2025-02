Para alcanzar objetivos de crecimiento rentable, The Standard, proveedor líder de servicios financieros y seguros, implementó una estrategia doble de transformación digital y adquisiciones estratégicas. Esto implicó altos niveles de inversión en la transformación, centrados en la innovación de productos para la jubilación, la mejora de las plataformas de datos y las capacidades de venta y servicio de seguros digitalizadas.

Aunque las áreas de negocio y el equipo de TI de The Standard disfrutan de una sólida colaboración, la falta de transparencia sobre los principales impulsores del gasto en tecnología constituía un obstáculo para una alineación más eficiente del gasto de ejecución frente al de transformación. El Standard necesitaba comprender mejor la línea de base y articular más claramente los controladores clave de los gastos directos e indirectos.

"El análisis y la elaboración de informes a nivel de cuenta o categoría no ayudaban mucho a informar a la empresa sobre el coste del funcionamiento de TI o a mostrar más claramente los resultados interanuales de las mejoras o las nuevas capacidades", afirma Dickson Kasamale, vicepresidente segundo de finanzas y análisis de TI de The Standard. "No tener esos conocimientos disminuyó significativamente la eficiencia de la priorización empresarial y de TI".

En ese momento, The Standard dependía de la información de su antiguo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y de toneladas de hojas de cálculo para preparar el presupuesto, analizar datos financieros y tomar decisiones sobre inversiones en tecnología. El enfoque requería mucho trabajo manual, presentaba desafíos de normalización de datos y era insuficiente para segmentar el gasto en vistas favorables para el negocio o conocimientos que se pueden ejecutar.

"Mi mandato consistía en crear una transparencia de costes que ofreciera conocimientos que se pueden ejecutar y permitiera una toma de decisiones más rápida, al tiempo que fomentaba una asociación más profunda entre las áreas de TI y empresarial", afirma Kasamale.