rku.it (enlace externo a ibm.com), con sede en Herne (Alemania), ofrece sofisticados servicios de nube privada.La compañía está especializada en clientes de servicios públicos municipales, transporte público y gobiernos locales.Con 380 empleados, rku.it presta servicio a más de 130 clientes y 6500 usuarios empresariales.rku.it es socio Gold de SAP PartnerEdge RUN, SAP Certified in Hosting Operations y SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations.