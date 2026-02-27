SMS DataTech aprovecha el portfolio de IBM® watsonx para elevar su gestión de la información de seguridad
SMS DataTech, una empresa destacada en el sector de los servicios informáticos, proporciona infraestructura informática crítica y soluciones de seguridad a empresas de los sectores financiero y manufacturero. Su plataforma de medios, Security NOW!, ofrece la información de seguridad más reciente e inteligencia de amenazas a las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, los expertos de la empresa se enfrentaron a retos a la hora de extraer información crítica de la gran cantidad de datos de seguridad, informes de vulnerabilidades y alertas de vulneraciones de datos que recibían diariamente. Con recursos limitados, el equipo se esforzaba por cubrir de forma exhaustiva la seguridad de la red, la seguridad en la nube, la gestión de vulnerabilidades y la formación interna en seguridad. La falta de tiempo para el trabajo analítico avanzado obstaculizó las medidas de seguridad proactivas y la planificación estratégica. Además, aumentaron los riesgos de seguridad y disminuyó la productividad en varios departamentos.
SMS DataTech aspiraba a reducir el tiempo necesario para recopilar información diaria y el tiempo para crear informes ejecutivos. Su objetivo era establecer una plataforma que pudiera conectar la información con la acción de manera fluida. Para lograr estos objetivos, la empresa se embarcó en un viaje transformador con IBM.
El equipo de SMS DataTech comenzó a trabajar con IBM en una solución creada para la eficiencia, la agilidad y la productividad, sin comprometer la seguridad y las operaciones. IBM Cloud Kubernetes Service fue crítico para lograr estos objetivos, ya que SMS DataTech desarrolló, implementó y escaló cada componente de la solución de forma independiente. El uso de esta oferta contribuyó a una migración rápida y fluida a IBM Cloud con una interrupción mínima. El equipo estableció la fiabilidad de nivel empresarial esencial para gestionar información de seguridad confidencial, la escalabilidad y la alta disponibilidad necesarias para el crecimiento.
La migración a IBM Cloud proporcionó tanto beneficios como acceso fluido a productos IBM como las soluciones IBM watsonx, lo que supuso una transformación significativa en las operaciones de seguridad de SMS DataTech. La tecnolodía de IBM watsonx.data y el análisis automático impulsado por IA de IBM watsonx.ai se unieron para reducir la pérdida de tiempo y centralizar la gestión de la información de seguridad global.
Las tareas diarias de recopilación de información se redujeron en aproximadamente un 92 %, de dos horas a solo diez minutos. Además, el tiempo necesario para crear informes de seguridad para la toma de decisiones ejecutivas se redujo en un 75 %, pasando de 40 horas al mes a 10 horas. Este aumento de la eficiencia ayudó a los miembros del equipo a centrarse en trabajos de mayor valor añadido, como la planificación estratégica de políticas de seguridad.
Con la solución de TI recién creada, el enfoque de seguridad de SMS DataTech pasó de un enfoque reactivo a una estrategia proactiva. El uso del conjunto de herramientas para desarrolladores watsonx.ai también permitió distribuir información de seguridad optimizada individualmente a todos los empleados, lo que mejoró la concienciación general sobre la seguridad y contribuyó a reducir el número de incidentes. Estas herramientas incluían acceso a modelos fundacionales, características de MLOps, herramientas de estudio de ajuste y capacidades de integración.
La integración de las soluciones de IBM watsonx estableció un ciclo de mejora continua de la seguridad, lo que tuvo un impacto positivo en el negocio en general, incluido el fortalecimiento de la estructura organizativa y la confianza de los clientes.
SMS DataTech continúa mejorando sus medidas de seguridad, aprovechando aún más las capacidades de IBM watsonx para reforzar su plataforma para resultados y medidas basados en datos.
SMS DataTech opera en el sector de los servicios informáticos y proporciona soluciones de infraestructura y seguridad informáticas principalmente a empresas de los sectores financiero y manufacturero. Con sede en Tokio, Japón, SMS DataTech ha estado a la vanguardia en la entrega de servicios y soluciones de TI innovadores. La empresa gestiona la plataforma mediática Security NOW!, que ofrece la información más reciente sobre seguridad e inteligencia de amenazas a las pequeñas y medianas empresas. Con un enfoque en la transformación digital y el compromiso de mejorar las industrias y las vidas, SMS DataTech continúa asumiendo retos tecnológicos.
