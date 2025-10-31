Antes de asociarse con IBM, SOCOMEC confiaba en motores de flujo de trabajo de documentos que requerían demasiadas aplicaciones y correcciones para seguir el ritmo de las demandas modernas. Las integraciones eran punto a punto y la visibilidad entre sistemas era limitada. "Necesitábamos algo que pudiera orquestar los flujos de trabajo en todas las aplicaciones, a nivel interno y externo", dice Michael Kister, director de TI de SOCOMEC. "Estábamos ampliando nuestro uso de Salesforce y otras herramientas en la nube, y necesitábamos una plataforma que pudiera seguir el ritmo".

IBM® webMethods Hybrid Integration admite integración en tiempo real, orquestación centralizada de flujos de trabajo y gestión de API segura. Esto dio a SOCOMEC la flexibilidad necesaria para conectar sistemas heredados con aplicaciones modernas de software como servicio (SaaS), lo que permitió un intercambio de datos fluido entre departamentos y partners. Gracias a las capacidades híbridas de la solución, la empresa puede escalar en entornos on-prem y en la nube sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.

Las capacidades de análisis de la plataforma proporcionan una visibilidad profunda del rendimiento del sistema, lo que permite a SOCOMEC perfeccionar las operaciones de forma continua. Las características de seguridad mejoradas ayudan a proteger los datos confidenciales en todos los puntos de contacto, lo que refuerza la confianza y la fiabilidad. Juntas, estas capacidades han posicionado a SOCOMEC para innovar con mayor rapidez a la vez que mantiene una base de TI estable y segura.