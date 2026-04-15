IA legal de confianza diseñada para empresas a gran escala

La investigación jurídica exige más que rapidez, requiere precisión, completitud y citas verificables. Los despachos y departamentos legales que trabajan con cientos de miles de documentos no pueden permitirse respuestas parciales o alucinaciones. Conformarse con “el 70 % de la respuesta” conlleva un riesgo real.

Las técnicas modernas de IA, como la recuperación semántica y la generación aumentada por recuperación (RAG), resultan prometedoras, pero su ampliación en entornos regulados presenta desafíos. Es posible que los datos legales confidenciales, que a menudo contienen PII o PHI, deban permanecer on premises debido a restricciones normativas o de riesgo.

Shorthills AI se propuso crear un asistente de IA jurídico de nivel empresarial capaz de ofrecer respuestas verificables, desde múltiples perspectivas y respaldadas por referencias, al tiempo que funciona de forma segura a escala empresarial.