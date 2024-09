La modernización a soluciones nativas en la nube mejora el compromiso de Profile Centevo con los servicios financieros, proporcionando ahora conectividad avanzada para entidades que utilizan SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) para dar soporte a pagos en directo, reforzando aún más la posición de Profile Centevo como proveedor líder de servicios financieros en Noruega.

"Este logro no solo resalta nuestro compromiso con la innovación y la autonomía, sino que también subraya nuestra dedicación a brindar servicios superiores a nuestros clientes", dice el Dr. Apostolos Kritikopoulos, Director técnico de Profile Group. "La transición a AWS y el desarrollo de nuestras funcionalidades independientes nos sitúan en una posición destacada en el mercado de proveedores de servicios financieros de Noruega".

Profile Centevo está satisfecho con las mejoras en la productividad desde su última transformación impulsada por IBM y AWS, y ha podido disfrutar de muchos beneficios gracias a la modernización a la nube:

Con solo unos pocos clics, la empresa puede configurar una nueva instancia de base de datos, eliminando la molestia de los largos procesos de configuración.

La solución es compatible con la alta disponibilidad, lo que ayuda a ofrecer aplicaciones y transacciones de administración de activos y fondos siempre activas con la tecnología de AWS Multi-AZ y copias de seguridad entre regiones.

AWS administra la seguridad y el cifrado listos para usar y permite que Profile Centevo también se configure a su gusto y evite la exposición de datos financieros confidenciales.

La monitorización automatizada de la base de datos permite a la empresa optimizar mejor su instancia de base de datos y sus recursos, informándole de cuándo debe reducirla para reducir costes o aumentarla si necesita más recursos.

Puede reducir la duración de las instantáneas de la base de datos de producción para datos de alta calidad de cuatro horas a cinco minutos.

La empresa ahorra 288 horas de trabajo al año al mantener las actualizaciones ahora automatizadas con las actualizaciones de mantenimiento administradas por AWS.

"En general, nos proporciona una excelente monitorización de los recursos consumidos y nos permite optimizar nuestra instancia sobre la marcha", afirma Tsoulidis. "Además, ayuda a garantizar transacciones seguras y conformes, y la automatización de otras tareas tediosas, como las actualizaciones, nos ahorrará cientos de horas de trabajo manual de actualización al año."

Dado que AWS gestiona ahora las tediosas tareas de administración de la infraestructura, Profile Centevo estima que la migración de sus bases de datos Db2 autogestionadas existentes a la nube supone hasta 4 veces menos costes de infraestructura anuales.

"Por ejemplo, en lo que respecta a los costes de administración de la infraestructura, lo que solíamos pagar en las instalaciones es cuatro veces más de lo que pagamos ahora con Amazon RDS for Db2. No estamos hablando de una aplicación que no requiera muchos recursos; sino de una aplicación que sí los requiere, así que puede imaginarse la oportunidad de ahorrar costes que esto supone", dijo Tsoulidis.

De cara al futuro, Profile Centevo planea expandir su aplicación de gestión de negocios y fondos a varios otros clientes en los países nórdicos y fuera de los países nórdicos a nivel mundial. Dada la simplicidad del servicio y la migración de Amazon RDS for Db2, la empresa espera migrar otras aplicaciones a Amazon RDS para propagar sus servicios basados en la nube a otras regiones del mundo.