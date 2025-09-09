Para avanzar en sus ambiciones digitales, stc se asoció con IBM® Consulting para diseñar una arquitectura de destino de cloud híbrido anclada en principios de ingeniería de plataformas para la escalabilidad y la resiliencia. IBM movilizó a un equipo multifuncional de arquitectos, consultores, directores de programas y PYME centradas en las telecomunicaciones para dirigir la transformación en todas las líneas de trabajo clave. La transformación incluyó el diseño de plataforma en el cloud híbrido, la modernización de aplicación para la nube, la optimización de costes de infraestructura y la mejora de las capacidades de recuperación ante desastres (DR).

El compromiso de la plataforma en el cloud híbrido comenzó con un taller de cocreación, durante el cual el equipo realizó una evaluación del panorama actual de la nube, incluida la nube privada y su infraestructura subyacente. Identificaron varias brechas y desafíos, que fueron priorizados en función de las necesidades del negocio. Utilizando estos conocimientos, junto con las tendencias globales y las buenas prácticas del sector, se definieron un estado objetivo y una hoja de ruta de transformación.

El componente clave de la arquitectura de destino es el plano de control, construido sobre los principios de ingeniería de plataformas. Este enfoque permite políticas unificadas, aprovisionamiento automatizado de infraestructura y gobierno operativo estandarizado.

Se propusieron nuevas capacidades tecnológicas como parte de la arquitectura objetivo del cloud híbrido, incluyendo la plataforma de gestión multinube (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, base en la nube, sostenibilidad y DR.

El proceso de migración a la nube comenzó con un proceso de descubrimiento colaborativo en el que los equipos crearon una visión detallada del panorama tecnológico de stc. Todas las aplicaciones se evaluaron utilizando las herramientas BlueCat e ICCA, lo que condujo al desarrollo de una hoja de ruta personalizada, incluidas las disposiciones en la nube, y una arquitectura objetivo escalable para equilibrar el rendimiento, el cumplimiento y el crecimiento.

Con el objetivo de reducir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx), stc e IBM emprendieron una amplia iniciativa de optimización de los costes de infraestructura. Esto reveló antiguas presiones relacionadas con el mantenimiento, la dependencia del proveedor, la dependencia de bases de datos propietarias, la ineficacia en la virtualización y la escalabilidad limitada. Para dar dirección a estos problemas, stc e IBM desarrollaron un marco junto con planes ejecutables.

La resiliencia era tan importante como la escala y la eficiencia. Para lograrlo, IBM y stc desarrollaron un plan de DR objetivo, que incluía un estudio exhaustivo de las capacidades y directrices de DR, y un marco de gobierno para habilitar los planes de DR y continuidad del negocio para las aplicaciones de stc. Se realizaron evaluaciones arquitectónicas en las capas de aplicaciones, infraestructura y red para facilitar el cumplimiento de las directrices y la normativa. Con escenarios de prueba claramente definidos y validación arquitectónica, stc reforzó su capacidad para proteger los servicios empresariales críticos al tiempo que garantizaba la continuidad y la preparación en toda la empresa.

IBM y stc fomentaron una cultura de cocreación, garantizando la alineación del liderazgo, la transferencia fluida de conocimientos y un impulso sostenido en todos los flujos de trabajo. Este enfoque colaborativo mejoró significativamente la continuidad del negocio de las aplicaciones de misión crítica y permitió estrategias de respuesta más efectivas y oportunas.