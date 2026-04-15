Los datos que ganan: la plataforma de IA unificada de RFEA

RFEA centraliza los datos de los atletas con IBM® watsonx.data para ofrecer un entrenamiento basado en pruebas a escala.
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA), el organismo rector del atletismo en España, ha empujado constantemente los límites de la innovación para dar a sus atletas una ventaja competitiva.
IA-THLETICS y RFEA fueron pioneras en el uso de la ciencia de datos en el deporte, recopilando datos de telemetría de dispositivos wearable, analizando la biomecánica mediante vídeo de alta velocidad e integrando parámetros fisiológicos para afinar el entrenamiento. Estas iniciativas demostraron una visión audaz: utilizar los datos no solo para el mantenimiento de registros, sino como un activo estratégico para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentaron a un desafío común: los datos vivían en silos. Los registros de los atletas, los flujos de sensores y los análisis de vídeo estaban dispersos en sistemas desconectados, lo que dificultaba combinar las perspectivas y actuar con rapidez. Para desbloquear todo el potencial de su innovación, RFEA necesitaba una columna vertebral unificada y gobernada de datos controlados, capaz de reunir fuentes diversas, ofrecer perspectivas en tiempo real y preparar a la federación para estrategias de rendimiento impulsadas por IA en todas las disciplinas.
Para abordar el desafío, RFEA se asoció con IBM y Habber Tec para crear IA-THLETICS, una plataforma diseñada para unificar cada dato de los atletas en un entorno único, gobernado y preparado para la IA. Esto no era solo una mejora técnica; supuso un cambio fundamental en la forma en que se ofrecen las perspectivas sobre el rendimiento.
La solución está basada en IBM watsonx.data® , que proporciona una arquitectura moderna de lakehouse que conecta registros históricos con flujos de sensores en directo, vídeo de alta velocidad y datos fisiológicos. Al estandarizar estas diversas entradas en tablas consultables, la RFEA creó la base que la IA necesita: datos limpios, fiables y ricos en contexto. Esto significa que los modelos de machine learning ahora pueden detectar patrones biomecánicos, predecir el riesgo de lesiones y recomendar planes de entrenamiento personalizados con mucha mayor precisión.
En lugar de hacer malabarismos con hojas de cálculo y sistemas aislados, los entrenadores acceden a un único panel de control que reúne todo: cadencia, patrones de recuperación e indicadores de salud, todo actualizado en tiempo real. Los analistas exploran las tendencias en todas las temporadas y disciplinas sin tener que esperar horas para obtener informes manuales. Por primera vez, millones de puntos de datos de calzado, wearables y pruebas médicas alimentan modelos de IA que transforman la telemetría en bruto en recomendaciones que se pueden ejecutar. Así es como los datos se convierten en inteligencia y cómo RFEA convierte la innovación en ventaja competitiva.
La plataforma está diseñada para apoyar a entrenadores y atletas en su trabajo diario, ayudándoles a tomar decisiones mejor informadas durante la preparación del entrenamiento y la competición. Al transformar los datos complejos en perspectivas que se pueden ejecutar, IA-THLETICS refuerza la planificación del rendimiento sin reemplazar la experiencia de los entrenadores ni el feedback de los atletas.
La plataforma IA‑THLETICS de RFEA es más que una victoria tecnológica; es un plan para el futuro de los deportes.
Este logro posiciona a RFEA como pionera en la aplicación de datos de nivel empresarial e IA en el deporte, un salto que transforma la forma en que las federaciones piensan sobre el rendimiento, la salud y la innovación. La plataforma ya está superando la fase de proyectos piloto, con planes de contar con 1000 entrenadores para 2028, y sienta las bases para casos de uso avanzados de la inteligencia artificial, como modelos predictivos, paneles de control multilingües y entrenamiento personalizado a escala olímpica.
IA-THLETICS ya se está aplicando en múltiples disciplinas, como la marcha, el lanzamiento de disco, los obstáculos, los sprints y los relevos, y seguirá ampliándose a medida que se incorporen nuevos casos de uso.
Para el sector, esto marca un punto de inflexión: los datos ya no son un subproducto de la formación, sino el motor de la excelencia competitiva.
Fundada en 1920, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) gobierna el atletismo en España, gestionando competiciones, desarrollo de atletas, entrenamiento y selecciones nacionales en diversas disciplinas, mientras impulsa la innovación digital para mejorar el rendimiento y el bienestar.
Habber Tec es una consultora de tecnología especializada en arquitectura de datos e integración. Como partner ejecutor de la RFEA, Habber Tec desempeñó un papel crítico en el diseño y la implementación de la plataforma IA‑THLETICS, garantizando que los registros históricos y los nuevos datos de los sensores pudieran analizarse en paralelo. Su experiencia en tecnologías abiertas y arquitecturas escalables ayudó a RFEA a adoptar IBM watsonx.data sin construir Integraciones, acelerando el tiempo de obtención de valor, y permitiendo una base limpia y gobernada para la IA.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logo de IBM y watsonx.data son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.