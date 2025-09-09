Target Group aumenta el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad con la plataforma IBM® Power
Target Group es un proveedor líder de externalización de procesos empresariales (BPO) que atiende a clientes de servicios financieros, gobierno, seguros y otros sectores. A medida que la base de clientes de la empresa crecía y las cargas de trabajo se intensificaban, su infraestructura de TI heredada comenzó a mostrar signos de tensión. Los sistemas tenían dificultades para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento, lo que aumentaba el riesgo de tiempo de inactividad, un procesamiento más lento y posibles vulnerabilidades de seguridad.
Para una empresa cuya reputación depende de la prestación de servicios seguros y siempre activos, este problema representaba una seria amenaza. Target Group necesitaba una infraestructura moderna y escalable que pudiera gestionar la creciente demanda, garantizar una alta disponibilidad y cumplir con los estrictos requisitos de seguridad, todo sin interrumpir las operaciones en curso.
Para modernizar su infraestructura, Target Group se asoció con Recarta IT, un IBM® Business Partner, para implementar la plataforma IBM Power10 en una configuración de nube privada. La solución, IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, permitía el escalado dinámico en función de las demandas de carga de trabajo en tiempo real. También incluía almacenamiento IBM® FlashSystem 7300 en clústeres e IBM® SAN Volume Controller para garantizar una alta disponibilidad y una gestión de datos perfecta.
La migración se planificó meticulosamente para minimizar las interrupciones y los resultados fueron inmediatos: el nuevo entorno ofreció casi tres veces más rendimiento que los sistemas anteriores y redujo los tiempos de procesamiento por lotes en 40 %. Con redundancia integrada, arranque seguro y cifrado, la solución proporcionó la resiliencia y la seguridad que Target Group necesitaba para respaldar con confianza sus cargas de trabajo de misión crítica.
Con su infraestructura mejorada, Target Group ahora opera con un rendimiento, tiempo de actividad y seguridad significativamente mejorados. Disponibilidad "seis nueves" de la plataforma IBM Power: tiempo de actividad del 99,9999 % 1: ayuda a garantizar la prestación ininterrumpida de servicios, lo cual es esencial para los clientes que dependen de operaciones continuas.
Como resultado, Target Group ha:
"Trabajar con Target en este proyecto crítico para el negocio ha demostrado la solidez de nuestra asociación con Target. Estamos encantados de haber entregado este proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y con una interrupción mínima para el negocio". – Phil Hyams, director de ventas globales, Recarta IT
Tras la exitosa implementación de la plataforma IBM Power10, Target Group ha lanzado tres nuevas iniciativas de prueba de concepto (POC) con IBM. Estas iniciativas tienen como objetivo aprovechar el impulso de la transformación inicial, explorando nuevas oportunidades para optimizar el rendimiento, la escalabilidad y la prestación de servicios. La colaboración refleja la confianza de Target Group en IBM como socio de innovación a largo plazo.
Target Group , una empresa de Tech Mahindra, es un especialista en BPO y transformación digital con sede en el Reino Unido que presta servicio a más de 30 grandes empresas de servicios financieros y organizaciones del sector público. Target Group gestiona 17 000 millones de libras esterlinas en activos y presta servicios a 19 millones de cuentas de clientes. Con más de 45 años de experiencia, la empresa ofrece soluciones reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) que agilizan las operaciones y elevan la experiencia del cliente.
Recarta IT es un galardonado IBM Business Partner especializado en el diseño, implementación y gestión de entornos empresariales de servidores y almacenamiento. Con una base global de clientes que abarca más de 300 organizaciones de servicios financieros, fabricación, sector público y venta minorista, Recarta IT ofrece soluciones de infraestructura críticas para el negocio centradas en la resiliencia, el cumplimiento y el rendimiento. La empresa es reconocida por su profunda experiencia en cloud híbrido y cargas de trabajo de IA, dando soporte a clientes que operan en una variedad de entornos normativos y geográficos.
