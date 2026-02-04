Para avanzar en la sofisticación del mantenimiento y las operaciones, Ricoh se centró primero en cambiar la mentalidad organizativa. El mantenimiento y las operaciones se reposicionaron no como simples costes, sino como actividades estratégicas que mejoran el valor del sistema, con funciones y expectativas claramente definidas. Como explica Keitsune Hamanaka, subdirector general de procesos, TI y datos del departamento de estrategia digital y director del centro de control de TI corporativo: “Nos estamos tomando el tiempo necesario para cambiar nuestra mentalidad, pasando de considerar que no gastar dinero es una virtud a invertir donde sea necesario para aumentar el valor del sistema”.
Ricoh también introdujo prácticas modernas como la monitorización del rendimiento siempre activa, la integración continua y la implementación continua (CI/CD) y la gestión del rendimiento, mejorando constantemente la visibilidad del sistema e impulsando mejoras continuas en las operaciones.
En 2015, IBM entró en una asociación estratégica para apoyar la transformación de TI de Ricoh, trabajando estrechamente con la empresa en el desarrollo, mantenimiento y operación de sus sistemas centrales. En la primera fase, las iniciativas incluyeron mejoras de productividad a través de la automatización de tareas rutinarias basada en RPA, la automatización de pruebas aprovechando los activos existentes y la mejora continua de la calidad operativa.
En la segunda fase, Ricoh lanzó proyectos para modernizar los sistemas críticos de producción utilizando SAP y amplió el mantenimiento y el soporte operativo en todo el entorno SAP. En un área en la que a menudo se da por sentado un funcionamiento estable, Ricoh adoptó un enfoque estratégico, con personal nacional y extranjero trabajando como un único equipo integrado para dar soporte proactivo a los sistemas.