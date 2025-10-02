Para respaldar su visión de una empresa conectada, TEPL adoptó el marco de integración NextGen B2B, desarrollado por Tata Consultancy Services (TCS), una subsidiaria de Tata Group, y construido sobre la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Este marco preparado para el futuro ofrecía la escalabilidad y flexibilidad que TEPL necesitaba para unificar su creciente ecosistema.

Como primer paso, se introdujo en el flujo de trabajo un marco de captura de conocimiento basado en plantillas para documentar y analizar las interfaces existentes, las conexiones de socios y las integraciones de sistemas en las entidades adquiridas. Este proceso ayudó a establecer una base estructurada para una integración perfecta.

TCS utilizó IBM webMethods Hybrid Integration para configurar una sólida plataforma de integración de aplicación a aplicación (A2A) y B2B que conecta los sistemas clave de TEPL. Los sistemas conectados incluían el sistema de ejecución de fabricación (MES), la gestión de pedidos y el cumplimiento, la gestión de almacenes, el mantenimiento, SAP, la gestión del ciclo de vida de producto, la gestión de las relaciones con los proveedores, los sistemas logísticos de terceros y más.

A través de la alianza estratégica de TCS con IBM, TEPL pudo agilizar las licencias y garantizar una rápida implementación de la plataforma de integración. Paralelamente, se implementó un modelo de gobierno de la integración, incorporando buenas prácticas, directrices estandarizadas y funciones claramente definidas para garantizar la escalabilidad, la coherencia y la excelencia operativa a largo plazo.