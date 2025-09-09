La Options Clearing Corporation (OCC) es la única cámara de compensación de contraparte central para las opciones cotizadas en Estados Unidos. Presta servicio a más de 100 miembros de compensación, incluidos algunos de los mayores agentes de bolsa, sociedades de valores y comisionistas de futuros de EE. UU., que confían en los eficientes y eficaces servicios de compensación y gestión de riesgos de OCC. Con una trayectoria de más de 50 años, la OCC fue designada en 2012 como entidad de importancia sistémica para los mercados financieros (SIFMU), lo que amplió su papel crítico en el mercado.

Sin embargo, la organización se enfrentó a desafíos a la hora de gestionar la creciente complejidad de las transacciones en su ecosistema. Las operaciones manuales, las actualizaciones que llevaban mucho tiempo, los cuellos de botella en la escalabilidad y la necesidad de una seguridad hermética hacían que la integración y el gobierno fueran cada vez más difíciles dentro de su infraestructura de TI heredada. La OCC se vio especialmente ralentizado por los extensos procesos manuales y ciclos de actualización, que duraban hasta 18 meses, incluso para las actualizaciones de versión más pequeñas. La OCC necesitaba modernizar su infraestructura y adaptarse a las nuevas tecnologías para garantizar la resiliencia y la seguridad continuas del mercado de opciones que cotiza en EE. UU.