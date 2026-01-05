Tech Mahindra e IBM transforman el procesamiento de documentos con rapidez, precisión y gobernanza
Tech Mahindra, un proveedor de consultoría de tecnología y soluciones digitales, se dio cuenta de que sus clientes se estaban ahogando en información oculta en documentos masivos y no estructurados. Estos documentos, incluidos los informes financieros, los contratos y los formularios de incorporación, a menudo abarcan más de cien páginas y combinan texto, tablas complejas e imágenes. Extraer valor de estos datos es lento, manual y propenso a errores, y cada variación de formato o disposición añade nuevas capas de complejidad.
Tech Mahindra sabía que automatizar estos procesos era clave, pero reconocieron que la verdadera oportunidad era la inteligencia. Al aplicar la IA generativa (IA gen) para entender y razonar sobre estructuras documentales complejas, sus clientes podrían acelerar la toma de decisiones y desbloquear nuevas eficiencias. Sin embargo, muchas organizaciones se mantuvieron cautas, preocupadas por el gobierno, la transparencia y el control. Abordar este doble reto, las capacidades de IA y la confianza, se convirtió en la base de la colaboración de Tech Mahindra con IBM.
En colaboración con IBM, Tech Mahindra creó Document AmplifAler, una plataforma de IA generativa de próxima generación diseñada para transformar la forma en que las empresas gestionan y entienden los documentos complejos. Creado con el estudio de IA de IBM watsonx.ai , los modelos fundacionales IBM Granite 13b y "Deep Search" de IBM, Document AmplifAler utiliza IA multiagéntica y multimodelo para extraer, analizar y enriquecer conocimientos de documentos masivos y con muchos datos que combinan texto, tablas e imágenes.
Lo que distingue a la plataforma Document AmplifAler es su base de IA responsable. Con el kit de herramientas de IBM watsonx.governance para el gobierno de la IA integrado en el núcleo, Document AmplifAler ayuda a garantizar que todos los procesos impulsados por la IA sean transparentes, explicables y conformes, abordando las preocupaciones de las empresas en torno a la confianza y la responsabilidad.
Con Document AmplifAler, construido con el portfolio de productos IBM watsonx, Tech Mahindra está ayudando a las empresas a convertir flujos de trabajo cargados de documentos en procesos inteligentes y automatizados, impulsando eficiencia, precisión y velocidad. Al combinar la IA avanzada con el gobierno integrado, sus clientes obtienen resultados más rápidos y, al mismo tiempo, mantienen el control y el cumplimiento totales.
Los clientes de Tech Mahindra han obtenido resultados empresariales tangibles en todos los sectores:
Al integrar watsonx.governance, cada resultado de la IA en Document AmplifAler es transparente y explicable, lo que permite a estas empresas adoptar la IA con confianza, cumplir las expectativas normativas y ampliar la innovación de forma responsable. Juntos, Tech Mahindra e IBM están ayudando a los clientes de Tech Mahindra a desbloquear todo el potencial de la IA de confianza para transformar la forma de hacer negocios.
Desde la incorporación de clientes corporativos hasta la revisión de contratos y la conciliación de facturas, Document AmplifAler ayuda a sus clientes de distintos sectores a acelerar decisiones, aumentar la eficiencia operativa y descubrir conocimientos ocultos en sus datos. Tech Mahindra e IBM han construido más que una solución: han establecido un centro conjunto de excelencia en IA (CoE), han formado a más de 500 profesionales y están impulsando continuamente la adopción de IA de nivel empresarial, escalable, segura y preparada para el futuro.
Tech Mahindra ofrece consultoría de tecnología y soluciones digitales a empresas globales a través de sectores, permitiendo una escala transformadora a una velocidad sin precedentes. Cuentan con más de 148 000 profesionales en más de 90 países y atienden a más de 1100 clientes en todo el mundo. La empresa ofrece una gama completa de servicios, que incluyen consultoría, tecnología de la información, aplicaciones empresariales, servicios de procesos empresariales, servicios de ingeniería, servicios de red, experiencia del cliente, IA y análisis, y servicios de infraestructura y nube. Son la primera empresa india en el mundo en recibir el Sello Terra Carta de la Sustainable Markets Initiative, que reconoce a empresas globales que lideran activamente la lucha para crear un futuro positivo para el clima y la naturaleza. Tech Mahindra forma parte del Grupo Mahindra, fundado en 1945, una de las federaciones multinacionales de empresas más grandes y admiradas.
