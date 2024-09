Prometeo surgió como una participación en el concurso Call for Code. Call for Code es un programa global para que los desarrolladores y otros solucionadores de problemas colaboren en proyectos tecnológicos de código abierto que aborden problemas sociales y humanitarios. La iniciativa Call for Code es la mayor iniciativa Tech for Good en su género. La organización patrocina una competición anual en la que los ganadores reciben premios en efectivo y apoyo integral para desarrollar y llevar sus soluciones al mercado.

"Recibí información sobre Call for Code durante una reunión con IBM", dice Valero. "En el banco donde trabajo realizamos muchas actividades de voluntariado. Además de ayudar con un proyecto Tech for Good, pensé que sería una buena oportunidad para probar la nueva tecnología IBM Cloud".

Valero formó un equipo con cinco amigos y compañeros del entorno de la TI y tuvo una sesión de lluvia de ideas sobre desastres naturales en el sur de Europa. Luego se centró específicamente en los incendios forestales en España. La idea original era una solución para proteger los hogares de las personas del riesgo de incendios forestales.

"La historia del éxito de Prometeo comenzó con un fracaso", explica Valero.

El equipo se presentó al desafío Call for Code de 2018, pero pronto se dio cuenta de que su idea necesitaba perfeccionarse. No habían consultado a los expertos, los propios bomberos. "Después de esa experiencia, dijimos 'Bien, vamos a ir a la estación de bomberos, a probar con los bomberos'" dice Valero. Como no conocía a ningún bombero personalmente, Valero buscó correos electrónicos de bomberos y les escribió. Se comunicó con el bombero veterano Joan Herrera, especialista en manejo del fuego, que hoy es miembro del equipo de Prometeo.

Valero continúa: "Mi equipo y yo fuimos a la estación de bomberos y nos dijo: 'Sabéis mucho de tecnología. Pero no sabéis nada de incendios forestales'. Era verdad. Tenía razón, y por eso no ganamos".