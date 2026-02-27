ROX Hi-Tech e IBM ofrecen recuperación ante desastres segura y escalable en IBM® Power Virtual Server
Una organización manufacturera global que ejecuta cargas de trabajo SAP HANA críticas para su misión sufrió una interrupción prolongada de la producción local que perturbó las operaciones y suscitó serias preocupaciones en torno a la continuidad del negocio. En un sector en el que el tiempo de inactividad afecta directamente a la productividad, los ingresos y los compromisos con los clientes, los líderes reconocieron la necesidad de reforzar las capacidades de recuperación ante desastres (DR).
Además de restablecer la confianza, la organización necesitaba una solución de recuperación ante desastres que cumpliera con los estándares del sector, minimizara los riesgos y evitara costosos cambios de arquitectura o cambio de plataforma. Los enfoques tradicionales eran intensivos en capital, lentos de implementar y carecían de la flexibilidad necesaria para apoyar el crecimiento futuro. El reto estaba claro: mejorar la resiliencia y la velocidad de recuperación de SAP HANA a la vez que se controlaban los costes y se garantizaba la escalabilidad a largo plazo.
IBM trabajó con ROX Hi-Tech Ltd para diseñar e implementar una combinación de IBM Power y soluciones de almacenamiento que fortalecieron la continuidad del negocio a través de una conmutación por error fiable, al mismo tiempo que redujeron el riesgo de recuperación ante desastres sin cambiar la plataforma o rediseñar los entornos existentes.
ROX Hi-Tech encabezó la transformación a través de una serie de talleres técnicos estructurados y detallados que abarcaron infraestructura, aplicaciones SAP y seguridad, lo que permitió una sólida alineación de los stakeholders y confianza en los objetivos de recuperación. Una prueba de concepto en IBM Power Virtual Server, complementada con demostraciones detalladas de capacidades, validó la resiliencia, el rendimiento y la preparación para una integración perfecta de la plataforma. Paralelamente, ROX Hi-Tech diseñó una sólida arquitectura de recuperación ante desastres de SAP HANA en PowerVS para entornos heterogéneos, con la participación temprana y activa de expertos en la materia de SAP para garantizar la alineación total con los procesos centrales de ERP.
La solución modernizó el enfoque de recuperación ante desastres del cliente implementando una infraestructura resiliente en IBM Power Virtual Server y desplegando la replicación nativa de SAP HANA para permitir una sincronización continua de los datos y una recuperación rápida en todos los entornos.
Se integró IBM Cloud® Object Storage para proporcionar un repositorio seguro y escalable para los datos de copia de seguridad y recuperación, lo que refuerza la protección de los datos y permite una restauración fiable en caso de desastre. El marco de recuperación ante desastres se integró a la perfección con los sistemas SAP alojados en PowerVS, lo que permitió crear una base sólida y alineada con los estándares para la continuidad del negocio.
Esta medida también permitió pasar de una infraestructura con un uso intensivo de capital a un modelo de nube basado en gastos operativos, al tiempo que proporcionó acceso a más de 250 servicios de IBM Cloud para respaldar la escalabilidad y la innovación futuras. A través de esta asociación de colaboración, IBM y ROX Hi-Tech ofrecieron una solución de recuperación ante desastres segura y lista para el futuro que se diferenciaba de plataformas en la nube alternativas.
Tras la transformación, la organización reforzó significativamente su postura de continuidad del negocio y recuperación ante desastres para cargas de trabajo de misión crítica. El entorno modernizado redujo los riesgos de tiempo de inactividad hasta en un 80 % y mejoró el rendimiento del sistema en un 30 %, lo que permitió operaciones más fiables y una recuperación más rápida durante las interrupciones.
Más allá de la resiliencia y el rendimiento, la solución estableció una base de TI escalable, segura y preparada para el futuro para respaldar el crecimiento a largo plazo. Al adoptar un modelo de nube basado en OpEx en IBM Power Virtual Server, la organización mejoró la flexibilidad de costes al tiempo que obtuvo acceso a un ecosistema de servicios en la nube de IBM. Con la recuperación automatizada, el gobierno mejorado y la fiabilidad de nivel empresarial, el cliente está mejor posicionado para adaptarse a las cambiantes demandas empresariales y escalar con confianza, respaldado por la asociación continua entre IBM y ROX Hi-Tech.
ROX Hi-Tech Ltd. es un proveedor de soluciones de TI estratégicas especializado en soluciones de infraestructura, SAP, nube, redes y seguridad. Fundada en la India, la empresa se asocia con empresas globales de todos los sectores para diseñar, implementar y gestionar entornos de TI resilientes y preparados para el futuro, aprovechando las tecnologías líderes del sector de IBM y SAP.
IBM Power Virtual Server proporciona una infraestructura como servicio segura y escalable para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica en la nube. Permite la adopción de nube híbrida, la migración rápida de cargas de trabajo y la recuperación ante desastres resiliente, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con los entornos en las instalaciones de IBM Power.
