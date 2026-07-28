De una startup en un garaje a la precisión con IA

Con la automatización con IA integrada en los flujos de trabajo de presupuestos, planificación y compras, Savage Precision Fabrication ha incrementado significativamente la capacidad operativa manteniendo la calidad y la respuesta al cliente. Los tiempos de entrega de presupuestos se han reducido de horas a minutos, los flujos de trabajo de planificación se han acelerado drásticamente y la productividad general del personal ha aumentado entre 4 y 10 veces.



“Esto nos permitirá, básicamente, que las mismas personas realicen entre 4 y 10 veces más trabajo con menos esfuerzo. Y eso es lo que busco”, dijo Scott Gardner.

La empresa ha reforzado su rendimiento en las áreas que más importan a los clientes (precio, calidad y entrega puntual) y, al mismo tiempo, se ha posicionado para seguir creciendo.



“Nuestro principal objetivo es llegar a tiempo. Los clientes pagarán más si llegas a tiempo, y eso es lo que han proporcionado hasta ahora DAI e IBM”, relata Scott Gardner.



Al adoptar la IA para respaldar el crecimiento, la velocidad y la excelencia operativa, Scott Gardner está construyendo sobre los cimientos que sus padres establecieron en 1974. Aunque las herramientas han evolucionado de un taller de garaje a la automatización con IA, la misión de la empresa sigue siendo la misma: entregar piezas de alta calidad a tiempo, ganarse la confianza de los clientes y llevar adelante los valores que W.T. y JoAnn Gardner incorporaron a Savage Precision Fabrication desde el principio.