Para abordar sus desafíos comerciales, Social Security Scotland tomó la decisión de invertir y se asoció con IBM® Consulting y Nordcloud, una empresa de IBM, para esbozar y ayudar en el despliegue de una transformación integral de FinOps. El despliegue comenzó con la implementación de la plataforma IBM Cloudability, una herramienta FinOps líder que ofrece visibilidad inmediata del gasto en la nube y presenta oportunidades de optimización de costes que se pueden ejecutar.

Por un lado, IBM Consulting colaboró estrechamente con los responsables de ingeniería y el director digital (CDO) de Social Security Scotland para evaluar el impacto financiero del uso de la nube y definir una hoja de ruta para la transformación. Este trabajo de asesoramiento estratégico fue impulsado por IBM Cloud Platform Engineering Services e IBM Cloud and Technology Strategy, que ayudaron a diseñar una solución adaptada al entorno único del sector público de Social Security Scotland.

Social Security Scotland optó por no implementar el servicio totalmente gestionado, pero Nordcloud definió la estrategia, el modelo operativo y apoyó los esfuerzos de ingeniería necesarios y el cambio en general. Lo que llevó, por ejemplo, a mostrar informes que revelaban qué equipos consumían recursos en la nube y cuánto gastaban. Esto permitió a Social Security Scotland garantizar una atribución precisa de los costes y fomentar una nueva cultura de responsabilidad. Además, el equipo de IBM Consulting también incorporó análisis personalizados y soluciones de ingeniería semiautomatizadas para identificar y eliminar los residuos.

La seguridad siguió siendo la máxima prioridad durante toda la transformación. IBM, Nordcloud y Social Security Scotland rediseñaron las aplicaciones en AWS con seguridad y cumplimiento integrados por diseño. Esto incluyó la implementación de prácticas de “cumplimiento como código” que se alineaban con los estándares de seguridad interna de la agencia, llenando los vacíos donde anteriormente faltaban controles. El equipo también introdujo el uso de tecnologías de nivel empresarial, de código abierto para reducir los costes de las licencias. Además, crearon un marco FinOps personalizado que combinaba automatización, análisis manual y consultoría estratégica.

El resultado fue una estrategia de nube más inteligente y transparente que no solo optimizó el gasto, sino que también mejoró la prestación de servicios digitales y la resiliencia operativa. Social Security Scotland está ahora a la vanguardia de la capacidad de FinOps en el sector público del Reino Unido y es un modelo para que otras organizaciones ofrezcan el mejor valor posible a los contribuyentes.