SMS DataTech, una empresa destacada en el sector de los servicios informáticos, proporciona infraestructura informática crítica y soluciones de seguridad a empresas de los sectores financiero y manufacturero. Su plataforma de medios, Security NOW!, ofrece la información de seguridad más reciente e inteligencia de amenazas a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, los expertos de la empresa se enfrentaron a retos a la hora de extraer información crítica de la gran cantidad de datos de seguridad, informes de vulnerabilidades y alertas de vulneraciones de datos que recibían diariamente. Con recursos limitados, el equipo se esforzaba por cubrir de forma exhaustiva la seguridad de la red, la seguridad en la nube, la gestión de vulnerabilidades y la formación interna en seguridad. La falta de tiempo para el trabajo analítico avanzado obstaculizó las medidas de seguridad proactivas y la planificación estratégica. Además, aumentaron los riesgos de seguridad y disminuyó la productividad en varios departamentos.

SMS DataTech aspiraba a reducir el tiempo necesario para recopilar información diaria y el tiempo para crear informes ejecutivos. Su objetivo era establecer una plataforma que pudiera conectar la información con la acción de manera fluida. Para lograr estos objetivos, la empresa se embarcó en un viaje transformador con IBM.