Establecido en 2013, SOLAS es una agencia del Departamento de Educación Superior, Investigación, Innovación y Ciencia del Gobierno de Irlanda. En colaboración con los gestores regionales de competencias y los socios de los Consejos de Educación y Formación (ETB) de toda Irlanda, SOLAS gestiona programas de educación y formación continua (FET) diseñados para ayudar a los alumnos a tener éxito en el mercado laboral y prosperar en la sociedad.

Paddy Seery, Director de TI y Digital de SOLAS, afirma: "Para maximizar las oportunidades y ayudar a todos los irlandeses a alcanzar su pleno potencial en la sociedad, es vital que hagamos que los cursos de las ETB y otros proveedores sean fácilmente accesibles para el mayor público posible. Podríamos ver que los estudiantes a menudo estaban luchando con los mismos tipos de barreras en nuestro sitio web y nos intrigaban las posibilidades que ofrecen los asistentes virtuales".

Para ayudar a los ETB a mostrar una amplia variedad de opciones de educación de por vida, SOLAS desarrolló el sitio web fetchcourses.ie. Cada vez que los usuarios encontraron un problema en su recorrido por el sitio web o tuvieron una pregunta que no parecía ser respondida por el contenido in situ, normalmente enviarían un correo electrónico a SOLAS o a uno de los ETB para obtener ayuda. SOLAS había observado que varias de las consultas de asistencia recibidas eran comunes a varios usuarios, por ejemplo, las relacionadas con contraseñas olvidadas o cuentas duplicadas en distintos dispositivos. En muchos casos, se aplicaría la misma solución relativamente sencilla, por lo que responder a estas peticiones suponía ocupar al personal informático cualificado en un trabajo de poco valor.

Paddy Seery dice: "Nuestra principal motivación era resolver estas consultas comunes de forma más rápida y eficaz, pero también queríamos descubrir si hubo problemas que no sabíamos. Como anécdota, muchos usuarios no se molestan en informar un problema si no pueden obtener comentarios inmediatos”.

Tras haber visto una demostración de la tecnología de chatbots, SOLAS creía que podría ser la solución ideal para su desafío de responder a un gran número de consultas sin el lujo de un equipo de soporte dedicado. Al configurar un asistente virtual basado en IA capaz de responder a las consultas más comunes y enrutar las más complejas al soporte humano adecuado, se espera que SOLAS brinde a los alumnos una mejor experiencia in situ y les ayude a alcanzar sus objetivos educativos adicionales.