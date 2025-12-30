Con más de tres décadas de experiencia en servicios profesionales de mantenimiento industrial, Quant ofrece externalización de activos y gestión de mantenimiento en múltiples sectores, priorizando la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad. Sin embargo, se enfrentaron a un desafío cuando uno de los sitios de clientes de Quant se encontró con un desafío operativo derivado de los procesos heredados.

Las instrucciones de mantenimiento preventivo (MP), críticas para el tiempo de actividad y la productividad, estaban enterradas en más de 1500 archivos de Microsoft Excel en SharePoint, accesibles solo como archivos adjuntos en órdenes de trabajo de IBM® Maximo Manage. Los técnicos tenían que hacer referencia manualmente a estos archivos, lo que limitaba el uso de las características avanzadas de Maximo. Este proceso fragmentado disminuyó la eficiencia, puso en riesgo la precisión de los datos en más de 17 sitios y resultó en un proceso lento que tardaba más de una hora por archivo en transferir manualmente el contenido de Excel a Maximo. Esto llevó a Quant a buscar la automatización y la Integración para desbloquear todo el potencial de Maximo.