Construir una base sólida para operaciones inteligentes

Para modernizar su proceso de gestión de pedidos, Oiki se asoció con IBM y BlueIT, un IBM Business Partner, para crear una solución con IA que aproveche el ecosistema watsonx. Basado en IBM® watsonx.ai, un estudio de desarrollo de IA e impulsado por el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IBM Granite, la solución extrajo detalles críticos como códigos de producto y cantidades de pedidos por correo electrónico. Esta capacidad se integró en los flujos de trabajo de OIKI a través de IBM Cloud, lo que garantiza la escalabilidad y la conectividad segura con las bases de datos de documentos y ERP existentes.

La solución también incorporaba módulos específicos para la gestión y el gobierno de los datos, lo que garantizaba que la automatización fuera fiable y cumpliera las normas. Un agente de IA, creado con IBM watsonx Orchestrate, interpretó la intención, validó los datos y activó las acciones posteriores. Combinada con la metodología de acelerador de IA de BlueIT y la integración de Microsoft Teams, la solución creó un entorno automatizado. Este cambio hizo que el equipo de ventas pasara de la organización manual de los datos al compromiso estratégico, lo que permitió respuestas más rápidas y sentó las bases para una adopción más amplia de la IA en todo el negocio de Oiki.