Autoridad Portuaria de Róterdam

El Puerto de Róterdam se asocia con IBM® para digitalizar sus operaciones para mejorar la eficiencia y proporcionar más valor a los clientes.

Reto empresarial Realización de una plataforma IoT en el Puerto de Róterdam, llamada "Plataforma de infraestructura inteligente". El objetivo de esta plataforma es permitir que todos los casos de IoT relacionados con la infraestructura inteligente lleguen a esta plataforma para ser el puerto más inteligente del mundo y que los barcos naveguen de forma autónoma en el puerto para el 2030.

Transformación El primer caso práctico implementado es una sustitución de la aplicación Hydro Meteo existente en la que los datos de los sensores existentes se recolectan a través de enrutadores Cisco IoX Edge y se almacenan en la plataforma Watson IoT. Con algoritmos inteligentes, datos de análisis de streaming y paneles de control se analizan y visualizan a los usuarios y se generan alarmas.