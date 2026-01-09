Social Security Scotland se asocia con IBM y Nordcloud para liderar el camino en la reinvención de los costes de la nube a nivel de gobierno
Social Security Scotland, una agencia ejecutiva del gobierno escocés, fue diseñada desde el primer día para operar en el entorno de la nube. Con la misión de ofrecer beneficios de manera justa y eficiente a la población de Escocia, Social Security Scotland construyó su infraestructura en Amazon Web Services (AWS), adoptando la agilidad y escalabilidad de las tecnologías nativas de la nube.
Pero el rápido crecimiento trajo consigo costes ocultos. A medida que la organización crecía, sus gastos en la nube aumentaban sin el gobierno dedicado necesario para rastrearlos u optimizarlos. En esas circunstancias, Social Security Scotland se enfrentó a dos desafíos apremiantes:
Con un programa de entrega que se acerca a su fin y el mayor énfasis en las restricciones presupuestarias tanto del Gobierno del Reino Unido como del Gobierno escocés, Social Security Scotland dio una prioridad mucho mayor a la optimización de los costes, sin comprometer la prestación de servicios, con el claro objetivo de maximizar el valor para los ciudadanos de Escocia.
Para abordar sus desafíos comerciales, Social Security Scotland tomó la decisión de invertir y se asoció con IBM® Consulting y Nordcloud, una empresa de IBM, para esbozar y ayudar en el despliegue de una transformación integral de FinOps. El despliegue comenzó con la implementación de la plataforma IBM Cloudability, una herramienta FinOps líder que ofrece visibilidad inmediata del gasto en la nube y presenta oportunidades de optimización de costes que se pueden ejecutar.
Por un lado, IBM Consulting colaboró estrechamente con los responsables de ingeniería y el director digital (CDO) de Social Security Scotland para evaluar el impacto financiero del uso de la nube y definir una hoja de ruta para la transformación. Este trabajo de asesoramiento estratégico fue impulsado por IBM Cloud Platform Engineering Services e IBM Cloud and Technology Strategy, que ayudaron a diseñar una solución adaptada al entorno único del sector público de Social Security Scotland.
Social Security Scotland optó por no implementar el servicio totalmente gestionado, pero Nordcloud definió la estrategia, el modelo operativo y apoyó los esfuerzos de ingeniería necesarios y el cambio en general. Lo que llevó, por ejemplo, a mostrar informes que revelaban qué equipos consumían recursos en la nube y cuánto gastaban. Esto permitió a Social Security Scotland garantizar una atribución precisa de los costes y fomentar una nueva cultura de responsabilidad. Además, el equipo de IBM Consulting también incorporó análisis personalizados y soluciones de ingeniería semiautomatizadas para identificar y eliminar los residuos.
La seguridad siguió siendo la máxima prioridad durante toda la transformación. IBM, Nordcloud y Social Security Scotland rediseñaron las aplicaciones en AWS con seguridad y cumplimiento integrados por diseño. Esto incluyó la implementación de prácticas de “cumplimiento como código” que se alineaban con los estándares de seguridad interna de la agencia, llenando los vacíos donde anteriormente faltaban controles. El equipo también introdujo el uso de tecnologías de nivel empresarial, de código abierto para reducir los costes de las licencias. Además, crearon un marco FinOps personalizado que combinaba automatización, análisis manual y consultoría estratégica.
El resultado fue una estrategia de nube más inteligente y transparente que no solo optimizó el gasto, sino que también mejoró la prestación de servicios digitales y la resiliencia operativa. Social Security Scotland está ahora a la vanguardia de la capacidad de FinOps en el sector público del Reino Unido y es un modelo para que otras organizaciones ofrezcan el mejor valor posible a los contribuyentes.
Los resultados de la transformación fueron inmediatos e impactantes. En solo 18 meses, Social Security Scotland logró los objetivos de optimización de costes establecidos originalmente para un período de tres años. Solo en el primer año, la organización tuvo una reducción del 30,4 % en los costes de la nube. Como resultado, la agencia pudo ahorrar una gran cantidad, y el 78 % de esos ahorros se debieron a la optimización del uso.
"No solo ofrecimos optimización de costes, sino que ayudamos a Social Security Scotland a construir un modelo operativo de FinOps que les dio control, responsabilidad y sostenibilidad a largo plazo. La introducción de la economía de las unidades de nube proporcionó un punto de referencia para medir el valor empresarial de la nube. Finalmente, lograr tres años de ahorro en solo 18 meses fue un testimonio del poder de la consultoría estratégica y la ingeniería trabajando juntas", dicen Olga Zagraba y Marcin Walków, consultores de Nordcloud FinOps.
Los resultados clave incluyen:
Social Security Scotland, fundada en 2018, es una agencia ejecutiva del gobierno escocés. Con sede en Dundee y Glasgow, administran 17 prestaciones a alrededor de 1,8 millones de personas en toda Escocia. Con aproximadamente 4000 empleados, operan bajo principios de dignidad, equidad y respeto para apoyar a los necesitados.
IBM Consulting proporciona estructuras, métodos y herramientas que minimizan el gasto en la nube y maximizan la eficiencia.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, el logo de IBM, IBM Consulting y Cloudability son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.