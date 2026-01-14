Escalar la comunicación personalizada es un desafío para cualquier gran red sanitaria, y Oncoclínicas&Co, el mayor grupo centrado en la oncología de América Latina, no fue una excepción.

Al operar más de 140 unidades y atender a cientos de miles de pacientes al año, la organización se enfrentaba a una creciente complejidad en la gestión de interacciones frecuentes y sensibles al tiempo. Los pacientes habían llegado a esperar la inmediatez y la atención personal de la atención en la consulta, pero los canales digitales no ofrecían la misma experiencia. Los sistemas fragmentados y los procesos manuales creaban retrasos y altas tasas de desconexión, lo que hacía más difícil mantener el servicio fluido y empático que esperaban los pacientes.

Para preservar el toque humano y su reputación de accesibilidad, Oncoclínicas necesitaba unificar las comunicaciones, automatizar las tareas rutinarias y permitir conexiones más rápidas y fiables, sin añadir complejidad operativa.

"En Oncoclínicas&Co, nuestra misión va más allá del tratamiento técnico. Creo profundamente que cada paciente merece no solo la excelencia clínica, sino también una atención humanizada, ágil y atenta", afirma Paula Soares, gestora de CX de Oncoclínicas&Co.