IBM Planning Analytics está previsto para una implementación completa en todo el grupo y en todas las áreas funcionales objetivo para 2025, ampliando la base de usuarios a 1500.
Sin embargo, los proyectos relacionados con EPM deben continuar más allá de este plazo. “A medida que se implementa la solución, los usuarios presentan nuevos casos de uso que inicialmente no habíamos previsto. Esto indica una fuerte aceptación y compromiso con nuestro nuevo EPM”, señala Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio, Orange.
La IA y el análisis seguirán transformando nuestras prácticas empresariales.
Orange está explorando varios casos de uso nuevos para evaluar el impacto de la IA y el análisis en su función financiera.
“Estamos estudiando cómo mejorar de manera óptima la previsión de ingresos basada en algoritmos predictivos, que pueden recurrir a la inteligencia artificial”.
Además, Orange está experimentando con IA generativa para los controladores de gestión. “El objetivo es identificar eventos clave dentro de áreas específicas y generar comentarios impulsados por IA que proporcionen un análisis inicial de datos, que nuestros controladores puedan sintetizar después”.
“Integrar IBM Planning Analytics con un portfolio de productos de IA como IBM watsonx acelera significativamente la implementación de estos casos de uso“, señala Stéphane Maillet, gestora sénior de IBM Consulting, quien supervisa la coordinación transversal del programa.
Otro enfoque importante es la gestión de datos no financieros, como el cálculo de la huella de carbono de la empresa. “Sin duda, EPM desempeñará un papel importante en la elaboración de informes y la simulación de indicadores ESG, aunque aún tenemos que definir su alcance exacto para los datos no financieros“, concluye Benoit Lampuré.