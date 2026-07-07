Renovación y evolución de la infraestructura del sistema central con un mínimo tiempo de inactividad del servicio

Para hacer frente a la complejidad que supone la renovación de la infraestructura del sistema central, se combinó un dimensionamiento por fases con una plataforma de virtualización flexible, lo que permitió llevar a cabo la migración de la infraestructura del sistema de información minimizando al mismo tiempo el tiempo de inactividad.

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Salen a la luz los riesgos asociados a la renovación de la infraestructura

Shikoku Electric Power Co., Inc. ha estado desarrollando sistemas empresariales utilizando SAP ECC 6.0 en tres áreas operativas: contabilidad y gestión de materiales, mantenimiento de centrales nucleares y ventas. En particular, el sistema de contabilidad y gestión de materiales (Enterprise Resource Planning, en adelante, el "sistema ERP") lleva muchos años en funcionamiento y lo utilizan 13 empresas del grupo.

En este contexto, el fin del soporte de mantenimiento para ECC 6.0 se ha convertido en un gran desafío. Dado que se trata de un sistema crítico que respalda las operaciones de actividades principales, la migración a S/4HANA es inevitable para garantizar operaciones estables a largo plazo. Esto requiere un análisis minucioso en lo que respecta al enorme esfuerzo que supone la migración de datos, a las medidas de continuidad del negocio durante el tiempo de inactividad del sistema asociado a la migración y al establecimiento de procedimientos de reversión en caso de que surjan problemas operativos. En particular, el proyecto inicial de migración a S/4HANA para el sistema ERP enfrentó dificultades para dimensionar con precisión los servidores durante las primeras etapas, y no estaba claro si migrar el enorme volumen de datos del sistema actual a la base de datos en memoria de S/4HANA (HANA DB) daría lugar a operaciones estables. En consecuencia, el proyecto conllevaba el riesgo de que la insuficiencia de recursos en la infraestructura de TI pudiera afectar a todo el plan de migración.
54 millones de yenes Reduzca los costes de infraestructura asociados a la migración a S/4HANA Un día Implemente la migración de infraestructura para entornos SAP ECC en 1 día
Una solución óptima como base para los sistemas críticos que requieren una alta disponibilidad
Teruyuki Hamagami Shikoku Electric Power Departamento de sistemas de información, líder del grupo de desarrollo y optimización de Infraestructuras (a partir de marzo de 2026)
Una infraestructura de sistemas flexible para apoyar la transición

Para hacer frente a estos retos, Shikoku Electric Power adoptó una estrategia de ajuste gradual de sus recursos. En primer lugar, la empresa amplió la memoria de sus servidores IBM® Power9 (E950) existentes para crear servidores de desarrollo y determinar con precisión la capacidad real que requería S/4HANA. Partiendo de ahí, la empresa decidió dimensionar adecuadamente los sistemas, comenzando por los servidores de control de calidad y pasando luego a los servidores de producción, al tiempo que verificaba la carga y los requisitos, y añadía la memoria y otros recursos necesarios en cada etapa.

Mientras tanto, a medida que avanzaba con el proyecto de migración del sistema ERP a S/4HANA, la empresa necesitaba abordar el próximo fin de los servicios de mantenimiento para CIS Power 8 (S824).

Con este fin, se revisaron los planes para garantizar la calidad del Power9 (E950) y ampliar la memoria de los servidores de producción; además, en el marco de la sustitución del CIS Power 8 (S824), se introdujo el último modelo de IBM Power10 (E1050) como base capaz de dar soporte al sistema ERP. Además de un alto rendimiento de procesamiento y una gran capacidad de memoria, el uso compartido de recursos de CPU mediante la plataforma de virtualización IBM PowerVM y el Shared Processor Pool permite una asignación estable de recursos incluso en entornos en los que se ejecutan varios sistemas simultáneamente, como S/4HANA, ECC 6.0 y otras aplicaciones, lo que facilita la adaptabilidad ante aumentos repentinos de la carga de trabajo.

Además, con la vista puesta en operaciones posteriores a la migración, Shikoku Electric Power adoptó una configuración que permite la activación rápida de núcleos físicos, lo que permite a la empresa dirección de forma flexible futuras mejoras de rendimiento de S/4HANA y la preparación de entornos de desarrollo. Como resultado, la empresa ha establecido una infraestructura de TI flexible capaz de responder rápidamente a futuros cambios en las operaciones empresariales.

