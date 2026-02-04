Ricoh Co., Ltd. (en adelante, Ricoh), conocida desde hace mucho tiempo por su negocio de impresoras multifunción, anunció en 2020 su transformación en una "empresa de servicios digitales", lo que indica un cambio de su modelo de negocio tradicional centrado en los equipos de oficina.

Gracias a M&A y la expansión de los nuevos servicios digitales, Ricoh ha hecho crecer su negocio en todo el mundo y, al mismo tiempo, ha apoyado las iniciativas de DX de los clientes. Al mismo tiempo, la empresa ha buscado la eficiencia operativa y la DX interna mediante la modernización gradual de los sistemas centrales, que anteriormente se habían optimizado caso por caso durante más de 20 años, hacia plataformas centradas en SaaS.

A medida que el alcance y las expectativas de las TI continúan expandiéndose, un desafío clave ha sido el avance del mantenimiento y las operaciones. Dado que el valor del sistema tiende a disminuir inmediatamente después del lanzamiento, se requiere una mejora continua para mantener la eficacia. Sin embargo,como el mantenimiento y las operaciones suelen considerarse costes de continuidad del negocio, se mantuvo una cultura fuerte en la que la reducción de costes se priorizaba sobre los esfuerzos por mejorar la sofisticación o crear nuevo valor.

Para superar esta situación, Ricoh comenzó por introducir una perspectiva estratégica en el mantenimiento y las operaciones, empezando por un cambio profundo de mentalidad.