A medida que se prepara para el crecimiento del negocio, Techwave Hungary ya tiene un ojo puesto en nuevas mejoras en la plataforma de IBM. Por ejemplo, la compañía predice que la compresión de datos en las soluciones IBM FlashSystem podría permitir a los clientes reducir sus requisitos de almacenamiento físico hasta en un 50 por ciento, lo que ayudaría a reducir los costos operativos de las soluciones SAP administradas.

"La combinación de los servidores IBM Power Systems y el almacenamiento IBM FlashSystem ofrece altos niveles de rendimiento tanto para cargas de trabajo exigentes de SAP como de otros fabricantes", comenta Lesti. "No sólo las soluciones IBM Storage ofrecen una escalabilidad rápida y rentable, sino también nuestra plataforma IBM Power Systems. Con IBM Power Systems Capacity on Demand, podemos activar los recursos inactivos de CPU y memoria a medida que los necesitamos, aplazando la necesidad de comprar nueva memoria o nuevos servidores físicos. Con las tecnologías de IBM, podemos escalar extremadamente rápido en respuesta a los requisitos de los clientes, al tiempo que nos aseguramos de que nunca estamos pagando por recursos informáticos que no necesitamos".