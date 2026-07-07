Shikoku Electric Power avanzó de manera constante en un proyecto a largo plazo que abarca tres años y completó la transición a gran escala a S/4HANA durante la Golden Week 2025 según lo previsto. Desde entonces, ha seguido funcionando sin problemas de rendimiento o estabilidad del procesamiento.
Además, al utilizar la característica de copia remota de IBM Storage, la migración del servidor, que antes tardaba unos cinco días, se completó en solo un día. Esta importante reducción del tiempo de inactividad permitió continuar con la migración evitando periodos de gran impacto, lo que contribuyó en gran medida a garantizar la continuidad del negocio.
Además, al optimizar los recursos utilizando la tecnología de virtualización IBM Power, la empresa redujo los costes de software de servidor en aproximadamente 54 millones de yenes. La asignación flexible de CPU proporcionada por el grupo de procesadores compartidos garantizó la estabilidad incluso cuando varios servidores se ejecutaban simultáneamente durante las fases de desarrollo y pruebas, mitigando significativamente los riesgos durante el período de migración.
Se espera que las perspectivas obtenidas de esta iniciativa sean útiles para la migración de EAM prevista para el año fiscal 2026. Enfoques como el dimensionamiento por fases, los métodos de migración que aprovechan características de almacenamiento para minimizar el tiempo de inactividad y el diseño de recursos que aseguren un funcionamiento estable incluso en un entorno coexistente también serán eficaces para reformas similares a gran escala de sistemas centrales.
Además de mejorar la capacidad de mantenimiento y la operabilidad al permitir el funcionamiento centralizado de los sistemas ERP, incluidos los entornos de producción, verificación y desarrollo, el servicio IaaS de IBM Power, Power Virtual Server, es compatible con el ERP en la nube de SAP (RISE with SAP). Esto facilita la adaptación de futuras migraciones a entornos de nube. Se espera que estos resultados sean útiles para resolver desafíos como la reducción de los costes de licencias de software, el número de servidores y el espacio en rack.
Teruyuki Hamagami, líder del grupo de desarrollo y optimización de infraestructuras en el departamento de sistemas de información de Shikoku Electric Power (a partir de marzo de 2026), comenta: "Hemos estado utilizando IBM Power durante algún tiempo. Es una plataforma excepcional y sólida, y no hemos experimentado ningún fallo de infraestructura. Confiamos mucho en IBM Power como base para los sistemas críticos que requieren alta disponibilidad. Además, el rendimiento por núcleo ha mejorado drásticamente y esperamos una integración aún mayor en el futuro".