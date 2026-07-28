Acelerar la transformación impulsada por IA con confianza

Taiwan Business Bank se asoció con IBM para modernizar su base de banca digital y crear un marco escalable para la innovación futura. Basándose en una relación de larga data, el banco aprovechó las tecnologías y la experiencia de IBM para mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la resiliencia y apoyar la adopción de IA responsable.

La transformación incluyó la modernización de la infraestructura bancaria central, la posibilidad de la sincronización en tiempo real de datos críticos entre plataformas y la mejora significativa del acceso a la información de los clientes. TBB también implementó capacidades de copia de seguridad basadas en la nube de IBM para fortalecer la recuperación ante desastres y cumplir con los requisitos regulatorios de resiliencia operativa.

A medida que se aceleraba la adopción de la IA, el banco estableció un marco de gobierno de la IA en toda la empresa para ayudar a escalar la IA de forma responsable en toda la organización. Gracias a IBM watsonx.ai, watsonx.data y watsonx.governance, el banco reforzó el ciclo de vida de la IA, desde la preparación de datos confiables y el desarrollo de modelos de IA hasta la gobernanza, el cumplimiento y la supervisión. Esta mejora en el acceso a datos de clientes de confianza creó una base más sólida para una toma de decisiones más rápida, un servicio más receptivo y futuros casos de uso de IA gobernados por el marco de IA empresarial del banco. Durante toda la implementación, IBM Expert Labs trabajó en estrecha colaboración con los equipos de TBB para validar los casos de uso, implementar los controles de gobierno y apoyar la adopción exitosa de la plataforma.

Para apoyar la innovación a largo plazo, el banco también adoptó los marcos ESSO y ACP de IBM, proporcionando un acceso predecible a software, experiencia técnica y tecnologías emergentes, a la vez que simplifica la planificación de compras y operativas.