OCC agiliza las actualizaciones del sistema y refuerza la resiliencia del mercado con las soluciones en contenedores de IBM® Sterling
La Options Clearing Corporation (OCC) es la única cámara de compensación de contraparte central para las opciones cotizadas en Estados Unidos. Presta servicio a más de 100 miembros de compensación, incluidos algunos de los mayores agentes de bolsa, sociedades de valores y comisionistas de futuros de EE. UU., que confían en los eficientes y eficaces servicios de compensación y gestión de riesgos de OCC. Con una trayectoria de más de 50 años, la OCC fue designada en 2012 como entidad de importancia sistémica para los mercados financieros (SIFMU), lo que amplió su papel crítico en el mercado.
Sin embargo, la organización se enfrentó a desafíos a la hora de gestionar la creciente complejidad de las transacciones en su ecosistema. Las operaciones manuales, las actualizaciones que llevaban mucho tiempo, los cuellos de botella en la escalabilidad y la necesidad de una seguridad hermética hacían que la integración y el gobierno fueran cada vez más difíciles dentro de su infraestructura de TI heredada. La OCC se vio especialmente ralentizado por los extensos procesos manuales y ciclos de actualización, que duraban hasta 18 meses, incluso para las actualizaciones de versión más pequeñas. La OCC necesitaba modernizar su infraestructura y adaptarse a las nuevas tecnologías para garantizar la resiliencia y la seguridad continuas del mercado de opciones que cotiza en EE. UU.
Impulsado por la necesidad de actualizaciones más rápidas y funcionalidades mejoradas, OCC contó con la ayuda de IBM® Client Engineering. El equipo de IBM diseñó una solución de contenerización utilizando el software de intercambio de datos IBM® Sterling B2B, que incluye IBM® Sterling B2B Integrator, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy y Sterling Control Center Monitor.
El plan de implementación implica un enfoque dual para admitir tanto el entorno tradicional de intercambio de datos B2B como la nueva solución en contenedores al mismo tiempo. Esta estrategia garantiza un apoyo continuo a los participantes del mercado de opciones, lo que permite a OCC realizar pruebas tanto de forma independiente como en paralelo antes de una transición completa a los contenedores. Además, la transición también abordará el reto de gestionar más de 100 conexiones de miembros compensadores y más de 500 GB de datos diarios. OCC prevé que los volúmenes de transacciones crezcan significativamente después de migrar clientes a Sterling File Gateway o B2B Integrator.
Además, la transición a contenedores permitirá a OCC explorar oportunidades de inteligencia artificial y medidas de seguridad adicionales. El cauteloso interés de la empresa en emplear IA podría ayudar a automatizar el descubrimiento de gráficos de Helm para Kubernetes, mejorar los procesos comerciales, reforzar la seguridad y aumentar la trazabilidad. Las actualizaciones más rápidas liberarán recursos para futuras innovaciones y mejoras de procesos.
Al migrar a software en contenedores, OCC planea reducir significativamente los tiempos del ciclo de actualización. Las pequeñas mejoras que antes llevaban 18 meses se realizarán en un día y medio. Se espera que esta rápida aceleración resulte en ahorros de costes sustanciales y una eficiencia operativa optimizada. Moin Syed, gestor de integración de middleware en OCC, destaca el impacto: “Con los contenedores de IBM Sterling, ya no estamos atados al pasado: estamos construyendo el futuro de la infraestructura financiera”. La transición a una arquitectura de contenedores permite el autoescalado para más de 500 GB de transacciones diarias, lo que mejora la experiencia de sus miembros compensadores. Además, la transición también prepara a OCC para el cloud híbrido con el fin de mejorar su capacidad de adaptación a la volatilidad del mercado.
Las operaciones diarias de OCC también experimentarán mejoras significativas, incluidas tareas de seguridad optimizadas y capacidades de supervisión mejoradas que capturan métricas detalladas e implementan alertas más efectivas. A medida que OCC continúa su viaje de modernización, fortalecerá su asociación con IBM, que continuará apoyando a OCC con las herramientas y la experiencia necesarias para mantenerse a la vanguardia de la innovación en tecnología financiera. "El mover a los contenedores fue la conclusión natural y lógica porque simplemente no podíamos permitirnos ser estáticos; a medida que IBM innova, nosotros también debemos hacerlo", afirma Greg Hanson, arquitecto principal de infraestructuras de OCC.
La Options Clearing Corporation (OCC) es la mayor organización de compensación de derivados sobre acciones del mundo. Fundada en 1973, OCC se dedica a promover la estabilidad y la integridad del mercado mediante la prestación de servicios de compensación y liquidación de opciones, futuros y operaciones de préstamo de valores. Como empresa de servicios financieros de importancia sistémica (SIFMU), OCC opera bajo la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. OCC tiene más de 100 miembros compensadores y proporciona servicios de compensación y liquidación de contraparte central a 20 bolsas y plataformas de negociación. La OCC también proporciona recursos educativos gratuitos y atractivos sobre los beneficios y riesgos de las opciones a través de su Options Industry Council (OIC).
