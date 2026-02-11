Como líder mundial en telecomunicaciones y servicios digitales, Orange presta servicio a casi 298 millones de clientes con una gama de soluciones fijas y móviles, junto con servicios profesionales.

Hace poco, el grupo creó una nueva división de 'Soluciones Financieras y Datos' dentro del Departamento Financiero para unificar y mejorar sus soluciones financieras y acelerar la utilización de datos en todo el grupo.

"A principios de 2022, iniciamos conversaciones sobre la renovación de nuestro sistema EPM, que estaba empezando a alcanzar sus límites en rendimiento y funcionalidad", explica Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio, Grupo Orange.

Orange posteriormente inició la búsqueda de una nueva solución global de EPM en modo SaaS, en línea con el compromiso del grupo durante los últimos años con la migración a la nube. IBM Planning Analytics se convirtió en la primera opción. “Teníamos plena confianza en nuestra elección de IBM Planning Analytics, dada la sólida recomendación de importantes empresas internacionales y la experiencia de los equipos de consultoría y asistencia de IBM, que se comprometieron a ayudarnos durante toda la duración de este programa. La conocida interfaz de usuario, incluido el complemento de Microsoft Excel, también era una ventaja importante”.

“La asociación de colaboración entre IBM y Orange fue crucial para el éxito y la adopción del programa”, añade Boris Daverat, socio asociado de IBM Consulting.