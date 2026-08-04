Un nuevo estilo de desarrollo basado en la IA impulsado por un pequeño equipo con Bob

Como una de las primeras empresas en adoptar IBM Bob a través del comercio electrónico, TechMind está abriendo nuevos caminos en el desarrollo de productos mediante agentes de IA.
Los avances en la IA generativa están permitiendo incluso a autónomos y pequeños equipos abordar el desarrollo avanzado y la automatización empresarial. Al mismo tiempo, a medida que aumenta rápidamente la oferta de herramientas de IA, muchas empresas y desarrolladores se enfrentan al reto de decidir qué IA utilizar y cuál es la mejor forma de integrarla en su trabajo.
En las organizaciones con equipos pequeños, es habitual que cada persona desempeñe varias funciones. Por ello, la cuestión clave ya no es solo cómo mejorar la eficiencia, sino si un enfoque centrado en la IA puede transformar la manera de trabajar.
TechMind Co., Ltd. también estaba explorando cómo utilizar la IA no solo como una “herramienta que responde a preguntas”, sino también como un “colaborador en el proceso de desarrollo”, mientras impulsaba iniciativas relacionadas con el IoT y organizaba seminarios.
La seguridad y el gobierno también eran aspectos fundamentales al utilizar la IA generativa en el entorno empresarial. La comodidad por sí sola no bastaba; la posibilidad de utilizar la tecnología de forma segura y fiable a largo plazo también fue un factor determinante para adoptarla.
Para TechMind, otro requisito fundamental era poder empezar a utilizar IBM Bob de inmediato, justo cuando lo necesitaban. En lugar de pasar por un representante comercial, como ocurre en un proceso de compra tradicional, necesitaban poder empezar a utilizarlo de inmediato, ya que la rapidez era un factor clave para la empresa.
Shintaroh Shibuya, director representante de TechMind, seguía de cerca IBM Bob desde la fase de acceso anticipado. Como la compra a través del comercio electrónico ya era habitual para los productos de otras empresas, esperaba que IBM Bob también acabara estando disponible por ese canal.
En cuanto IBM Bob estuvo disponible para su compra a través del comercio electrónico, TechMind lo adquirió el mismo día de su lanzamiento. La empresa valoró especialmente la experiencia de compra de autoservicio, que le permitió adoptar la solución justo cuando la necesitaba, sin tener que pasar por un representante comercial.
“El comercio electrónico pone los productos a disposición de quienes los necesitan de forma inmediata. Por eso pedí Bob el primer día”, afirma Shibuya. Al recordar el proceso de compra, añade: “Pude completar la compra fácilmente con una tarjeta de crédito convencional. También agradecí no tener que registrar una tarjeta de crédito para probar el producto”.
TechMind también ha reforzado su colaboración con IBM mediante eventos organizados por IBM, como TechXchange, donde los usuarios comparten casos de uso de tecnologías de IBM y las últimas novedades técnicas. Esto le ha brindado la oportunidad de participar como ponente en eventos relacionados con IBM Bob. Conocer las perspectivas y los casos de uso de otros usuarios que han pasado de un desarrollo centrado en las personas a un diseño centrado en IBM Bob (agente de IA) ha ampliado aún más las formas en que TechMind utiliza IBM Bob.
La confianza en el gobierno y la seguridad de IBM también respalda el uso continuado de la tecnología por parte de TechMind, especialmente en lo que respecta al uso seguro de la IA en el entorno empresarial. “Como es IBM, la utilizamos con la tranquilidad de saber que la seguridad está garantizada”, afirma Shibuya.
Gracias al uso de IBM Bob, TechMind está empezando a consolidar una nueva forma de trabajar en la que la IA se integra en las operaciones no solo como una herramienta de apoyo, sino como un “colaborador en el desarrollo”. El tiempo dedicado a la investigación de sensores y la preparación de prototipos, que antes era de una semana, se ha reducido a solo 30 minutos, mientras que el tiempo total de trabajo se ha reducido a una vigésima parte. El tiempo que esto libera está impulsando la experimentación con nuevas ideas.
Actualmente, TechMind está mejorando la calidad del código y la precisión de los resultados haciendo que varios agentes de IA revisen el trabajo de los demás durante todo el proceso de desarrollo. Al mantener la IA en funcionamiento de forma continua, incluso un equipo pequeño puede acelerar el desarrollo y hacer más eficiente la verificación.
TechMind también ha empezado a rediseñar el reparto de funciones en los procesos de revisión y evaluación, que antes se realizaban de forma manual, integrando la IA en el flujo de trabajo desde el principio. En lugar de limitarse a buscar una mayor eficiencia, la empresa está explorando un modelo de desarrollo que permite a un equipo pequeño generar valor de forma continua al definir claramente “qué deben pensar las personas” y “qué debe dejarse en manos de la IA”.
TechMind también sigue perfeccionando la forma en que diseña instrucciones para la IA y prepara documentos de definición mediante eventos y actividades de la comunidad. Su estilo de desarrollo está evolucionando: pasa de simplemente “utilizar” la IA a “colaborar con la IA”.
“No creo que IBM Bob esté limitado a las aplicaciones empresariales. También es muy eficaz para autónomos y pequeños equipos ágiles de desarrollo con un alto nivel de especialización. IBM Bob también es una excelente opción para proyectos de IoT de vanguardia que implican dependencias entre hardware y software. “Espero que su precisión siga mejorando”, afirma Shibuya, que ya está estudiando ampliar su uso en proyectos de IoT de vanguardia. A medida que TechMind sigue experimentando con un enfoque de desarrollo de productos y diseño empresarial centrado en la IA, está mostrando nuevas formas para que las pequeñas organizaciones puedan poner la IA a trabajar.
TechMind Co., Ltd. apoya a sus clientes como partner de confianza con la misión de “impulsar a las empresas mediante el poder de la tecnología”. Desde apoyar el lanzamiento de nuevas soluciones y ampliar los canales de venta hasta asesorar sobre la transformación y el crecimiento empresarial, TechMind trabaja junto a sus clientes hasta lograr resultados. La empresa también participa activamente en la verificación de tecnologías, la redacción de artículos y la organización de seminarios sobre los últimos LLM, Raspberry Pi y dispositivos de vanguardia.
IBM Bob está disponible a través del comercio electrónico y puede empezar a utilizarse el mismo día, tanto por autónomos como por pequeños equipos altamente especializados. Empiece con una prueba sin coste y descubra una nueva forma de desarrollar en colaboración con la IA.
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