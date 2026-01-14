Mejores comunicaciones, mayor compromiso con el paciente

Oncoclínicas&Co ofrece integraciones de servicios rápidas y conectadas con IBM® watsonx

Cumplir las expectativas de los pacientes de un servicio rápido y conectado

Escalar la comunicación personalizada es un desafío para cualquier gran red sanitaria, y Oncoclínicas&Co, el mayor grupo centrado en la oncología de América Latina, no fue una excepción.

Al operar más de 140 unidades y atender a cientos de miles de pacientes al año, la organización se enfrentaba a una creciente complejidad en la gestión de interacciones frecuentes y sensibles al tiempo. Los pacientes habían llegado a esperar la inmediatez y la atención personal de la atención en la consulta, pero los canales digitales no ofrecían la misma experiencia. Los sistemas fragmentados y los procesos manuales creaban retrasos y altas tasas de desconexión, lo que hacía más difícil mantener el servicio fluido y empático que esperaban los pacientes.

Para preservar el toque humano y su reputación de accesibilidad, Oncoclínicas necesitaba unificar las comunicaciones, automatizar las tareas rutinarias y permitir conexiones más rápidas y fiables, sin añadir complejidad operativa.

"En Oncoclínicas&Co, nuestra misión va más allá del tratamiento técnico. Creo profundamente que cada paciente merece no solo la excelencia clínica, sino también una atención humanizada, ágil y atenta", afirma Paula Soares, gestora de CX de Oncoclínicas&Co.
El éxito de este caso refleja nuestro compromiso con la transformación de la experiencia del paciente, situándolo en el centro de todas nuestras acciones.
Gabriela Siqueira y Paula Soares Gestión de CX Oncoclínicas&Co
Reinventar la asistencia al paciente con automatización e IA

Oncoclínicas colaboró con IBM y el IBM Business Partner PROA.AI, líder brasileña en IA conversacional y automatización inteligente, para rediseñar su modelo de compromiso digital y ofrecer soporte rápido y consistente en todos los canales. Con la ayuda de PROA.AI, Oncoclínicas integró la IA generativa (IA gen) y las capacidades de automatización en sus canales digitales. PROA.AI también les ayudó a consolidar el portfolio de productos IBM® watsonx y la pila tecnológica IBM Cloud Pak bajo un marco de gobierno unificado.

La solución aprovechó el estudio de IBM watsonx.ai para el procesamiento del lenguaje natural y la IA generativa. La implementación también incluyó IBM Cloud Pak for Business Automation con Robotic Process Automation (RPA) para la automatización del flujo de trabajo, e IBM Cloud Pak for Integration para unificar WhatsApp, chat y correo electrónico bajo un marco seguro. Oncoclínicas también implementó un enfoque de gobierno para ayudar a cumplir requisitos regulatorios como el LGPD de Brasil y para reforzar la confianza.

La arquitectura de la solución permitió respuestas en tiempo real, programación automatizada y actualizaciones proactivas, lo que ayudó a agilizar los procesos y mejorar el compromiso a escala. Más allá del aumento de la eficiencia, la iniciativa ayudó a devolver el tiempo y la confianza a las interacciones, y contribuyó a una mejor participación de los pacientes a través de la tecnología. "Gracias al esfuerzo de nuestro equipo y a la implementación de soluciones innovadoras, optimizamos los procesos y garantizamos que los pacientes se sintieran apoyados en cada paso", añade Soares.
Este proyecto visionario representa nuestra búsqueda constante de mejorar la experiencia del paciente de forma integrada y sostenible. Estoy increíblemente orgulloso del impacto positivo que hemos tenido en tantas vidas.
Gabriela Siqueira y Paula Soares Gestión de CX Oncoclínicas&Co
Mejora de la comunicación con el paciente a escala

La solución tuvo un impacto medible en cada interacción para Oncoclínicas.

  • Redujo los tiempos de espera medios en un 98 % mediante la programación automatizada y los canales centralizados mediante IBM Cloud Pak for Integration e IBM Cloud Pak for Business Automation, lo que permite confirmaciones y actualizaciones casi instantáneas
  • Redujo las tasas de desconexión un 75 %, pasando del 40 % al 10 %, gracias a los canales unificados que ofrece IBM Cloud Pak for Integration
  • Mejoró la asistencia a citas en un 38 % gracias a recordatorios proactivos impulsados por IBM Cloud Pak for Business Automation
  • Redujo el tiempo medio de gestión en un 45 % y liberó alrededor de 2000 horas operativas anuales a través de IBM Cloud Pak for Business Automation y RPA, permitiendo a los equipos centrarse en un soporte y compromiso de mayor valor
  • Se lograron tasas de éxito del 90 % al 100 % en flujos de autoservicio utilizando las capacidades conversacionales de watsonx.ai
  • Aumento de la satisfacción del paciente al 93 %, superando el objetivo del 80 %, gracias a la mejora de las interacciones digitales, apoyada por IBM watsonx.ai para la comprensión del lenguaje natural y un enfoque de gobierno que reforzó la seguridad y la confianza
  • Logró una tasa de resolución del 86 % para las interacciones basadas en texto, minimizando la necesidad de intervención humana

Entregada en colaboración con IBM y PROA.AI, esta transformación muestra cómo la IA y la automatización pueden escalar la accesibilidad y la capacidad de respuesta, aportando la inmediatez y la tranquilidad de las interacciones en persona a cada punto de contacto digital. "Gracias a la dedicación de nuestro equipo y a la implementación de soluciones innovadoras, pudimos no solo optimizar los procesos, sino también garantizar que nuestros pacientes se sientan realmente bienvenidos y atendidos en cada etapa de su tratamiento", concluye Soares.
Acerca de Oncoclínicas&Co

Fundada en 2010, Oncoclínicas&Co es la red integrada de oncología más grande de América Latina, operando más de 140 unidades en 40 ciudades de Brasil. La empresa realiza casi 700 000 tratamientos al año y es reconocida por combinar la excelencia clínica con la innovación y la atención centrada en el paciente.
Acerca de PROA.AI

Fundada en 2016 en São Paulo, PROA.AI es líder brasileña en IA conversacional y automatización inteligente. Sus soluciones para el servicio de atención al cliente y la orquestación de procesos están impulsadas por la tecnología de IBM, ofreciendo experiencias digitales seguras, escalables y humanizadas.

