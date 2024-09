El equipo austriaco de IBM Client Engineering continúa desarrollando la plataforma de IA resultante para implementarla en otros entornos. Con la ayuda de IBM Consulting, el compromiso de MVP continúa para que ZentDok pueda evaluar otros requisitos. Como próximo paso en la colaboración, tiene previsto utilizar watsonx.ai como plataforma para IA generativa de confianza. Mak ve un gran potencial en la herramienta, así como necesidades de formación, antes de que la herramienta se implemente y se ejecute de forma legalmente segura.

Por el contrario, Mak no espera que la solución se traduzca en la pérdida de puestos de trabajo, un temor común en el contexto de la IA generativa. El principio de la participación humana (human-in-the-loop) entiende los conocimientos que la IA generativa extrae de los datos no estructurados como apoyo a los responsables humanos de la toma de decisiones, que siempre tienen la última palabra. Por tanto, según Mak, se necesita más personal altamente cualificado, en lugar de menos. "Me alegro de que hayamos podido hacerlo", dice. "Y me gustaría dar las gracias a IBM por llevar a cabo este proceso de manera tan rápida y fluida".