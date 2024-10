El enfoque ágil suele asociarse a proyectos de bajo riesgo, por lo que algunos lo consideraron una medida agresiva. Sin embargo, al combinar tecnología líder del sector con un equipo orientado a la resolución de problemas, el programa Agile for Payments de Scotiabank ha demostrado ser una vía muy eficaz hacia la transformación.

Un ejemplo del tiempo de comercialización de un nuevo servicio de pago es el producto de transferencia masiva de dinero por correo electrónico, basado en el servicio Interac e-Transfer.

Empresas como las compañías de seguros a menudo necesitan realizar pagos únicos de gran volumen, lo que tradicionalmente ha significado enviar cheques por correo. El servicio Interac e-Transfer elimina esta complejidad al permitir a las empresas emitir pagos utilizando solo los nombres, números de cuenta y direcciones de correo electrónico de los beneficiarios, lo que reduce enormemente el coste y el trabajo manual que implica la emisión de cheques físicos. Aprovechando la metodología Agile for Payments, el equipo de productos de pago de Global Transaction Banking (GTB) de Scotiabank pudo volver a priorizar rápidamente el backlog de desarrollo y lanzar la oferta de transferencias masivas de dinero por correo electrónico en solo 10 semanas, lo que permitió a Scotiabank ser el primero en el mercado.

En otro caso, Scotiabank necesitaba actuar con rapidez para ayudar a lanzar al mercado una innovadora tarjeta Visa de prepago.

"Las comunidades remotas de Canadá están muy aisladas y viven lejos de los principales centros de población y sucursales bancarias", explica Michel Cardinal, director de Global Commercial Card de Scotiabank. "El gobierno de Canadá quería evitar molestias a las personas que tenían que viajar distancias significativas para cobrar y depositar un cheque físico. Muchas comunidades confían en The North West Company [NWC] para su comida, ropa y hardware, así como para los servicios financieros, y la tarjeta prepago WE Financial Visa de la compañía es una opción popular para las personas que no pueden llegar fácilmente a las sucursales bancarias tradicionales.

"Trabajando junto con NWC, el gobierno canadiense en Ottawa y Visa, desarrollamos rápidamente una solución de pago rápida, fluida y segura que deposita los desembolsos del gobierno directamente en la tarjeta prepago WE Financial Visa, lo que permite a las comunidades remotas obtener acceso instantáneo a fondos en lugar de conducir muchos kilómetros para cobrar un cheque".

Scotiabank estaba trabajando en una importante iniciativa del GTB para ofrecer a los clientes la flexibilidad y transparencia para recuperar, revertir y rastrear los pagos. A mitad de la iniciativa, los actores empresariales confirmaron que las prioridades habían cambiado debido a las demandas de los clientes y las condiciones del mercado. Si esto hubiera sido parte de una metodología de entrega tradicional, el trabajo se habría dejado de lado y no se habría obtenido ningún valor comercial.

Sin embargo, como el equipo había adoptado la metodología ágil de descomposición del trabajo, Scotiabank pudo volver a priorizar el backlog al tiempo que entregaba a producción el valor empresarial ya desarrollado (es decir, trabajo no desperdiciado). Esto dio lugar a una reasignación neta del 50 % de la financiación del proyecto aprobada originalmente a otros paquetes de trabajo de alto valor. El paquete completado se implementó con éxito en producción y la capacidad del equipo se pasó inmediatamente al nuevo backlog de trabajo prioritario. La metodología de "descomposición del trabajo", combinada con las funciones de implementación incremental de FTM, fueron factores clave en el éxito del proyecto.

Un número cada vez mayor de clientes corporativos considera que la oferta de servicios de pagos integrados de Scotiabank es una ventaja competitiva y, como resultado, el banco comenzó a ver cómo sus volúmenes de procesamiento de pagos aumentaban sustancialmente. El incremento previsto de los volúmenes exigió una actualización a la última versión de FTM, con una infraestructura central escalada para satisfacer el aumento de la demanda.

El objetivo era crear un backlog detallado, visible y con prioridades de riesgo de forma que se garantizara una validación exhaustiva de principio a fin de los flujos de pago con mayor valor empresarial y/o riesgo. Si el banco hubiera elegido una metodología tradicional para las pruebas y la entrega, sus equipos habrían tenido que ejecutar el trabajo en silos. Trabajar contra un backlog de casos de uso en gran medida abstracto, sin una comprensión compartida del contexto y la validación, habría aumentado sustancialmente el riesgo de defectos. En su lugar, el banco utilizó un proceso de pruebas que emulaba el tráfico real de producción, lo que resultó clave para eliminar discrepancias sutiles entre las configuraciones de los clientes de prueba y de producción.

Aprovechando la metodología Agile for Payments y asociándose con IBM Global Business Services, el banco pudo reducir significativamente el riesgo de la entrega. Toda la plataforma FTM, que contiene más de 50 mapas de transformación de especificaciones de pago y flujos de trabajo para 13 tipos de pago, culminó en más de 600 escenarios de casos de prueba. La plataforma se actualizó con éxito con solo un defecto de producción menor, resuelto en solo una hora.

Para aprovechar la transparencia, flexibilidad y facilidad de gestión que ofrece la plataforma FTM, Scotiabank tiene previsto permitir la transparencia de extremo a extremo en todo el ciclo de vida de los pagos.

Scotiabank transfiere la mayoría de los pagos, desde una perspectiva de volumen, a través de transferencias de archivos de sistema a sistema. La necesidad de hacer un seguimiento y rastrear los archivos de pago, y las correspondientes respuestas de acuse de recibo, desde la recepción del archivo hasta la liquidación del pago y viceversa, exige una solución que añada el ciclo de vida de extremo a extremo en una vista única, consolidada y en tiempo real. Este es el objetivo de la siguiente fase del programa de modernización de pagos de Scotiabank, y la implementación de IBM Sterling File Transfer Service con IBM Control Center posicionará al banco para ofrecer estas capacidades.

Greg Lahn concluye: "Elegir la mejor tecnología es solo el primer paso para lograr un objetivo. Crear un equipo bien estructurado y optimizar la metodología de su proyecto son esenciales para aprovechar la tecnología y obtener beneficios empresariales tangibles".