SOMPO Holdings se moderniza con IBM WebSphere Liberty
SOMPO Holdings, un gigante japonés del sector de los seguros con 130 años de historia, se enfrentaba a retos cada vez mayores, ya que su sistema mainframe se volvía cada vez más pesado y costoso debido a la deuda técnica (cambios en el código a lo largo de varios años) y al crecimiento orgánico mediante fusiones. El aumento del consumo de núcleos de CPU incrementó los gastos, mientras que la complejidad del sistema ralentizaba a los empleados y dejaba a los clientes frustrados por los tiempos de respuesta lentos y las características limitadas. Sin una modernización, SOMPO corría el riesgo de incurrir en mayores costes, perder competitividad y fidelidad de sus clientes. Decididos a actuar, se propusieron reducir el uso de núcleos, aumentar la productividad y posicionarse para la innovación digital a largo plazo.
Para seguir siendo competitivos en el dinámico sector de los seguros, SOMPO se asoció con IBM para modernizar su sistema heredado de COBOL. La empresa hizo la transición a una plataforma basada en Java utilizando IBM WebSphere Liberty, parte de IBM suite for Java. Este esfuerzo de modernización de aplicaciones simplificó la administración de la infraestructura, mejoró la productividad de los desarrolladores y redujo los costes.
La decisión de adoptar Liberty se basó en tres factores clave:
El ingeniero sénior Hiroshi Kato afirma: "Liberty es la mejor forma de mantener y gestionar un sistema con más de 100 servidores y un servicio en línea las 24 horas del día, los 365 días del año, con una mano de obra mínima".
El esfuerzo conjunto también permitió establecer una plataforma escalable y eficiente, y profundizó la colaboración de SOMPO con IBM y el ecosistema Java en general.
Tras la transformación, SOMPO consiguió importantes mejoras en la eficiencia. El nuevo sistema SOMPO-MIRAI optimizó la gestión de más de cien servidores y siete entornos con un mínimo personal. Los resultados incluyeron una reducción del 54 % en el uso de la CPU y del 33 % en el de la memoria, lo que supuso un ahorro de costes considerable. SOMPO continúa colaborando con IBM. Esta colaboración ha influido incluso en la hoja de ruta de IBM WebSphere Liberty, gracias al feedback basado en la experiencia sobre el terreno, lo que refuerza el papel de IBM como colaborador continuo.
SOMPO Holdings Group, con sede en Japón, es una compañía líder de seguros y servicios financieros con más de 130 años de historia. Ofrece seguros de propiedad y accidentes, extranjeros y de vida, así como soluciones de cuidados de enfermería. SOMPO se compromete a proteger a las personas de los riesgos y a crear un futuro más sano y conectado.
