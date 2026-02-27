IBM trabajó con ROX Hi-Tech Ltd para diseñar e implementar una combinación de IBM Power y soluciones de almacenamiento que fortalecieron la continuidad del negocio a través de una conmutación por error fiable, al mismo tiempo que redujeron el riesgo de recuperación ante desastres sin cambiar la plataforma o rediseñar los entornos existentes.

ROX Hi-Tech encabezó la transformación a través de una serie de talleres técnicos estructurados y detallados que abarcaron infraestructura, aplicaciones SAP y seguridad, lo que permitió una sólida alineación de los stakeholders y confianza en los objetivos de recuperación. Una prueba de concepto en IBM Power Virtual Server, complementada con demostraciones detalladas de capacidades, validó la resiliencia, el rendimiento y la preparación para una integración perfecta de la plataforma. Paralelamente, ROX Hi-Tech diseñó una sólida arquitectura de recuperación ante desastres de SAP HANA en PowerVS para entornos heterogéneos, con la participación temprana y activa de expertos en la materia de SAP para garantizar la alineación total con los procesos centrales de ERP.

La solución modernizó el enfoque de recuperación ante desastres del cliente implementando una infraestructura resiliente en IBM Power Virtual Server y desplegando la replicación nativa de SAP HANA para permitir una sincronización continua de los datos y una recuperación rápida en todos los entornos.

Se integró IBM Cloud® Object Storage para proporcionar un repositorio seguro y escalable para los datos de copia de seguridad y recuperación, lo que refuerza la protección de los datos y permite una restauración fiable en caso de desastre. El marco de recuperación ante desastres se integró a la perfección con los sistemas SAP alojados en PowerVS, lo que permitió crear una base sólida y alineada con los estándares para la continuidad del negocio.

Esta medida también permitió pasar de una infraestructura con un uso intensivo de capital a un modelo de nube basado en gastos operativos, al tiempo que proporcionó acceso a más de 250 servicios de IBM Cloud para respaldar la escalabilidad y la innovación futuras. A través de esta asociación de colaboración, IBM y ROX Hi-Tech ofrecieron una solución de recuperación ante desastres segura y lista para el futuro que se diferenciaba de plataformas en la nube alternativas.