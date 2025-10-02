Impulsar la agilidad empresarial a través de la integración inteligente

TEPL se asocia con IBM para crear una plataforma unificada y escalable y acelerar la integración posterior a la fusión

 

 

partes del equipo de ordenador por toda la mesa
Integración de diversos sistemas para apoyar el rápido crecimiento empresarial

Tata Electronics Private Limited (TEPL), una importante empresa mundial en el sector de fabricación de productos electrónicos, está ampliando su huella a través de adquisiciones estratégicas en todas las industrias. Estas adquisiciones incluyen los servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS), el montaje y las pruebas de semiconductores (OSAT) subcontratados, el montaje final, las pruebas y el embalaje (FATP) y los servicios de fundición y diseño de semiconductores. Dado que las entidades recién adquiridas operaban diferentes plataformas y procesos, TEPL reconoció la importancia de aumentar la visibilidad en las aplicaciones, los sistemas de middleware y los ecosistemas de socios. Una estrategia de integración era esencial para garantizar la continuidad del negocio, mejorar la eficiencia operativa y desbloquear todo el valor de estas adquisiciones.

Para lograr este objetivo, TEPL se propuso construir una red troncal de integración sólida y escalable para respaldar su visión empresarial conectada y sus objetivos de crecimiento a largo plazo.

>100 millones de transacciones gestionadas anualmente
La alianza estratégica TCS—IBM para TEPL ha puesto de relieve nuestros esfuerzos de colaboración para lograr un crecimiento acelerado. Al integrar nuestra experiencia única, hemos equipado a TEPL con una base sólida para hacer realidad su sueño de empresa interconectada y prepararse para el futuro.
Kedarnath Patil Director de clientes TCS
Sentar las bases para una empresa conectada

Para respaldar su visión de una empresa conectada, TEPL adoptó el marco de integración NextGen B2B, desarrollado por Tata Consultancy Services (TCS), una subsidiaria de Tata Group, y construido sobre la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Este marco preparado para el futuro ofrecía la escalabilidad y flexibilidad que TEPL necesitaba para unificar su creciente ecosistema.

Como primer paso, se introdujo en el flujo de trabajo un marco de captura de conocimiento basado en plantillas para documentar y analizar las interfaces existentes, las conexiones de socios y las integraciones de sistemas en las entidades adquiridas. Este proceso ayudó a establecer una base estructurada para una integración perfecta.

TCS utilizó IBM webMethods Hybrid Integration para configurar una sólida plataforma de integración de aplicación a aplicación (A2A) y B2B que conecta los sistemas clave de TEPL. Los sistemas conectados incluían el sistema de ejecución de fabricación (MES), la gestión de pedidos y el cumplimiento, la gestión de almacenes, el mantenimiento, SAP, la gestión del ciclo de vida de producto, la gestión de las relaciones con los proveedores, los sistemas logísticos de terceros y más.

A través de la alianza estratégica de TCS con IBM, TEPL pudo agilizar las licencias y garantizar una rápida implementación de la plataforma de integración. Paralelamente, se implementó un modelo de gobierno de la integración, incorporando buenas prácticas, directrices estandarizadas y funciones claramente definidas para garantizar la escalabilidad, la coherencia y la excelencia operativa a largo plazo.
Nuestro trabajo con TCS y TEPL muestra cómo la colaboración adecuada puede convertir complejos desafíos de integración en oportunidades de crecimiento. Al reunir nuestra experiencia combinada, hemos ayudado a TEPL a crear una base que respalde su visión de una empresa conectada y los equipe para el camino por delante.
Prashant Hans Jefe de ventas (ASEAN e India) / iPaaS híbrido e integración de datos Tecnología de IBM
Habilitación de la escala, la velocidad y la sinergia en todas las operaciones

Con el marco de integración NextGen B2B implementado, TEPL ahora opera en una red troncal de integración segura y de nivel empresarial que conecta sistemas internos, socios, proveedores y proveedores de logística. La plataforma unificada mejora la visibilidad de los datos y admite una colaboración fluida entre las entidades adquiridas, lo que permite a TEPL funcionar como una empresa verdaderamente conectada.

Actualmente, la plataforma gestiona más de 100 millones de transacciones al año, con volúmenes que crecen exponencialmente a medida que TEPL asimila nuevas plantas, procesos y aplicaciones, demostrando su escalabilidad y solidez en las operaciones del mundo real. La plataforma también ha ayudado a TEPL a alinear la tecnología con las necesidades empresariales, lo que permite una toma de decisiones más rápida y operaciones basadas en conocimientos.

El marco de gobierno de la integración puede ayudar a TEPL a incorporar futuras adquisiciones de forma rápida y coherente, reduciendo el tiempo de obtención de valor y respaldando su estrategia de crecimiento a largo plazo. En general, las eficiencias operativas han mejorado y los procesos se han simplificado a través de la alianza estratégica entre TCS e IBM.
Logo de Tata Eletronics
Acerca de Tata Electronics Private Limited

Tata Electronics Private Limited (TEPL) es una empresa nueva de Tata Group, fundada en 2020 y con sede en Mumbai, India. La empresa se especializa en la fabricación de precisión y el ensamblaje y embalaje de semiconductores, y apoya a clientes mundiales de electrónica y alta tecnología. Tata Electronics desempeña un papel fundamental en el avance del ecosistema de fabricación de productos electrónicos de la India y contribuye a la autosuficiencia del país en las tecnologías de semiconductores. Como empresa de rápido crecimiento, combinan una infraestructura de Edge con prácticas impulsadas por la sostenibilidad y un personal altamente calificado.
Logotipo de TCS
Acerca de Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services (TCS) es una organización global de servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con sede en Mumbai, India. Fundada en 1968, TCS es parte del Grupo Tata y atiende a clientes en más de 150 países. La empresa ofrece una amplia gama de servicios de tecnología e ingeniería, y cuenta con una amplia experiencia en transformación digital, tecnología en la nube, IA e integración empresarial. Con más de 600 000 empleados y unos ingresos en 2024 superiores a 29 000 millones de dólares, TCS es una de las empresas de servicios informáticos más grandes y respetadas del mundo.

 Componente de la solución IBM webMethods Hybrid Integration
Gestione integraciones complejas con facilidad

IBM webMethods Hybrid Integration proporciona automatización con IA para ayudarle a conectar de manera fluida aplicaciones, API, transacciones B2B, eventos y archivos en todo su panorama.

Explore la integración perfecta Ver más casos de éxito
Legal

Copyright IBM Corporation 2025. IBM y el logo de IBM, y webMethods son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.