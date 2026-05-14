La IA agéntica y la orquestación unifican los datos y la programación para unas operaciones de fabricación más inteligentes
A medida que se amplían las escalas de fabricación y los sistemas digitales, las empresas confían cada vez más en plataformas como los sistemas de ejecución de fabricación (MES), la planificación de recursos empresariales (ERP) y las herramientas de planificación y programación avanzadas (APS) para gestionar las operaciones. Pero, ¿qué sucede cuando estos sistemas no funcionan juntos?
En Suzhou Universal, la creciente complejidad creó importantes desafíos operativos. Los datos estaban dispersos entre los sistemas, el análisis de calidad se basaba en gran medida en el esfuerzo manual y los ajustes de programación eran lentos y propensos a errores. Las consultas simples entre sistemas podían tardar hasta 30 minutos, mientras que los problemas de producción eran difíciles de identificar en tiempo real.
Sin una capa de datos unificada y con una automatización limitada, la toma de decisiones quedó rezagada respecto a las necesidades de producción. Sin cambios, la organización corría el riesgo de ineficiencias, brechas de calidad e incapacidad para responder rápidamente a las demandas dinámicas de producción.
Para abordar estos desafíos, Suzhou Universal se asoció con X-POWER para implementar una plataforma de IA agéntica basada en IBM® watsonx Orchestrate. El objetivo no era solo implementar agentes de IA, sino orquestar datos, flujos de trabajo y sistemas, lo que permite una toma de decisiones inteligente y coordinada en todas las operaciones de producción.
La plataforma integra los sistemas empresariales centrales, incluidos MES, ERP, APS y sistemas de calidad, en una base de datos unificada. Mediante la interacción del lenguaje natural, los usuarios pueden acceder a perspectivas, analizar la calidad de la producción y gestionar la programación de manera fluida, sin cambiar de sistema.
En el corazón de la solución está la orquestación. Al coordinar los datos de todos los sistemas y permitir que los agentes trabajen con un contexto compartido, la plataforma garantiza unos resultados más precisos, coherentes y escalables. Este enfoque permite a las empresas moverse más allá de la automatización aislada hacia una inteligencia conectada en toda la empresa.
Se implementaron dos escenarios clave para generar valor inmediato:
Mediante la orquestación de datos, agentes y flujos de trabajo, Suzhou Universal transformó los procesos fragmentados en un sistema de producción unificado e inteligente.
Con la plataforma de IA agéntica, Suzhou Universal mejoró significativamente la eficiencia operativa y la velocidad de toma de decisiones. Las consultas entre sistemas que antes tardaban hasta 30 minutos se realizan ahora en segundos, mientras que el análisis automatizado reduce el tiempo de procesamiento de 30 minutos a menos de un minuto.
El agente de consulta de calidad inteligente permite identificar más rápidamente los problemas de producción, mejora la precisión de la causa raíz en un 60 % y permite a los equipos responder de forma proactiva. Al mismo tiempo, el agente de programación de producción mejora la agilidad, aumentando la eficiencia de la programación en más de un 30 % y reduciendo los errores manuales en un 70 % mediante flujos de trabajo de validación integrados.
Al romper los silos de datos y permitir perspectivas orquestadas en tiempo real, Suzhou Universal ahora puede operar con mayor velocidad, precisión y confianza. La plataforma proporciona una base escalable para la innovación futura, respaldando el avance continuo en la fabricación inteligente y basada en datos.
Suzhou Universal es una empresa de fabricación con sede en China, especializada en la producción de cadenas industriales y componentes de precisión. Con sede en Suzhou, atiende a clientes globales en los sectores automovilístico e industrial, ofreciendo soluciones de fabricación de alta calidad y escalables respaldadas por sistemas avanzados de producción y calidad.
X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd., fundada en 2018 y con sede en Suzhou, China, desarrolla software de fabricación inteligente y soluciones digitales integradas. Con el respaldo de Suzhou Global Technology, presta servicios a pequeños y medianos fabricantes, ayudándoles a mejorar la eficiencia, la calidad y la flexibilidad.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.