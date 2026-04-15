IA legal de confianza diseñada para empresas a gran escala

Basada en IBM® watsonx.data, la plataforma combina la recuperación híbrida y la implementación segura para entornos legales regulados
La investigación jurídica exige más que rapidez, requiere precisión, completitud y citas verificables. Los despachos y departamentos legales que trabajan con cientos de miles de documentos no pueden permitirse respuestas parciales o alucinaciones. Conformarse con “el 70 % de la respuesta” conlleva un riesgo real.
Las técnicas modernas de IA, como la recuperación semántica y la generación aumentada por recuperación (RAG), resultan prometedoras, pero su ampliación en entornos regulados presenta desafíos. Es posible que los datos legales confidenciales, que a menudo contienen PII o PHI, deban permanecer on premises debido a restricciones normativas o de riesgo.
Shorthills AI se propuso crear un asistente de IA jurídico de nivel empresarial capaz de ofrecer respuestas verificables, desde múltiples perspectivas y respaldadas por referencias, al tiempo que funciona de forma segura a escala empresarial.
Shorthills AI colaboró con IBM para crear una plataforma de búsqueda híbrida lista para la producción utilizando IBM watsonx.data y Langflow. El equipo diseñó una arquitectura modular que combinaba la búsqueda basada en palabras clave, vectores y gráficos.
Los documentos se consumieron en un data lake seguro, se fragmentaron de forma inteligente y se enriquecieron con la extracción de entidades (por ejemplo, nombres de jueces, tipos de casos, citas). Los embeddings se almacenaban en watsonx.data para permitir la búsqueda híbrida a escala. Una capa de enrutamiento dirigía las consultas al método de búsqueda óptimo, por palabra clave para los identificadores de documentos, por vector para las preguntas semánticas y por grafo para el razonamiento jurídico más profundo, equilibrando el coste, la velocidad y la relevancia.
Este enfoque transformó los flujos de trabajo de investigación, pasando de búsquedas manuales y fragmentadas a una recuperación automatizada y consciente del contexto, con citas y reclasificaciones para mayor precisión.
Con IBM watsonx.data, Shorthills AI proporcionó mejoras cuantificables: cuatro veces más exhaustividad, nueve veces más diversidad en los argumentos legales y una mejora de más del 60 % en la recuperación y la precisión. Los tiempos de búsqueda se redujeron, mientras que la relevancia mejoró, lo que permitió a los equipos jurídicos descubrir múltiples motivos de refutación y respaldar la jurisprudencia de forma más fiable.
Ahora los investigadores obtienen resultados más amplios y respaldados por citas, en lugar de respuestas parciales. La plataforma es escalable, segura y adecuada para implementaciones on-premises requeridas por sectores regulados.
De cara al futuro, Shorthills AI planea ampliar la solución con agentes de IA que puedan redactar respuestas, resumir hallazgos y automatizar flujos de trabajo posteriores, profundizando su colaboración con IBM como partner tecnológico a largo plazo.
Fundada en 2018, Shorthills AI es una empresa de tecnología especializada en soluciones de IA generativa e ingeniería de datos. Con presencia global en Estados Unidos, India, Canadá y Australia, atiende a clientes de los sectores legal, sanitario y empresarial, construyendo sistemas de IA escalables que impulsan ROI medible a través de automatización inteligente y búsquedas avanzadas.
© Copyright IBM Corporation Marzo de 2026.
IBM, el logo de IBM e IBM watsonx.data son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.