Empezar con el pie derecho

Un minorista mundial multimillonario refuerza su posición en el sector mediante el autoservicio y la automatización con Terraform.
En Skechers USA, Inc., el calzado es algo más que funcionalidad: es una poderosa combinación de innovación tecnológica e identidad personal. La colección de calzado, ropa y accesorios de estilo de vida y rendimiento de The Comfort Technology Company está disponible en 180 países y territorios, tanto en línea como en tiendas. Con visión de futuro, innovadora y siempre a la moda, Skechers se ha convertido en la marca elegida por millones de clientes de todo el mundo que buscan expresarse con estilo y comodidad en casa y en el trabajo.
El compromiso de Skechers con la innovación está igualmente presente en toda su organización de TI. Para mantenerse un paso por delante de la competencia y ofrecer una experiencia del cliente aún mejor, el equipo de plataformas en la nube quería modernizar su infraestructura alejándose de sus centros de datos. Pero con las cargas de trabajo repartidas entre Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud y otros proveedores de servicios en la nube, la transición de la empresa a la nube resultó complicada. Necesitaba un enfoque más automatizado y de autoservicio para alcanzar sus objetivos.
“Llevamos varios años inmersos en un proceso de migración a la nube. Ya tenemos una cantidad significativa de cargas de trabajo ejecutándose en la nube, pero uno de los mayores desafíos desde una perspectiva empresarial y tecnológica fue: ¿cómo podemos acelerarlo?” pregunta Ramon Borunda, ingeniero sénior de plataformas en la nube de Skechers.
Como impulsores de la transformación de la empresa en la nube, el equipo de plataformas en la nube de Skechers hacía todo lo posible para ayudar a sus stakeholders a reevaluar y rediseñar su infraestructura. Sin embargo, había varios obstáculos importantes que les frenaron.
Para empezar, las solicitudes de recursos presentadas a través de sencillos formularios de ServiceNow con preguntas abiertas dejaban margen de interpretación, lo que requería un montón de idas y venidas entre las partes para aclarar las necesidades y confirmar las aprobaciones. El resultado fueron largos plazos de entrega, lo que elevó este problema a la cima de su lista de prioridades.
Su objetivo era garantizar que cuando un usuario final enviara una solicitud a través de ServiceNow, todo el proceso se desarrollara sin problemas. Aunque algunos procesos con etapas controladas requerían revisiones, el objetivo final era un modelo de autoservicio totalmente automatizado en el que una solicitud activara acciones en el back-end y eliminara los pasos manuales.
Además de resolver estos cuellos de botella en las solicitudes de recursos, el equipo de la plataformas en la nube necesitaba implementar la seguridad de forma proactiva desde el inicio del proceso de aprovisionamiento en la nube. En aquel momento, los ingenieros de plataformas tenían la libertad de construir e implementar recursos como consideraran oportuno, lo que daba lugar a inconsistencias, incluso entre recursos del mismo tipo, y a una mayor probabilidad de error humano. El riesgo de seguridad resultante de los recursos en la nube mal configurados fue considerable.
Por último, el equipo quería abordar el objetivo a largo plazo de integrar FinOps en sus procesos para aportar más previsibilidad a los gastos y la elaboración de presupuestos.
Borunda creía que tenía la solución. “Llevo muchos años siendo un usuario asiduo de Terraform Community Edition, por lo que la idea de utilizar la oferta de software como servicio (SaaS) nos pareció muy acertada. Adoptamos Terraform porque nos permite continuar escribiendo nuestro código sin preocuparnos por las tareas administrativas que implica”, afirma.
IBM® Terraform en la HashiCorp Cloud Platform proporciona a Skechers mecanismos para modernizar la administración y gestión de su infraestructura desde dentro hacia fuera. Los formularios de ServiceNow para recursos específicos con preguntas cerradas y muy específicas proporcionan ahora al equipo de plataformas en la nube todos los detalles necesarios por adelantado. Un flujo de trabajo automatizado agiliza las revisiones y aprobaciones, lo que acelera el proceso de aprovisionamiento y mantiene informadas a todas las partes.
“Este flujo de trabajo en particular ha tenido un gran éxito entre nuestros usuarios finales. Les gusta que se les mantenga informados, en lugar de estar en un ‘limbo’ sin saber en qué punto se encuentran sus incidencias ni si se les está prestando atención”, señala Borunda.
Las prácticas de implementación inconsistentes son cosa del pasado, al igual que los riesgos que conllevan. “Al aprovechar Terraform y su registro privado, disponemos de módulos que podemos reutilizar, lo que nos aporta una coherencia en la forma de desarrollar las cosas que antes no teníamos”, dice Borunda. “La posibilidad de crear módulos reutilizables supone una gran diferencia para mi equipo, nuestros usuarios finales y, en última instancia, nuestros clientes”.
Terraform también permite al equipo integrar herramientas de terceros en el ciclo de vida de la ejecución que proporcionan proyecciones de costes, análisis de ciberseguridad y salvaguardias, lo que cubre con éxito las brechas de FinOps y seguridad.
Terraform ha impulsado la transición a la nube (y el negocio) de Skechers. Según Gabriel Sandoval, gestor sénior de plataformas en la nube de Skechers, “trasladarnos a Terraform nos ayudó a resolver múltiples puntos débiles. Sin ella, no estaríamos donde estamos hoy”.
La integración de ServiceNow y Terraform ha reducido el tiempo del flujo de trabajo de aprovisionamiento de días o semanas a horas, mejorando su tiempo de comercialización (TTM) y la experiencia del cliente. “Nuestros usuarios finales están muy contentos porque ahora todo lo que tienen que hacer es abrir un ticket y, una vez que reciban sus aprobaciones, los recursos tardarán unos cuatro minutos en crearse”, afirma Borunda. “Marca una gran diferencia en la velocidad con la que podemos ofrecer a nuestros clientes nuevas características”.
Borunda también reconoce que AWS ha contribuido a la transformación de Skechers. “Hemos encontrado un verdadero partner en AWS. Ofrecen muchos servicios y orientación para que podamos adoptar correctamente sus servicios, y realmente agradecemos su ayuda”.
Todas estas mejoras han marcado una diferencia medible en la forma en la que sus clientes pueden interactuar con su marca. “Cuando los clientes van a la tienda a comprar un par de zapatos, el proceso de pago es mucho más rápido. También pueden usar diferentes quioscos o iPads en lugar de usar solo los registros reales, lo que les permite vincularse personalmente con un asociado dentro de la tienda”, dice Sandoval.
El éxito de Skechers con Terraform dejó al equipo ansioso por explorar cómo otras tecnologías de HashiCorp (una empresa de IBM) podrían encajar en sus planes de modernización. Actualmente, la empresa está considerando implementar IBM Vault para la intermediación de identidades y la gestión de secretos, así como Sentinel, el marco de políticas como código dentro de Terraform y otras soluciones de HashiCorp. “En lo que respecta a nuestra transición a la nube, queremos seguir adelante con la migración, pero también encontrar una forma de automatizarlo todo por completo, y esperamos continuar nuestra colaboración con HashiCorp”, dice Borunda.
Una empresa de la Fortune 500 con sede en el sur de California, Skechers lleva más de 30 años ayudando a hombres, mujeres y niños de todo el mundo a verse y sentirse bien. El desarrollo de tecnologías de confort es la base de lo que hacen: ofrecer productos elegantes, innovadores y de calidad a un precio razonable. Desde su diversa oferta de calzado hasta una creciente gama de ropa y accesorios, Skechers es una marca completa de estilo de vida.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2025.
IBM, el logo de IBM, Terraform y Vault son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.