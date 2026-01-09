Tahto recurrió a IBM. Eligieron específicamente el almacén de datos de IBM® watsonx.data y la solución IBM Cloud Pak for Data como base de su arquitectura de datos para la transformación de la IA. Al analizar 112 indicadores clave de rendimiento en su personal, Tahto pudo alinear metas, objetivos y logros individuales, obteniendo información dinámica sobre el comportamiento y la productividad de los empleados en más de 200 actividades empresariales.

Con los conocimientos de la implementación, Tahto creó una matriz de objetivos completa, asignando a cada empleado un conjunto personalizado de responsabilidades, competencias y fortalezas. Este enfoque personalizado ayudó a mejorar tanto la motivación como la productividad de los empleados.

Además, la integración de estos conocimientos con IA en la plataforma patentada de Tahto, Guilda, simplificó las operaciones y facilitó objetivos personalizados, experiencias gamificadas y acciones dirigidas que involucraron y empoderaron a los empleados. Como resultado, el número de procesos se redujo de 40 a solo 5, dando a los agentes espacio para personalizar las interacciones con los clientes sin perder el elemento humano crítico del servicio de atención al cliente.