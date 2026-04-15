Los datos que ganan: la plataforma de IA unificada de RFEA

Para abordar el desafío, RFEA se asoció con IBM y Habber Tec para crear IA-THLETICS, una plataforma diseñada para unificar cada dato de los atletas en un entorno único, gobernado y preparado para la IA. Esto no era solo una mejora técnica; supuso un cambio fundamental en la forma en que se ofrecen las perspectivas sobre el rendimiento.

La solución está basada en IBM watsonx.data® , que proporciona una arquitectura moderna de lakehouse que conecta registros históricos con flujos de sensores en directo, vídeo de alta velocidad y datos fisiológicos. Al estandarizar estas diversas entradas en tablas consultables, la RFEA creó la base que la IA necesita: datos limpios, fiables y ricos en contexto. Esto significa que los modelos de machine learning ahora pueden detectar patrones biomecánicos, predecir el riesgo de lesiones y recomendar planes de entrenamiento personalizados con mucha mayor precisión.

En lugar de hacer malabarismos con hojas de cálculo y sistemas aislados, los entrenadores acceden a un único panel de control que reúne todo: cadencia, patrones de recuperación e indicadores de salud, todo actualizado en tiempo real. Los analistas exploran las tendencias en todas las temporadas y disciplinas sin tener que esperar horas para obtener informes manuales. Por primera vez, millones de puntos de datos de calzado, wearables y pruebas médicas alimentan modelos de IA que transforman la telemetría en bruto en recomendaciones que se pueden ejecutar. Así es como los datos se convierten en inteligencia y cómo RFEA convierte la innovación en ventaja competitiva.

La plataforma está diseñada para apoyar a entrenadores y atletas en su trabajo diario, ayudándoles a tomar decisiones mejor informadas durante la preparación del entrenamiento y la competición. Al transformar los datos complejos en perspectivas que se pueden ejecutar, IA-THLETICS refuerza la planificación del rendimiento sin reemplazar la experiencia de los entrenadores ni el feedback de los atletas.