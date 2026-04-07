Generar rendimientos compuestos mediante la automatización

Con millones de personas que confían en las soluciones de pago digital de Riverty en 5000 tiendas en línea, la disponibilidad y la velocidad son esenciales. Los ingenieros de Riverty crean y mantienen API de alta disponibilidad para ofrecer un acceso fluido y siempre activo. Pero operaban bajo una estrategia de TI en la que un equipo central actuaba como proveedor de servicios completos. Las solicitudes de infraestructura, desde entornos de aprovisionamiento hasta secretos y actualizaciones de certificados, se acumularon. Los ingenieros esperaban días para la resolución de los tickets, lo que retrasaba la entrega y añadía fricción.

“Nuestro pequeño equipo no puede ser el cuello de botella de nuestra gran organización en crecimiento”, afirma Stephan Kürpick, responsable de la unidad técnica de pagos y créditos de Riverty. La gestión de secretos añadió más tensión. El equipo central gestionó los secretos manualmente en Azure Key Vault, creando retrasos. Con este enfoque manual se corría el riesgo de que se extendieran los secretos, caducaran las credenciales y se omitieran las actualizaciones, lo que planteaba problemas de cumplimiento y auditoría.