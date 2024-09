Cuando comenzaron a explorar la tecnología de optimización de costes de nube híbrida con IA, el equipo de TI de Rabobank estaba gestionando un entorno híbrido VMware-Hyper-V ya complejo en un panorama en rápida evolución. Necesitaban optimizar el rendimiento de 20.000 máquinas virtuales (VM) existentes y mantener la capacidad de innovar en todo momento. La demanda en constante cambio en su entorno actual era inevitable y el sobreaprovisionamiento no era una opción sostenible. A pesar de ser un equipo de alto rendimiento, el departamento de TI de Rabobank no podía mantener manualmente los tiempos de respuesta previstos. Además, al depender de herramientas dispares para supervisar su entorno, no podían estar seguros al 100% de las implicaciones de una decisión de dotación de recursos antes de aplicarla. La asignación de recursos era un problema más allá de la cuestión humana.