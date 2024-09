La implementación inicial de IBM SevOne NPM de Spark se centró en la red central de la empresa, que cubre sus ofertas de voz y datos. En la actualidad, la solución IBM SevOne NPM monitoriza más de 385.000 objetos en esa red central, así como más de 20.000 objetos en la red de Internet global de Spark. Además, la empresa continúa implementando IBM SevOne NPM para los clientes de datos gestionados de su unidad de negocio Spark Digital, donde la solución se convertirá en el principal sistema de recopilación que impulse los paneles de control de rendimiento tanto internos como de cara al cliente.

Con una exhaustiva recopilación de datos, una completa visibilidad de la red y unas funciones de generación de informes potentes pero fáciles de usar, la solución IBM SevOne NPM está cumpliendo, incluso superando, las expectativas del equipo de Spark.

"En todas nuestras implementaciones hasta ahora, no hemos encontrado ni un solo dispositivo que no pudiera ser sondeado o una métrica que no pudiera ser capturada por la solución SevOne", añade Prowse. "Dada la naturaleza diversa y altamente compleja de nuestro entorno de red, nos pareció algo extraordinario".

En cuanto a la consolidación, Spark está en vías de sustituir cinco herramientas NPM heredadas por el software IBM SevOne NPM. Con la sustitución de algunas de esas herramientas, Spark ha reducido los gastos operativos al eliminar las licencias de software, el mantenimiento y otros costes asociados. La empresa también ha reducido los gastos de capital al no tener que sustituir o actualizar los dispositivos que requerían las herramientas de NPM heredadas.

La consolidación también ha reducido el tiempo que los funcionarios dedican a recopilar datos e informes de los distintos sistemas. Ahora, los equipos internos disponen de paneles de control detallados que muestran datos de rendimiento históricos y en tiempo real, y los clientes corporativos tienen acceso instantáneo a paneles e informes personalizados para satisfacer sus necesidades.

Basándose en el éxito de sus implementaciones iniciales, Spark tiene previsto ampliar el uso de IBM SevOne NPM. Ya está en marcha una importante POC en la red móvil de Spark, un área estratégica para la empresa por su potencial de crecimiento, y están previstas otras ampliaciones.