TEPL se asocia con IBM para crear una plataforma unificada y escalable y acelerar la integración posterior a la fusión
Tata Electronics Private Limited (TEPL), una importante empresa mundial en el sector de fabricación de productos electrónicos, está ampliando su huella a través de adquisiciones estratégicas en todas las industrias. Estas adquisiciones incluyen los servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS), el montaje y las pruebas de semiconductores (OSAT) subcontratados, el montaje final, las pruebas y el embalaje (FATP) y los servicios de fundición y diseño de semiconductores. Dado que las entidades recién adquiridas operaban diferentes plataformas y procesos, TEPL reconoció la importancia de aumentar la visibilidad en las aplicaciones, los sistemas de middleware y los ecosistemas de socios. Una estrategia de integración era esencial para garantizar la continuidad del negocio, mejorar la eficiencia operativa y desbloquear todo el valor de estas adquisiciones.
Para lograr este objetivo, TEPL se propuso construir una red troncal de integración sólida y escalable para respaldar su visión empresarial conectada y sus objetivos de crecimiento a largo plazo.
Para respaldar su visión de una empresa conectada, TEPL adoptó el marco de integración NextGen B2B, desarrollado por Tata Consultancy Services (TCS), una subsidiaria de Tata Group, y construido sobre la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Este marco preparado para el futuro ofrecía la escalabilidad y flexibilidad que TEPL necesitaba para unificar su creciente ecosistema.
Como primer paso, se introdujo en el flujo de trabajo un marco de captura de conocimiento basado en plantillas para documentar y analizar las interfaces existentes, las conexiones de socios y las integraciones de sistemas en las entidades adquiridas. Este proceso ayudó a establecer una base estructurada para una integración perfecta.
TCS utilizó IBM webMethods Hybrid Integration para configurar una sólida plataforma de integración de aplicación a aplicación (A2A) y B2B que conecta los sistemas clave de TEPL. Los sistemas conectados incluían el sistema de ejecución de fabricación (MES), la gestión de pedidos y el cumplimiento, la gestión de almacenes, el mantenimiento, SAP, la gestión del ciclo de vida de producto, la gestión de las relaciones con los proveedores, los sistemas logísticos de terceros y más.
A través de la alianza estratégica de TCS con IBM, TEPL pudo agilizar las licencias y garantizar una rápida implementación de la plataforma de integración. Paralelamente, se implementó un modelo de gobierno de la integración, incorporando buenas prácticas, directrices estandarizadas y funciones claramente definidas para garantizar la escalabilidad, la coherencia y la excelencia operativa a largo plazo.
Con el marco de integración NextGen B2B implementado, TEPL ahora opera en una red troncal de integración segura y de nivel empresarial que conecta sistemas internos, socios, proveedores y proveedores de logística. La plataforma unificada mejora la visibilidad de los datos y admite una colaboración fluida entre las entidades adquiridas, lo que permite a TEPL funcionar como una empresa verdaderamente conectada.
Actualmente, la plataforma gestiona más de 100 millones de transacciones al año, con volúmenes que crecen exponencialmente a medida que TEPL asimila nuevas plantas, procesos y aplicaciones, demostrando su escalabilidad y solidez en las operaciones del mundo real. La plataforma también ha ayudado a TEPL a alinear la tecnología con las necesidades empresariales, lo que permite una toma de decisiones más rápida y operaciones basadas en conocimientos.
El marco de gobierno de la integración puede ayudar a TEPL a incorporar futuras adquisiciones de forma rápida y coherente, reduciendo el tiempo de obtención de valor y respaldando su estrategia de crecimiento a largo plazo. En general, las eficiencias operativas han mejorado y los procesos se han simplificado a través de la alianza estratégica entre TCS e IBM.
Tata Electronics Private Limited (TEPL) es una empresa nueva de Tata Group, fundada en 2020 y con sede en Mumbai, India. La empresa se especializa en la fabricación de precisión y el ensamblaje y embalaje de semiconductores, y apoya a clientes mundiales de electrónica y alta tecnología. Tata Electronics desempeña un papel fundamental en el avance del ecosistema de fabricación de productos electrónicos de la India y contribuye a la autosuficiencia del país en las tecnologías de semiconductores. Como empresa de rápido crecimiento, combinan una infraestructura de Edge con prácticas impulsadas por la sostenibilidad y un personal altamente calificado.
Tata Consultancy Services (TCS) es una organización global de servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con sede en Mumbai, India. Fundada en 1968, TCS es parte del Grupo Tata y atiende a clientes en más de 150 países. La empresa ofrece una amplia gama de servicios de tecnología e ingeniería, y cuenta con una amplia experiencia en transformación digital, tecnología en la nube, IA e integración empresarial. Con más de 600 000 empleados y unos ingresos en 2024 superiores a 29 000 millones de dólares, TCS es una de las empresas de servicios informáticos más grandes y respetadas del mundo.
IBM webMethods Hybrid Integration proporciona automatización con IA para ayudarle a conectar de manera fluida aplicaciones, API, transacciones B2B, eventos y archivos en todo su panorama.
Copyright IBM Corporation 2025. IBM y el logo de IBM, y webMethods son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.