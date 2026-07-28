De una startup en un garaje a la precisión con IA

Savage Precision amplía la fabricación aeroespacial con IBM watsonx Orchestrate
Savage Precision Fabrication, un fabricante familiar aeroespacial y de defensa fundado por W.T. y JoAnn Gardner en 1974. La empresa construyó su reputación sobre la base de la calidad, la velocidad y la fiabilidad. Desde sus inicios en un garaje hasta convertirse en un proveedor de confianza para programas de aviones militares, hay mucho en juego: la precisión y el tiempo son críticos.
Ahora dirigida por su hijo, Scott Gardner, la empresa sigue manteniendo los mismos estándares intransigentes de precisión, calidad y entrega puntual, bajo estándares más complejos y de misión crítica. A medida que aumentaba la demanda del cliente, los procesos manuales de cotización, planificación y compras se convirtieron en cuellos de botella operativos que amenazaban la escalabilidad.
Para modernizar las operaciones y prepararse para el crecimiento, Savage Precision Fabrication se asoció con IBM Platinum Business Partner DAI Source para implementar IBM watsonx Orchestrate. El compromiso comenzó con objetivos empresariales claramente definidos y una estrecha colaboración entre Savage Precision Fabrication, DAI Source e IBM.
“El cien por cien de nuestros proyectos de IA de éxito están impulsados por el negocio y las descripciones de casos de uso. Con Scott, eso es lo que sucedió. En cuanto nos trajeron y pudimos entender lo que estaba pensando en cuanto a cómo se podía aplicar la IA, inmediatamente contratamos a nuestro equipo de desarrollo e invertimos en crear algo que pudiéramos mostrar y validar”, dijo Bill DeSpain, presidente y CEO de DAI Source.
La solución transformó los flujos de trabajo de presupuestos, planificación y compras, manteniendo la supervisión humana. La IA analiza los datos históricos de los trabajos, la rentabilidad y la producción para generar borradores de cotizaciones, mientras que los procesos de planificación que antes llevaban horas ahora se pueden completar en minutos.
“Tenían sus datos listos. Tenían sus departamentos preparados. Podríamos ir a hablar con gente. No solo no éramos intrusivos, sino que nos acogieron en el entorno, incluso hasta el punto de llegar a la planta de fabricación, lo cual es bastante raro”, describió Mark Lucente, director técnico de DAI Source.
Lucente señaló que watsonx Orchestrate proporcionó la base necesaria para escalar de forma segura y eficiente: “La plataforma también incluye todo lo que necesitamos: seguridad, almacenamiento de datos, bases de datos, todo lo que necesitábamos para poner en marcha un sistema de IA de principio a fin”.
Con la automatización con IA integrada en los flujos de trabajo de presupuestos, planificación y compras, Savage Precision Fabrication ha incrementado significativamente la capacidad operativa manteniendo la calidad y la respuesta al cliente. Los tiempos de entrega de presupuestos se han reducido de horas a minutos, los flujos de trabajo de planificación se han acelerado drásticamente y la productividad general del personal ha aumentado entre 4 y 10 veces.
“Esto nos permitirá, básicamente, que las mismas personas realicen entre 4 y 10 veces más trabajo con menos esfuerzo. Y eso es lo que busco”, dijo Scott Gardner.
La empresa ha reforzado su rendimiento en las áreas que más importan a los clientes (precio, calidad y entrega puntual) y, al mismo tiempo, se ha posicionado para seguir creciendo.
“Nuestro principal objetivo es llegar a tiempo. Los clientes pagarán más si llegas a tiempo, y eso es lo que han proporcionado hasta ahora DAI e IBM”, relata Scott Gardner.
Al adoptar la IA para respaldar el crecimiento, la velocidad y la excelencia operativa, Scott Gardner está construyendo sobre los cimientos que sus padres establecieron en 1974. Aunque las herramientas han evolucionado de un taller de garaje a la automatización con IA, la misión de la empresa sigue siendo la misma: entregar piezas de alta calidad a tiempo, ganarse la confianza de los clientes y llevar adelante los valores que W.T. y JoAnn Gardner incorporaron a Savage Precision Fabrication desde el principio.
Fundada en 1975, Savage Precision Fabrication es una empresa familiar dedicada al mecanizado CNC y la fabricación de metales que presta servicios a los sectores aeroespacial y de defensa. La empresa con sede en Texas se especializa en piezas de alta precisión para programas aeronáuticos y es conocida por su compromiso con la calidad, la fiabilidad y la innovación.
DAI Source es un business partner Platinum de IBM con sede en Irving, Texas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en consultoría con clientes estadounidenses en los sectores de la salud, ciencias de la vida, comercio minorista, alta tecnología, comunicaciones, fabricación, organizaciones sin ánimo de lucro, automoción, seguros, servicios financieros y formación superior. La empresa se especializa en análisis, gestión de datos, middleware de integración, DevOps, AIOps, nube híbrida y soluciones de seguridad.
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