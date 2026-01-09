Cuando se desarrolló inicialmente CAPAM, Simora eligió IBM Maximo. La solución de IBM proporcionó un marco robusto y escalable, lo que permitió recortar meses de tiempo de desarrollo en comparación con el diseño de una solución desde cero. Este enfoque permitió un sinfín de casos de uso y capacidades de integración sin precedentes.

"Con las API de Maximo, podemos conectar CAPAM de forma rápida y sin problemas con las plataformas y bases de datos ERP del hospital, creando una base de conocimientos centralizada a la que pueden acceder los trabajadores sin tener que cambiar entre diferentes sistemas", confirma Czernek.

Simora personalizó CAPAM, que se creó originalmente para el sector industrial, creando diferentes módulos para procesos hospitalarios específicos. Con el módulo Passport, un profesional sanitario puede crear un pasaporte digital completo para cada equipo, incluidas sus especificaciones técnicas y su historial de mantenimiento. El módulo también es compatible con los procesos de inventario de activos de todo el hospital. Además, se puede ampliar para utilizar etiquetas de equipos de identificación por radiofrecuencia (RFID) y pulseras de identificación de pacientes, lo que permite al personal escanear artículos o personas para acceder a información en tiempo real. Con esta información, el personal puede, por ejemplo, localizar rápidamente equipos de reemplazo durante emergencias. CAPAM también incluye un módulo Help desk que los empleados pueden utilizar para registrar solicitudes de reparación y hacer preguntas técnicas.

El módulo CAPAM Accreditation ayuda a los hospitales a gestionar eventos adversos ayudando al personal a informar y documentar incidentes directamente en el sistema. Ayuda a generar informes de incidentes exhaustivos con el apoyo de un asistente de IA, facilitando el análisis de las causas raíz y fomentando las acciones correctivas para cumplir las normas de acreditación.

Además, el módulo Identification ofrece una aplicación móvil basada en Maximo Mobile para informar a los trabajadores y pacientes de los posibles riesgos de infección cruzada en diferentes áreas del hospital.