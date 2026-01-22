La API con IA mejora la velocidad, la precisión y el cumplimiento para el Comité Estatal de Aduanas de Uzbekistán
A medida que el comercio mundial se acelera y se vuelve más diverso, las autoridades aduaneras buscan modernizar y evolucionar sus procesos. Cuando los empleados del Comité de Aduanas de Uzbekistán se enfrentaron a un volumen cada vez mayor de declaraciones, incluidas descripciones textuales complejas de mercancías, que requerían una larga interpretación y aumentaban el riesgo de error humano, el Comité reconoció la necesidad de modernizar sus procedimientos tradicionales de procesamiento de declaraciones, que requieren mucho trabajo.
De conformidad con las prioridades nacionales de modernización definidas en los decretos presidenciales, el Comité se fijó la tarea de introducir soluciones inteligentes y automatizadas en la administración aduanera. Aunque los procesos existentes eran funcionales, existía un potencial significativo de mejora en la eficiencia, precisión y calidad de la identificación de riesgos.
Bajo la dirección del presidente del Comité de Aduanas, A. Yu. Mavlonov, los especialistas del Comité se esforzaron por crear un sistema inteligente capaz de clasificar con precisión las mercancías, liberando así a los empleados del trabajo rutinario y permitiéndoles centrarse en tareas más complejas.
La implementación de tales soluciones abrió nuevas posibilidades para el análisis de datos y mejoró la preparación del sistema para los desafíos futuros del comercio global.
Con el apoyo del más alto nivel de autoridad, el equipo se propuso implementar una transformación a gran escala.
Para alcanzar sus objetivos de modernización, el Comité de Aduanas de Uzbekistán se unió a equipos especializados de IBM® Expert Labs e IBM Client Engineering. Juntos, aplicaron la metodología IBM Enterprise Design Thinking para analizar casos de uso de la IA.
Con el estudio de IA de IBM watsonx.ai , los equipos desarrollaron conjuntamente un MVP con tecnologías avanzadas de IA generativa y machine learning. Para garantizar un acceso a datos y análisis eficientes, la solución integra el almacén de datos IBM watsonx.data , escalando las cargas de trabajo de IA a través de fuentes de datos distribuidas con una óptima relación rendimiento-coste.
La solución se basa en una potente API que utiliza el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) Llama 3.3 para extraer datos estructurados de campos de texto y clasificar con precisión los productos. Esta capacidad ayuda a automatizar las operaciones manuales, lo que garantiza un procesamiento más rápido, preciso y coherente de las declaraciones.
La solución se integra fácilmente en la infraestructura aduanera existente, totalmente digital, y tiene una interfaz fácil de usar, lo que facilita una amplia adopción entre los empleados. Al incorporar la escalabilidad en el MVP, la solución tiene la base para futuros casos de uso de IA.
Desde el desarrollo hasta la implementación, el equipo de IBM proporcionó soporte práctico, garantizando que la solución cumpliera no solo los requisitos técnicos, sino también los objetivos operativos, allanando el camino para un sistema de administración de aduanas más inteligente y flexible en Uzbekistán.
En el futuro, IBM tiene previsto ampliar la cooperación tecnológica con el Comité de Aduanas, compartiendo la experiencia internacional en la aplicación de la IA y explorando tecnologías avanzadas en el ámbito del control y el despacho de aduanas, así como mejorando continuamente las soluciones para aumentar la eficiencia.
El nuevo sistema de despacho aduanero con IA ha automatizado totalmente el procesamiento de declaraciones, reduciendo el tiempo de procesamiento de las 2–3 horas anteriores a solo unos segundos. Solo en 2024, se completaron más de 80 000 declaraciones por valor de cinco mil millones de dólares sin la participación de los empleados.
Los módulos inteligentes para la clasificación predictiva y el cálculo de los costes de transporte ya están en operaciones industriales. Este proyecto piloto ha sentado las bases para una mayor Integración de la IA mediante los LLM y el proceso de datos en la nube.
El Comité obtuvo ganancias significativas, que incluyen:
Además de los beneficios operativos, la colaboración entre el Comité e IBM se ha convertido en un ejemplo nacional de innovación en el sector público utilizando la IA y tecnologías escalables. El éxito de este proyecto refuerza el compromiso de Uzbekistán con la transformación digital y sienta las bases para una adopción más amplia de la IA en todos los servicios públicos.
El Comité de Aduanas de la República de Uzbekistán es un gobierno responsable de regular y controlar las actividades aduaneras en todo el país. El Comité está ubicado en Tashkent y desempeña un papel clave para facilitar el comercio internacional, garantizar la seguridad fronteriza y el cumplimiento aduanero para empresas y particulares.
En los últimos años, el Comité de Aduanas ha priorizado la digitalización de los procesos de control y despacho aduanero. Gracias a las iniciativas puestas en marcha en los últimos tres años, el Comité ocupa el primer lugar entre los organismos de gobierno en cuanto a madurez digital de los sectores.
