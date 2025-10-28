Para seguir siendo competitivos en el dinámico sector de los seguros, SOMPO se asoció con IBM para modernizar su sistema heredado de COBOL. La empresa hizo la transición a una plataforma basada en Java utilizando IBM WebSphere Liberty, parte de IBM suite for Java. Este esfuerzo de modernización de aplicaciones simplificó la administración de la infraestructura, mejoró la productividad de los desarrolladores y redujo los costes.



La decisión de adoptar Liberty se basó en tres factores clave:

la reducción de la carga de trabajo operativa del sistema de infraestructura

la mejora de la productividad en el desarrollo de aplicaciones

la reducción general de los costes

El ingeniero sénior Hiroshi Kato afirma: "Liberty es la mejor forma de mantener y gestionar un sistema con más de 100 servidores y un servicio en línea las 24 horas del día, los 365 días del año, con una mano de obra mínima".



El esfuerzo conjunto también permitió establecer una plataforma escalable y eficiente, y profundizó la colaboración de SOMPO con IBM y el ecosistema Java en general.