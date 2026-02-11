Reinventar la gestión del rendimiento para afrontar los retos de una empresa global 

Agilizar la elaboración de informes financieros, presupuestos y previsión está al alcance de una organización global. Orange ha modernizado con éxito su plataforma de gestión del rendimiento empresarial (EPM) mediante la adopción de IBM® Planning Analytics. Implementada en menos de dos años, esta solución da servicio a 1500 usuarios en todo el grupo y abarca una amplia gama de funciones.

Orange pretendía reemplazar su obsoleto sistema EPM, que ya no podía satisfacer las necesidades cambiantes del grupo. IBM® Planning Analytics, implementado en modo nube por los equipos de IBM Consulting e IBM Technology, afrontó estos retos de modernización agilizando los procesos de toma de decisiones y mejorando el rendimiento global de la empresa.
Reto
Como líder mundial en telecomunicaciones y servicios digitales, Orange presta servicio a casi 298 millones de clientes con una gama de soluciones fijas y móviles, junto con servicios profesionales.

Hace poco, el grupo creó una nueva división de 'Soluciones Financieras y Datos' dentro del Departamento Financiero para unificar y mejorar sus soluciones financieras y acelerar la utilización de datos en todo el grupo.

"A principios de 2022, iniciamos conversaciones sobre la renovación de nuestro sistema EPM, que estaba empezando a alcanzar sus límites en rendimiento y funcionalidad", explica Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio, Grupo Orange.

Orange posteriormente inició la búsqueda de una nueva solución global de EPM en modo SaaS, en línea con el compromiso del grupo durante los últimos años con la migración a la nube. IBM Planning Analytics se convirtió en la primera opción. “Teníamos plena confianza en nuestra elección de IBM Planning Analytics, dada la sólida recomendación de importantes empresas internacionales y la experiencia de los equipos de consultoría y asistencia de IBM, que se comprometieron a ayudarnos durante toda la duración de este programa. La conocida interfaz de usuario, incluido el complemento de Microsoft Excel, también era una ventaja importante”.

“La asociación de colaboración entre IBM y Orange fue crucial para el éxito y la adopción del programa”, añade Boris Daverat, socio asociado de IBM Consulting.
1500   empleados de Orange que utilizarán la solución IBM Planning Analytics a finales de 2024. 8  aplicaciones implementadas en menos de dos años, cubriendo los principales países en los que opera el grupo.
Estamos totalmente comprometidos con IBM Planning Analytics debido a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y su soporte para que los usuarios generen informes ad hoc de forma independiente.
Benoît Lampuré Director de finanzas como servicio Grupo Orange
Transformación
Primera puesta en vida en solo seis meses

El sistema EPM de Orange ofrece una amplia cobertura funcional, que incluye:

  • Gestión de los informes financieros internos de cada país, que abarcan el análisis real, la gestión de P&L y el cálculo de costes.
  • Recopilación de información presupuestaria de cada país, incluyendo presupuestos, planes estratégicos y modelos presupuestarios.
  • Aplicaciones personalizadas para países o actividades específicos.

El proyecto se lanzó en septiembre de 2022 con un enfoque en dos divisiones clave: Orange Francia y Orange Corporate. “Nuestro objetivo era integrar el presupuesto de 2024 en IBM Planning Analytics, con el objetivo de ponerlo en marcha en el verano de 2023”, dijo Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio de Orange Group.

Los equipos de Orange se basaron en su conocimiento del marco de referencia y los modelos de datos de la empresa, muy conscientes de los análisis detallados necesarios.

Sin embargo, para cumplir con los plazos ajustados, fueron necesarios varios proyectos concurrentes.

“Nos centramos en reutilizar el trabajo existente mediante el desarrollo de un modelo central. Cada proyecto contó con el apoyo de equipos dedicados de expertos de Orange e IBM. Además, establecimos un equipo multifuncional con IBM para garantizar la uniformidad en los procesos y metodologías de desarrollo en todos los proyectos”.

“La fase de producción se completó según lo previsto tanto para las divisiones de Francia como para las de Corporate. La solución se está implementando ahora en Orange Business, Orange MEA y varios países europeos, incluidos Bélgica y Rumanía, con planes de expansión a Eslovaquia, Polonia y la filial Totem”.
Exploramos la IA y la IA generativa para acelerar la transformación de nuestros usos.
Benoît Lampuré Director de finanzas como servicio Grupo Orange
Resultados
1500 usuarios de IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics está previsto para una implementación completa en todo el grupo y en todas las áreas funcionales objetivo para 2025, ampliando la base de usuarios a 1500.

Sin embargo, los proyectos relacionados con EPM deben continuar más allá de este plazo. “A medida que se implementa la solución, los usuarios presentan nuevos casos de uso que inicialmente no habíamos previsto. Esto indica una fuerte aceptación y compromiso con nuestro nuevo EPM”, señala Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio, Orange.

La IA y el análisis seguirán transformando nuestras prácticas empresariales.

Orange está explorando varios casos de uso nuevos para evaluar el impacto de la IA y el análisis en su función financiera.

“Estamos estudiando cómo mejorar de manera óptima la previsión de ingresos basada en algoritmos predictivos, que pueden recurrir a la inteligencia artificial”. 

Además, Orange está experimentando con IA generativa para los controladores de gestión. “El objetivo es identificar eventos clave dentro de áreas específicas y generar comentarios impulsados por IA que proporcionen un análisis inicial de datos, que nuestros controladores puedan sintetizar después”. 

“Integrar IBM Planning Analytics con un portfolio de productos de IA  como IBM watsonx acelera significativamente la implementación de estos casos de uso“, señala Stéphane Maillet, gestora sénior de IBM Consulting, quien supervisa la coordinación transversal del programa.

Otro enfoque importante es la gestión de datos no financieros, como el cálculo de la huella de carbono de la empresa. “Sin duda, EPM desempeñará un papel importante en la elaboración de informes y la simulación de indicadores ESG, aunque aún tenemos que definir su alcance exacto para los datos no financieros“, concluye Benoit Lampuré.
Acerca de Orange

Orange es un gigante de las telecomunicaciones, la empresa líder de su sector en Francia, con una fuerte presencia en Europa, África y Oriente Medio. La empresa presta servicios a 298 millones de clientes, incluidos 2,5 millones de empresas. El grupo generó 44 100 millones de euros en ingresos en 2023 y emplea a casi 137 000 personas en 26 países, más de la mitad de las cuales tienen su sede en Francia.

