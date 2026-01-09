El sistema CAPAM de Simora, impulsado por IBM® Maximo, está transformando la gestión de activos hospitalarios
En el sector sanitario, cada momento puede ser crítico para la supervivencia de un paciente. Sin embargo, los profesionales sanitarios dedican habitualmente un tiempo valioso a navegar por complejos sistemas informáticos, buscar el equipo adecuado o rellenar formularios para solicitar reparaciones. Para abordar estos desafíos y mejorar los resultados de los pacientes en toda Polonia, el gobierno polaco aumentó la financiación de las iniciativas de digitalización hospitalaria.
Simora, un IBM Business Partner en Polonia, vio una oportunidad para adaptar su solución de gestión de activos CAPAM para flujos de trabajo en el sector sanitario. Basado en IBM Maximo Application Suite, CAPAM se integra de manera fluida con los sistemas hospitalarios para crear un repositorio centralizado de conocimientos enriquecido con IA y un sistema de seguimiento de activos.
"Imaginemos que se estropea una bomba de infusión en la sala", explica Julia Czernek, especialista en tecnología de IA de Simora. "Normalmente, un trabajador sanitario tendría que llamar al departamento técnico o buscar en el inventario de equipos para encontrar la bomba en funcionamiento más cercana. Al adaptar el sistema inteligente de gestión de activos de CAPAM a los hospitales, podríamos eliminar este trabajo manual y ayudar a los hospitales a responder más rápidamente a los cambios, lo que en última instancia liberaría más tiempo para la atención al paciente".
Cuando se desarrolló inicialmente CAPAM, Simora eligió IBM Maximo. La solución de IBM proporcionó un marco robusto y escalable, lo que permitió recortar meses de tiempo de desarrollo en comparación con el diseño de una solución desde cero. Este enfoque permitió un sinfín de casos de uso y capacidades de integración sin precedentes.
"Con las API de Maximo, podemos conectar CAPAM de forma rápida y sin problemas con las plataformas y bases de datos ERP del hospital, creando una base de conocimientos centralizada a la que pueden acceder los trabajadores sin tener que cambiar entre diferentes sistemas", confirma Czernek.
Simora personalizó CAPAM, que se creó originalmente para el sector industrial, creando diferentes módulos para procesos hospitalarios específicos. Con el módulo Passport, un profesional sanitario puede crear un pasaporte digital completo para cada equipo, incluidas sus especificaciones técnicas y su historial de mantenimiento. El módulo también es compatible con los procesos de inventario de activos de todo el hospital. Además, se puede ampliar para utilizar etiquetas de equipos de identificación por radiofrecuencia (RFID) y pulseras de identificación de pacientes, lo que permite al personal escanear artículos o personas para acceder a información en tiempo real. Con esta información, el personal puede, por ejemplo, localizar rápidamente equipos de reemplazo durante emergencias. CAPAM también incluye un módulo Help desk que los empleados pueden utilizar para registrar solicitudes de reparación y hacer preguntas técnicas.
El módulo CAPAM Accreditation ayuda a los hospitales a gestionar eventos adversos ayudando al personal a informar y documentar incidentes directamente en el sistema. Ayuda a generar informes de incidentes exhaustivos con el apoyo de un asistente de IA, facilitando el análisis de las causas raíz y fomentando las acciones correctivas para cumplir las normas de acreditación.
Además, el módulo Identification ofrece una aplicación móvil basada en Maximo Mobile para informar a los trabajadores y pacientes de los posibles riesgos de infección cruzada en diferentes áreas del hospital.
El innovador sistema CAPAM, ahora implementado en cinco hospitales de Polonia, incluido el St. Barbara Provincial Specialist Hospital No. 5 en Sosnowiec, ayuda a los centros sanitarios a optimizar la gestión de todos los recursos, desde la flota de vehículos hasta los dispositivos médicos y el personal. Con IBM Maximo en su núcleo, CAPAM puede ampliar la vida útil de los equipos en un 17 % de media y mejorar el tiempo medio de reparación en un 57 %.
Después de adoptar CAPAM, los hospitales han informado de una reducción del 45 % en el tiempo de administración. Además, las organizaciones que implementan soluciones Maximo informan, en promedio, de una reducción del 47 % en eventos de tiempo de inactividad no planificados de equipos o sitios y beneficios anuales de 13,9 millones de dólares.
Simora utiliza la plataforma IBM Maximo para integrar recursos de datos externos, como ERP y logística, con CAPAM. Apoyándose en esos recursos, Simora ha habilitado a un asistente con IA, conocido como Simon AI, para responder a consultas comunes.
Czernek explica: "En lugar de dividir la atención de los equipos técnicos o rastrear los documentos de los procedimientos, los profesionales sanitarios pueden hablar con Simon AI como si fuera un compañero. En segundo plano, el asistente accede de forma segura a la base de conocimientos del hospital y responde rápidamente”.
Con la base de conocimiento centralizada habilitada por IA, los profesionales sanitarios ahora pueden tomar decisiones basadas en datos y mejorar las prácticas estándar, lo que en última instancia favorece el bienestar de los pacientes. Al mismo tiempo, dado que Simon AI utiliza el repositorio para responder a consultas repetitivas, los equipos pueden centrarse en tareas de mayor valor.
"No se puede separar CAPAM de Maximo; sin el 'motor' de Maximo, CAPAM y Simon AI no serían posibles", concluye Czernek. "Esperamos continuar nuestro trabajo con IBM para evolucionar CAPAM y ayudar a los hospitales a mantenerse eficientes, seguros y conformes".
Con sede en Katowice, Polonia, los miembros de Simora cuentan con más de 15 años de experiencia en la provisión de soluciones integrales de TI, centradas en optimizar procesos de gestión y seguridad. La solución CAPAM de Simora ofrece capacidades unificadas de gestión de servicios, control de calidad y gestión de activos para múltiples sectores.
