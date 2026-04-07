Generar rendimientos compuestos mediante la automatización

Cómo logró Riverty un flujo de trabajo de aprovisionamiento único y automatizado y, al mismo tiempo, proteger los datos confidenciales
Con millones de personas que confían en las soluciones de pago digital de Riverty en 5000 tiendas en línea, la disponibilidad y la velocidad son esenciales. Los ingenieros de Riverty crean y mantienen API de alta disponibilidad para ofrecer un acceso fluido y siempre activo. Pero operaban bajo una estrategia de TI en la que un equipo central actuaba como proveedor de servicios completos. Las solicitudes de infraestructura, desde entornos de aprovisionamiento hasta secretos y actualizaciones de certificados, se acumularon. Los ingenieros esperaban días para la resolución de los tickets, lo que retrasaba la entrega y añadía fricción.
“Nuestro pequeño equipo no puede ser el cuello de botella de nuestra gran organización en crecimiento”, afirma Stephan Kürpick, responsable de la unidad técnica de pagos y créditos de Riverty. La gestión de secretos añadió más tensión. El equipo central gestionó los secretos manualmente en Azure Key Vault, creando retrasos. Con este enfoque manual se corría el riesgo de que se extendieran los secretos, caducaran las credenciales y se omitieran las actualizaciones, lo que planteaba problemas de cumplimiento y auditoría.
Riverty necesitaba una plataforma para agilizar la gestión de la infraestructura y la seguridad y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de los desarrolladores sin tener que construirlo todo desde cero. Lo encontraron en HashiCorp, una empresa de IBM. La velocidad de implementación también importaba. “Queríamos implementar rápidamente esta plataforma de infraestructura en lugar de dedicar mucho tiempo a construirla y personalizarla”, dice Ozerov.
Con HashiCorp, Riverty aceleró su migración a la nube y pasó a un modelo DevOps, lo que permitió a los ingenieros trabajar de forma más independiente y reducir el riesgo. Al operar en un entorno global y multinube que abarca Azure y Kubernetes, la coherencia se convirtió en un requisito imprescindible, por lo que Riverty adoptó IBM® Terraform en HashiCorp Cloud Platform para estandarizar la infraestructura como código y automatizar el aprovisionamiento. Los equipos ahora utilizan plantillas reutilizables y de autoservicio para implementar la infraestructura bajo demanda.
Para reforzar el cumplimiento normativo, Riverty adoptó IBM Vault, que protege los datos confidenciales y gestiona los secretos a gran escala, con controles de acceso basados en roles que cumplen con estrictos requisitos normativos y de auditoría.
Gracias a una infraestructura en constante mejora, Riverty está ahora mejor preparada no solo para ofrecer soluciones financieras flexibles a sus clientes, sino también para impulsar la innovación de cara a una nueva era de la tecnología financiera. La HashiCorp Cloud Platform es compatible con las aplicaciones más críticas de Riverty y permite a los ingenieros salir al mercado de forma más rápida y segura.
Como resultado, Riverty redujo el aprovisionamiento de infraestructura de días a horas con IaC de autoservicio, redujo los ciclos de implementación de días a el mismo día a través de flujos de trabajo basados en relaciones públicas y aceleró las aprobaciones en un 80 %. Además, Riverty estandarizó las mejores soluciones de código abierto con soporte para entornos multinube. La solución también permitió el descubrimiento automatizado de servicios y la gestión de secretos en cientos de servicios y miles de nodos, al tiempo que redujo el tiempo de configuración del equilibrio de carga de 30 minutos a menos de 1 minuto.
Riverty marca el comienzo de una nueva era de libertad financiera para particulares y empresas, innovando y dando prioridad a las necesidades y preocupaciones financieras de sus clientes. Con más de 4000 empleados en Europa y Norteamérica, la empresa fintech combina tecnología, datos y optimización de procesos para ofrecer la próxima generación de soluciones financieras a miles de comerciantes y más de 28 millones de consumidores en todo el mundo.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
IBM, el logo de IBM, Terraform y Vault son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.