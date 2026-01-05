Con Document AmplifAler, construido con el portfolio de productos IBM watsonx, Tech Mahindra está ayudando a las empresas a convertir flujos de trabajo cargados de documentos en procesos inteligentes y automatizados, impulsando eficiencia, precisión y velocidad. Al combinar la IA avanzada con el gobierno integrado, sus clientes obtienen resultados más rápidos y, al mismo tiempo, mantienen el control y el cumplimiento totales.

Los clientes de Tech Mahindra han obtenido resultados empresariales tangibles en todos los sectores:

Sector energético: mejora del 30 % en la productividad de los analistas jurídicos gracias a la búsqueda y el resumen de documentos con IA





Publicación: reducción del 70 % en el tiempo de preparación de los expedientes de los clientes, lo que permite una interacción más rápida con el cliente y mejores experiencias de aprendizaje





Telecomunicaciones: más de 500 000 GBP de ahorro anual gracias a la optimización del procesamiento de documentos, la gestión de consultas y la organización de datos





Servicios financieros: aumento significativo de la eficiencia en la incorporación de clientes y los flujos de trabajo de pago, lo que reduce la extracción manual de datos hasta en un 50 %-70 %

Al integrar watsonx.governance, cada resultado de la IA en Document AmplifAler es transparente y explicable, lo que permite a estas empresas adoptar la IA con confianza, cumplir las expectativas normativas y ampliar la innovación de forma responsable. Juntos, Tech Mahindra e IBM están ayudando a los clientes de Tech Mahindra a desbloquear todo el potencial de la IA de confianza para transformar la forma de hacer negocios.

Desde la incorporación de clientes corporativos hasta la revisión de contratos y la conciliación de facturas, Document AmplifAler ayuda a sus clientes de distintos sectores a acelerar decisiones, aumentar la eficiencia operativa y descubrir conocimientos ocultos en sus datos. Tech Mahindra e IBM han construido más que una solución: han establecido un centro conjunto de excelencia en IA (CoE), han formado a más de 500 profesionales y están impulsando continuamente la adopción de IA de nivel empresarial, escalable, segura y preparada para el futuro.