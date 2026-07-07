Para hacer frente a estos retos, Shikoku Electric Power adoptó una estrategia de ajuste gradual de sus recursos. En primer lugar, la empresa amplió la memoria de sus servidores IBM® Power9 (E950) existentes para crear servidores de desarrollo y determinar con precisión la capacidad real que requería S/4HANA. Partiendo de ahí, la empresa decidió dimensionar adecuadamente los sistemas, comenzando por los servidores de control de calidad y pasando luego a los servidores de producción, al tiempo que verificaba la carga y los requisitos, y añadía la memoria y otros recursos necesarios en cada etapa.

Mientras tanto, a medida que avanzaba con el proyecto de migración del sistema ERP a S/4HANA, la empresa necesitaba abordar el próximo fin de los servicios de mantenimiento para CIS Power 8 (S824).

Con este fin, se revisaron los planes para garantizar la calidad del Power9 (E950) y ampliar la memoria de los servidores de producción; además, en el marco de la sustitución del CIS Power 8 (S824), se introdujo el último modelo de IBM Power10 (E1050) como base capaz de dar soporte al sistema ERP. Además de un alto rendimiento de procesamiento y una gran capacidad de memoria, el uso compartido de recursos de CPU mediante la plataforma de virtualización IBM PowerVM y el Shared Processor Pool permite una asignación estable de recursos incluso en entornos en los que se ejecutan varios sistemas simultáneamente, como S/4HANA, ECC 6.0 y otras aplicaciones, lo que facilita la adaptabilidad ante aumentos repentinos de la carga de trabajo.

Además, con la vista puesta en operaciones posteriores a la migración, Shikoku Electric Power adoptó una configuración que permite la activación rápida de núcleos físicos, lo que permite a la empresa dirección de forma flexible futuras mejoras de rendimiento de S/4HANA y la preparación de entornos de desarrollo. Como resultado, la empresa ha establecido una infraestructura de TI flexible capaz de responder rápidamente a futuros cambios en las operaciones empresariales.

Al migrar a CIS Power10 (E1050), se adoptó un método de migración que utiliza la copia de datos de alta velocidad entre sistemas IBM Storage (de V7000 a FS7200) para minimizar el tiempo de inactividad. Esto redujo considerablemente el flujo de trabajo relacionado con la migración del servidor, minimizando el impacto operativo y permitiendo que la migración al nuevo servidor se completara en un solo día.