Al migrar a CIS Power10 (E1050), se adoptó un método de migración que utiliza la copia de datos de alta velocidad entre sistemas IBM Storage (de V7000 a FS7200) para minimizar el tiempo de inactividad. Esto redujo considerablemente el flujo de trabajo relacionado con la migración del servidor, minimizando el impacto operativo y permitiendo que la migración al nuevo servidor se completara en un solo día.
Resultados de una renovación que aumentó la certeza

Shikoku Electric Power avanzó de manera constante en un proyecto a largo plazo que abarca tres años y completó la transición a gran escala a S/4HANA durante la Golden Week 2025 según lo previsto. Desde entonces, ha seguido funcionando sin problemas de rendimiento o estabilidad del procesamiento.

Además, al utilizar la característica de copia remota de IBM Storage, la migración del servidor, que antes tardaba unos cinco días, se completó en solo un día. Esta importante reducción del tiempo de inactividad permitió continuar con la migración evitando periodos de gran impacto, lo que contribuyó en gran medida a garantizar la continuidad del negocio.

Además, al optimizar los recursos utilizando la tecnología de virtualización IBM Power, la empresa redujo los costes de software de servidor en aproximadamente 54 millones de yenes. La asignación flexible de CPU proporcionada por el grupo de procesadores compartidos garantizó la estabilidad incluso cuando varios servidores se ejecutaban simultáneamente durante las fases de desarrollo y pruebas, mitigando significativamente los riesgos durante el período de migración.

Se espera que las perspectivas obtenidas de esta iniciativa sean útiles para la migración de EAM prevista para el año fiscal 2026. Enfoques como el dimensionamiento por fases, los métodos de migración que aprovechan características de almacenamiento para minimizar el tiempo de inactividad y el diseño de recursos que aseguren un funcionamiento estable incluso en un entorno coexistente también serán eficaces para reformas similares a gran escala de sistemas centrales.

Además de mejorar la capacidad de mantenimiento y la operabilidad al permitir el funcionamiento centralizado de los sistemas ERP, incluidos los entornos de producción, verificación y desarrollo, el servicio IaaS de IBM Power, Power Virtual Server, es compatible con el ERP en la nube de SAP (RISE with SAP). Esto facilita la adaptación de futuras migraciones a entornos de nube. Se espera que estos resultados sean útiles para resolver desafíos como la reducción de los costes de licencias de software, el número de servidores y el espacio en rack.

Teruyuki Hamagami, líder del grupo de desarrollo y optimización de infraestructuras en el departamento de sistemas de información de Shikoku Electric Power (a partir de marzo de 2026), comenta: "Hemos estado utilizando IBM Power durante algún tiempo. Es una plataforma excepcional y sólida, y no hemos experimentado ningún fallo de infraestructura. Confiamos mucho en IBM Power como base para los sistemas críticos que requieren alta disponibilidad. Además, el rendimiento por núcleo ha mejorado drásticamente y esperamos una integración aún mayor en el futuro".
Acerca de Shikoku Electric Power

Como empresa responsable del suministro eléctrico en la región de Shikoku, Shikoku Electric Power ofrece servicios eléctricos estables mientras abraza la transformación empresarial utilizando tecnología digital. Además, con el objetivo de crear nuevo valor que sea una fuente de ingresos futuros, la empresa está ampliando su ámbito de negocio en diversos campos como la energía, la información y la comunicación integrales, así como el apoyo empresarial y de estilo de vida. Al utilizar la tecnología y la experiencia cultivadas durante muchos años, el grupo Shikoku Electric Power está trabajando para proporcionar servicios que reflejen las características de los sectores de la región de Shikoku y satisfagan las necesidades de los clientes.

 Componentes de la solución IBM Power IBM PowerVM IBM Storage IBM AIX IBM FlashSystem
Apoyar la evolución continua de los sistemas principales


 

IBM Power permite migraciones de sistemas con un tiempo de inactividad mínimo mediante el dimensionamiento por fases y la asignación flexible de recursos, lo que proporciona una base estable para los sistemas críticos y respalda la expansión futura.

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