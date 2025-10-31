El líder energético mundial SOCOMEC gana visibilidad y autonomía de 360° en su flujo de trabajo gracias a la integración híbrida
Durante más de un siglo, SOCOMEC ha liderado la distribución independiente de energía de baja tensión. Sus dispositivos y servicios eléctricos desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener alimentados los entornos críticos cuando y donde más importa. Aunque rara vez está en el punto de mira, la energía de baja tensión se utiliza para mantener desde centros de datos y hospitales hasta redes modulares y almacenamiento de energía renovable. Es la fuerza invisible que permite salvar vidas, iluminar centros de datos y mantener el flujo de energía renovable, incluso cuando la red está bajo presión.
Con los nuevos vientos en contra macroeconómicos y las perturbaciones geopolíticas, hacer que los sistemas de baja tensión sean seguros, eficientes y estén listos para escalar se ha vuelto más importante que nunca. Para hacer frente a estos retos, SOCOMEC adoptó un enfoque radicalmente nuevo de la integración y la automatización. En busca de una solución integral que pudiera ser utilizada por todos los miembros de su equipo, decidieron implementar la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration.
Antes de asociarse con IBM, SOCOMEC confiaba en motores de flujo de trabajo de documentos que requerían demasiadas aplicaciones y correcciones para seguir el ritmo de las demandas modernas. Las integraciones eran punto a punto y la visibilidad entre sistemas era limitada. "Necesitábamos algo que pudiera orquestar los flujos de trabajo en todas las aplicaciones, a nivel interno y externo", dice Michael Kister, director de TI de SOCOMEC. "Estábamos ampliando nuestro uso de Salesforce y otras herramientas en la nube, y necesitábamos una plataforma que pudiera seguir el ritmo".
IBM® webMethods Hybrid Integration admite integración en tiempo real, orquestación centralizada de flujos de trabajo y gestión de API segura. Esto dio a SOCOMEC la flexibilidad necesaria para conectar sistemas heredados con aplicaciones modernas de software como servicio (SaaS), lo que permitió un intercambio de datos fluido entre departamentos y partners. Gracias a las capacidades híbridas de la solución, la empresa puede escalar en entornos on-prem y en la nube sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.
Las capacidades de análisis de la plataforma proporcionan una visibilidad profunda del rendimiento del sistema, lo que permite a SOCOMEC perfeccionar las operaciones de forma continua. Las características de seguridad mejoradas ayudan a proteger los datos confidenciales en todos los puntos de contacto, lo que refuerza la confianza y la fiabilidad. Juntas, estas capacidades han posicionado a SOCOMEC para innovar con mayor rapidez a la vez que mantiene una base de TI estable y segura.
La migración del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de SOCOMEC incluyó integraciones para la gestión de pedidos, facturación, control de existencias y compras. Utilizaron IBM webMethods Hybrid Integration para rediseñar 65 procesos de negocio e integrar más de 100 aplicaciones. En la actualidad, 11 filiales operan con una visibilidad total de los datos de 360°. El sistema ahora orquesta más de 10 000 interfaces al día y se adapta continuamente cada vez que se agregan nuevos procesos.
Con el nuevo sistema, los clientes, partners y distribuidores de SOCOMEC pueden ver presupuestos, facturas, envíos y el estado de los pedidos a través de las comunidades de Salesforce, sin necesidad de intervención de TI. Kister comenta: "webMethods nos ofrece una visión centralizada de todo. Si queremos cambiar una cosa, podemos ver de inmediato cómo afecta a otras áreas".
SOCOMEC también eliminó la exposición de la infraestructura interna al reemplazar una arquitectura compleja de proxies y firewalls con una única puerta de enlace API. IBM webMethods Hybrid Integration está equipado con protección avanzada contra amenazas, controles de acceso basados en roles y flujos de datos cifrados. Estas características ayudan a gestionar la seguridad y el cumplimiento en todos los puntos de integración, incluso a medida que el sistema se escala en la nube y on-prem. El cambio a los servicios basados en la nube ayuda a reducir los costes de procesamiento, aumentar la escalabilidad y respaldar los objetivos de sostenibilidad.
Gracias a una automatización más inteligente, los equipos comerciales de SOCOMEC ahora pueden resolver por sí mismos la mayoría de las excepciones del flujo de trabajo, como por ejemplo en el cumplimiento de pedidos. Cuando se produce un error (debido a bloqueos financieros, falta de inventario o envío del producto incorrecto), el equipo recibe una notificación inmediata. Tienen acceso y visibilidad a todo el flujo de trabajo dentro de una consola y pueden actuar para corregir el error con solo unos pocos clics. “En el pasado, nadie se daba cuenta de que se había producido un error hasta días o semanas después”, afirma Kister. "E incluso entonces, se recurría a TI por correo electrónico y se asumía que el problema requería una actualización, un cambio de SQL o alguna otra intervención técnica que en realidad no era necesaria. Ahora, el personal de la empresa puede resolver la mayoría de las excepciones por sí solo, y el departamento de TI solo interviene por razones técnicas”.
De cara al futuro, SOCOMEC pretende implementar herramientas y flujos de trabajo similares para apoyar a más de 400 técnicos cualificados. También planean adoptar microservicios y DevOps, dos movimientos que resultan más fáciles gracias a la base creada con IBM webMethods Hybrid Integration.
Cada vida tocada por SOCOMEC depende de la fiabilidad. Al unir el poder de la nube, las API y la integración, SOCOMEC ha adquirido una mayor visibilidad, una seguridad más sólida y una conectividad fluida. Juntos, estos avances deberían ayudar a SOCOMEC a mantener las luces encendidas para muchas generaciones venideras.
SOCOMEC es una empresa líder en fabricación y servicios eléctricos, especializada en distribución de energía de bajo voltaje. Con más de un siglo de innovación, su equipo mundial de expertos ayuda a mantener los centros de datos, las instalaciones de atención médica y la infraestructura crítica en funcionamiento durante todo el día. En 2022, Socomec obtuvo una calificación de "Oro" de la agencia independiente de calificación de responsabilidad social corporativa (RSC) EcoVadis, lo que la situó entre el 5 % de las empresas más importantes en cuanto a sostenibilidad tanto en las prácticas empresariales como en la cultura.
La automatización con IA aumenta la agilidad en API, aplicaciones, eventos, archivos e intercambio electrónico de datos (EDI) B2B.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas registradas de IBM Corp. en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.