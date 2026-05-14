A medida que se amplían las escalas de fabricación y los sistemas digitales, las empresas confían cada vez más en plataformas como los sistemas de ejecución de fabricación (MES), la planificación de recursos empresariales (ERP) y las herramientas de planificación y programación avanzadas (APS) para gestionar las operaciones. Pero, ¿qué sucede cuando estos sistemas no funcionan juntos?

En Suzhou Universal, la creciente complejidad creó importantes desafíos operativos. Los datos estaban dispersos entre los sistemas, el análisis de calidad se basaba en gran medida en el esfuerzo manual y los ajustes de programación eran lentos y propensos a errores. Las consultas simples entre sistemas podían tardar hasta 30 minutos, mientras que los problemas de producción eran difíciles de identificar en tiempo real.

Sin una capa de datos unificada y con una automatización limitada, la toma de decisiones quedó rezagada respecto a las necesidades de producción. Sin cambios, la organización corría el riesgo de ineficiencias, brechas de calidad e incapacidad para responder rápidamente a las demandas dinámicas de producción.