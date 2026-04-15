IA legal de confianza diseñada para empresas a gran escala

Basada en IBM® watsonx.data, la plataforma combina la recuperación híbrida y la implementación segura para entornos legales regulados

Vea el análisis técnico en profundidad.
Representación gráfica de una pila tecnológica con datos estructurados y no estructurados
Hacer que la IA legal sea precisa, completa y fiable

La investigación jurídica exige más que rapidez, requiere precisión, completitud y citas verificables. Los despachos y departamentos legales que trabajan con cientos de miles de documentos no pueden permitirse respuestas parciales o alucinaciones. Conformarse con “el 70 % de la respuesta” conlleva un riesgo real.

Las técnicas modernas de IA, como la recuperación semántica y la generación aumentada por recuperación (RAG), resultan prometedoras, pero su ampliación en entornos regulados presenta desafíos. Es posible que los datos legales confidenciales, que a menudo contienen PII o PHI, deban permanecer on premises debido a restricciones normativas o de riesgo.

Shorthills AI se propuso crear un asistente de IA jurídico de nivel empresarial capaz de ofrecer respuestas verificables, desde múltiples perspectivas y respaldadas por referencias, al tiempo que funciona de forma segura a escala empresarial.
60 % más de resultados completos y precisos, con menos casos omitidos 4 veces más respuestas completas en múltiples aspectos de la consulta 9 veces más diversidad en el razonamiento jurídico
Necesitábamos una plataforma que pudiera gestionar cientos de miles de documentos jurídicos sin comprometer la velocidad, la precisión ni la seguridad. IBM watsonx.data nos proporcionó la flexibilidad y el rendimiento necesarios para ofrecer resultados más completos y fiables a nuestros clientes, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el gobierno de nivel empresarial.
Paramdeep Singh Cofundador Shorthills AI
Creación de una búsqueda jurídica híbrida escalable

Shorthills AI colaboró con IBM para crear una plataforma de búsqueda híbrida lista para la producción utilizando IBM watsonx.data y Langflow. El equipo diseñó una arquitectura modular que combinaba la búsqueda basada en palabras clave, vectores y gráficos.

Los documentos se consumieron en un data lake seguro, se fragmentaron de forma inteligente y se enriquecieron con la extracción de entidades (por ejemplo, nombres de jueces, tipos de casos, citas). Los embeddings se almacenaban en watsonx.data para permitir la búsqueda híbrida a escala. Una capa de enrutamiento dirigía las consultas al método de búsqueda óptimo, por palabra clave para los identificadores de documentos, por vector para las preguntas semánticas y por grafo para el razonamiento jurídico más profundo, equilibrando el coste, la velocidad y la relevancia.

Este enfoque transformó los flujos de trabajo de investigación, pasando de búsquedas manuales y fragmentadas a una recuperación automatizada y consciente del contexto, con citas y reclasificaciones para mayor precisión.
Investigación jurídica más rápida, profunda y fiable

Con IBM watsonx.data, Shorthills AI proporcionó mejoras cuantificables: cuatro veces más exhaustividad, nueve veces más diversidad en los argumentos legales y una mejora de más del 60 % en la recuperación y la precisión. Los tiempos de búsqueda se redujeron, mientras que la relevancia mejoró, lo que permitió a los equipos jurídicos descubrir múltiples motivos de refutación y respaldar la jurisprudencia de forma más fiable.

Ahora los investigadores obtienen resultados más amplios y respaldados por citas, en lugar de respuestas parciales. La plataforma es escalable, segura y adecuada para implementaciones on-premises requeridas por sectores regulados.

De cara al futuro, Shorthills AI planea ampliar la solución con agentes de IA que puedan redactar respuestas, resumir hallazgos y automatizar flujos de trabajo posteriores, profundizando su colaboración con IBM como partner tecnológico a largo plazo.
Acerca de Shorthills AI

Fundada en 2018, Shorthills AI es una empresa de tecnología especializada en soluciones de IA generativa e ingeniería de datos. Con presencia global en Estados Unidos, India, Canadá y Australia, atiende a clientes de los sectores legal, sanitario y empresarial, construyendo sistemas de IA escalables que impulsan ROI medible a través de automatización inteligente y búsquedas avanzadas.

 Componente de la solución IBM watsonx.data
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general. 