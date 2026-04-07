Empezar con el pie derecho

En Skechers USA, Inc., el calzado es algo más que funcionalidad: es una poderosa combinación de innovación tecnológica e identidad personal. La colección de calzado, ropa y accesorios de estilo de vida y rendimiento de The Comfort Technology Company está disponible en 180 países y territorios, tanto en línea como en tiendas. Con visión de futuro, innovadora y siempre a la moda, Skechers se ha convertido en la marca elegida por millones de clientes de todo el mundo que buscan expresarse con estilo y comodidad en casa y en el trabajo.

El compromiso de Skechers con la innovación está igualmente presente en toda su organización de TI. Para mantenerse un paso por delante de la competencia y ofrecer una experiencia del cliente aún mejor, el equipo de plataformas en la nube quería modernizar su infraestructura alejándose de sus centros de datos. Pero con las cargas de trabajo repartidas entre Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud y otros proveedores de servicios en la nube, la transición de la empresa a la nube resultó complicada. Necesitaba un enfoque más automatizado y de autoservicio para alcanzar sus objetivos.

“Llevamos varios años inmersos en un proceso de migración a la nube. Ya tenemos una cantidad significativa de cargas de trabajo ejecutándose en la nube, pero uno de los mayores desafíos desde una perspectiva empresarial y tecnológica fue: ¿cómo podemos acelerarlo?” pregunta Ramon Borunda, ingeniero sénior de plataformas en la nube de Skechers.