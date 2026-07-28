Acelerar la transformación impulsada por IA con confianza

Taiwan Business Bank moderniza sus operaciones, refuerza la resiliencia y establece un gobierno de la IA de confianza.
Durante más de un siglo, Taiwan Business Bank (TBB) ha ayudado a potenciar la economía de Taiwán al atender a pequeñas y medianas empresas. Pero a medida que evolucionaban las expectativas de los clientes y se aceleraba la adopción de la banca digital, el banco se enfrentaba a un reto cada vez mayor: ¿cómo puede una institución financiera innovar más rápido manteniendo la estabilidad, la seguridad y el cumplimiento necesarios en un sector altamente regulado?
La presión se intensificó durante la pandemia, ya que los clientes activos crecieron significativamente, los volúmenes de transacciones aumentaron en más del 50 % y la actividad de pagos móviles se disparó. Al mismo tiempo, los reguladores introdujeron nuevos requisitos en torno a la resiliencia operativa, la preparación para la nube y el gobierno de la IA. Para mantenerse al día, TBB necesitaba modernizar los sistemas bancarios críticos, mejorar el acceso a la información de los clientes, reforzar las capacidades de recuperación ante desastres mientras construía una base de confianza para la adopción responsable de la IA. Sin transformación, el banco corría el riesgo de ralentizar la innovación, aumentar la complejidad operativa y limitar su capacidad para ofrecer experiencias digitales fluidas a los clientes.
Taiwan Business Bank se asoció con IBM para modernizar su base de banca digital y crear un marco escalable para la innovación futura. Basándose en una relación de larga data, el banco aprovechó las tecnologías y la experiencia de IBM para mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la resiliencia y apoyar la adopción de IA responsable.
La transformación incluyó la modernización de la infraestructura bancaria central, la posibilidad de la sincronización en tiempo real de datos críticos entre plataformas y la mejora significativa del acceso a la información de los clientes. TBB también implementó capacidades de copia de seguridad basadas en la nube de IBM para fortalecer la recuperación ante desastres y cumplir con los requisitos regulatorios de resiliencia operativa.
A medida que se aceleraba la adopción de la IA, el banco estableció un marco de gobierno de la IA en toda la empresa para ayudar a escalar la IA de forma responsable en toda la organización. Gracias a IBM watsonx.ai, watsonx.data y watsonx.governance, el banco reforzó el ciclo de vida de la IA, desde la preparación de datos confiables y el desarrollo de modelos de IA hasta la gobernanza, el cumplimiento y la supervisión. Esta mejora en el acceso a datos de clientes de confianza creó una base más sólida para una toma de decisiones más rápida, un servicio más receptivo y futuros casos de uso de IA gobernados por el marco de IA empresarial del banco. Durante toda la implementación, IBM Expert Labs trabajó en estrecha colaboración con los equipos de TBB para validar los casos de uso, implementar los controles de gobierno y apoyar la adopción exitosa de la plataforma.
Para apoyar la innovación a largo plazo, el banco también adoptó los marcos ESSO y ACP de IBM, proporcionando un acceso predecible a software, experiencia técnica y tecnologías emergentes, a la vez que simplifica la planificación de compras y operativas.
Con IBM, Taiwan Business Bank ha transformado su capacidad de innovación al tiempo que mantiene la estabilidad y el cumplimiento que se espera de una institución financiera líder. El acceso a los datos de contribución de clientes que antes requerían un día completo ahora puede completarse en segundos, lo que permite una toma de decisiones más rápida y un servicio de atención al cliente más ágil.
El banco reforzó la resiliencia operativa en todos sus canales digitales y logró una previsión de cero interrupciones en los principales sistemas bancarios, la banca por Internet, la banca móvil y los servicios de cajeros automáticos a lo largo de 2025. La preparación regulatoria también mejoró gracias a capacidades de copia de seguridad basadas en la nube que reforzaron la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio.
Las mejoras de procesos habilitadas por IA han proporcionado eficiencias medibles en toda la organización. Los tiempos de procesamiento de reseñas de préstamos para el servicio de préstamo electrónico de Enjoy se redujeron en un 40 %, la apertura de cuentas digitales ahora se puede completar en tan solo seis minutos y la creación de contenido de marketing se ha comprimido de dos a cuatro horas a menos de un minuto.
Hoy en día, TBB ha establecido una base digital y de IA escalable que ayuda a la organización a innovar más rápido, fortalecer el gobierno y ofrecer experiencias mejoradas para los clientes, manteniendo la confianza, la resiliencia y la confianza normativa. A medida que el banco continúa su proceso de transformación, IBM sigue siendo un socio tecnológico estratégico que apoya el crecimiento futuro a través de una infraestructura resiliente, el gobierno de la IA y la innovación continua.
Taiwan Business Bank (TBB) es una institución financiera líder con sede en Taiwán, fundada en 1915. Ha prestado servicios a pequeñas y medianas empresas durante más de un siglo, ampliando sus servicios a consumidores y empresas de todo Taiwán. TBB ofrece una amplia gama de servicios bancarios, crediticios, de pagos y financieros, ayudando a los clientes a lograr el crecimiento a través de soluciones financieras de confianza e innovación digital.
© Copyright IBM Corporation. Julio de 2026.
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Los ejemplos de clientes se presentan como ilustraciones de cómo dichos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber obtenido. El rendimiento, coste, ahorro u otros resultados reales en otros entornos operativos pueden variar.