IBM y stc group cocrean una base de cloud híbrido dinámico, automatizando operaciones, pasando a la nube aplicaciones y acelerando transformación digital a través de la empresa
stc group, un habilitador digital líder, se embarcó en iniciativas de modernización en la nube para respaldar su portfolio de servicios digitales en rápida expansión. Para crear una base más escalable, eficiente y rentable, stc se propuso mejorar su madurez en la nube integrando la potencia de su nube privada con la flexibilidad de las soluciones de nube pública. Este enfoque estratégico tenía como objetivo ofrecer una arquitectura unificada y preparada para el futuro capaz de ofrecer un alto rendimiento en todos los entornos.
Dando un salto estratégico más allá de una migración convencional de lift and shift, stc redefinió su modelo operativo para desbloquear todo el potencial de la nube. La transformación hizo hincapié en la habilitación en toda la empresa a través de herramientas nativas de la nube, reforzadas por sólidos marcos de gobierno para gestionar la seguridad, el cumplimiento y la escalabilidad. Anclado en una estrategia multinube con visión de futuro, el programa se diseñó para acelerar la obtención de valor, fomentar la innovación y mejorar la agilidad organizativa en un panorama de mercado cada vez más dinámico.
Esto requirió un enfoque holístico que abarcara a las personas, los procesos y la tecnología, junto con estándares claros y patrones de automatización reutilizables. Consciente de las regulaciones regionales y las demandas únicas de una empresa en rápido crecimiento, stc está comprometido con un plan que integra agilidad y automatización con una sólida gobernanza y cumplimiento de seguridad.
Para avanzar en sus ambiciones digitales, stc se asoció con IBM® Consulting para diseñar una arquitectura de destino de cloud híbrido anclada en principios de ingeniería de plataformas para la escalabilidad y la resiliencia. IBM movilizó a un equipo multifuncional de arquitectos, consultores, directores de programas y PYME centradas en las telecomunicaciones para dirigir la transformación en todas las líneas de trabajo clave. La transformación incluyó el diseño de plataforma en el cloud híbrido, la modernización de aplicación para la nube, la optimización de costes de infraestructura y la mejora de las capacidades de recuperación ante desastres (DR).
El compromiso de la plataforma en el cloud híbrido comenzó con un taller de cocreación, durante el cual el equipo realizó una evaluación del panorama actual de la nube, incluida la nube privada y su infraestructura subyacente. Identificaron varias brechas y desafíos, que fueron priorizados en función de las necesidades del negocio. Utilizando estos conocimientos, junto con las tendencias globales y las buenas prácticas del sector, se definieron un estado objetivo y una hoja de ruta de transformación.
El componente clave de la arquitectura de destino es el plano de control, construido sobre los principios de ingeniería de plataformas. Este enfoque permite políticas unificadas, aprovisionamiento automatizado de infraestructura y gobierno operativo estandarizado.
Se propusieron nuevas capacidades tecnológicas como parte de la arquitectura objetivo del cloud híbrido, incluyendo la plataforma de gestión multinube (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, base en la nube, sostenibilidad y DR.
El proceso de migración a la nube comenzó con un proceso de descubrimiento colaborativo en el que los equipos crearon una visión detallada del panorama tecnológico de stc. Todas las aplicaciones se evaluaron utilizando las herramientas BlueCat e ICCA, lo que condujo al desarrollo de una hoja de ruta personalizada, incluidas las disposiciones en la nube, y una arquitectura objetivo escalable para equilibrar el rendimiento, el cumplimiento y el crecimiento.
Con el objetivo de reducir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx), stc e IBM emprendieron una amplia iniciativa de optimización de los costes de infraestructura. Esto reveló antiguas presiones relacionadas con el mantenimiento, la dependencia del proveedor, la dependencia de bases de datos propietarias, la ineficacia en la virtualización y la escalabilidad limitada. Para dar dirección a estos problemas, stc e IBM desarrollaron un marco junto con planes ejecutables.
La resiliencia era tan importante como la escala y la eficiencia. Para lograrlo, IBM y stc desarrollaron un plan de DR objetivo, que incluía un estudio exhaustivo de las capacidades y directrices de DR, y un marco de gobierno para habilitar los planes de DR y continuidad del negocio para las aplicaciones de stc. Se realizaron evaluaciones arquitectónicas en las capas de aplicaciones, infraestructura y red para facilitar el cumplimiento de las directrices y la normativa. Con escenarios de prueba claramente definidos y validación arquitectónica, stc reforzó su capacidad para proteger los servicios empresariales críticos al tiempo que garantizaba la continuidad y la preparación en toda la empresa.
IBM y stc fomentaron una cultura de cocreación, garantizando la alineación del liderazgo, la transferencia fluida de conocimientos y un impulso sostenido en todos los flujos de trabajo. Este enfoque colaborativo mejoró significativamente la continuidad del negocio de las aplicaciones de misión crítica y permitió estrategias de respuesta más efectivas y oportunas.
La plataforma en la nube híbrida de stc ya está impulsando mejoras en agilidad, resiliencia y rentabilidad. Sus procesos se han mejorado aún más con la introducción de nuevas capacidades, como MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, interconexión de cloud híbrido y una base de nube privada actualizada. Estas incorporaciones han sentado las bases para un entorno digital más inteligente, automatizado y escalable.
Para aumentar aún más la eficiencia operativa, stc mejoró sus funciones de nube privada con características como el escalado automático, el desmantelamiento automático y el apagado automático.
Mediante la implementación de MCMP, stc logró una conectividad multinube perfecta en tres hiperescaladores líderes. Esta flexibilidad arquitectónica mejorada ha permitido a los equipos implementar cargas de trabajo en entornos optimizados para el rendimiento, la escalabilidad y el cumplimiento.
Algunas de las iniciativas clave generaron eficiencias financieras y operativas cuantificables.
En conjunto, estas iniciativas reflejan el compromiso de stc de construir una empresa digital preparada para el futuro, ágil, resiliente y optimizada para generar valor a largo plazo.
stc group es un habilitador digital líder con sede en Riad, Arabia Saudí. Fundado en 1998, stc ofrece telecomunicaciones, servicios digitales y soluciones empresariales a millones de clientes en Oriente Medio, el norte de África y Europa. Como el mayor operador de telecomunicaciones del Reino, stc desempeña un papel fundamental en el avance de la transformación digital de la región. Con alrededor de 20 000 empleados y una fuerte presencia en mercados regionales clave, stc registró ingresos superiores a 75 890 millones de SAR en 2024.
