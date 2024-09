Para escalar su nube privada, OEDIV e IBM unieron fuerzas en varios talleres. El resultado fue una solución estandarizada con ocho servidores IBM Power System E980 y cuatro soluciones de almacenamiento de IBM FlashSystem. La empresa utiliza la replicación del sistema SAP HANA para reflejar datos vitales en dos ubicaciones.

Martin Stratmann continúa: "Al crear una solución integrada con IBM FlashSystem e IBM Power Systems, mejoramos el rendimiento del conjunto de tecnologías en un 40 por ciento. Las herramientas de fiabilidad incorporadas permiten un mantenimiento que no afecta a los clientes. No hemos experimentado ningún tiempo de inactividad no planificado en 24 meses”.

La empresa utiliza la virtualización IBM PowerVM® y la automatización de IBM PowerVC para ajustar el tamaño y el rendimiento del sistema para cumplir con los niveles de servicio acordados. Para maximizar la utilización del sistema y minimizar los costes, el equipo gestiona dinámicamente las cargas de trabajo utilizando IBM Live Partition Mobility y confía en IBM Spectrum Protect para la copia de seguridad y para añadir capacidades de recuperación rápida.

OEDIV ejecuta SAP HANA y SAP S/4HANA en SUSE Linux Enterprise Server para aplicaciones SAP. Andreas Hingst explica: "Al estandarizar SUSE Linux, nos beneficiamos de nuestros amplios conocimientos. Utilizamos el motor de configuración de Salt integrado en SUSE Manager e IBM PowerVC para crear una experiencia de usuario fluida con un portal de autoservicio para ingenieros".