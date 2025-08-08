Phoenix OCP transforma sus operaciones de entrega de servicio con IBM® Power Virtual Server
Phoenix OCP, líder en distribución farmacéutica en Francia, necesitaba un modelo OPEX (gastos operativos) más flexible para respaldar sus crecientes demandas de aplicaciones de back-office, incluido su almacén de datos y su sistema de gestión de almacenes (WMS). Estas aplicaciones se alojaron inicialmente en servidores IBM® Power7 a través de un proveedor externo.
A medida que evolucionaban las necesidades de Phoenix OCP, el proveedor de alojamiento no pudo ofrecer una ruta de actualización a los servidores IBM® Power9 más nuevos. Para garantizar la escalabilidad, el rendimiento y la continuidad del servicio, Phoenix OCP buscó un nuevo socio que pudiera ofrecer una infraestructura moderna basada en la nube. La empresa necesitaba una solución sólida y preparada para el futuro para respaldar su crecimiento global y garantizar la entrega oportuna de medicamentos a las farmacias.
La oferta de IBM cumplió con los requisitos de Phoenix OCP: facilidad de implementación, facturación de pago por uso, servidores de última generación y la opción de tener servidores IBM Power e infraestructura de nube basada en x86 en el mismo sitio, todo cerca a su centro de datos principal situado en la región de Fráncfort. Además, Phoenix OCP tiene aplicaciones que se ejecutan en AIX 5.3 y la solución de partición de carga de trabajo (WPAR) de IBM, compatible con la infraestructura en la nube de IBM Power Virtual Server, lo que permitió a la empresa migrar rápidamente sin tener que transformar ciertas aplicaciones.
Phoenix OCP se asoció con IBM y Teamworks, un socio de IBM, para implementar una solución integral en la nube. Cliente de IBM Cloud desde 2022, Phoenix OCP adoptó IBM Power Virtual Server en IBM Cloud, junto con Bare Metal x86, IBM® Storage Protect e IBM® Cloud Object Storage. La experiencia de TeamWork brilló en la creación de la sólida solución de zona de aterrizaje Phoenix OCP en IBM Cloud, estableciendo una base sólida para el crecimiento futuro de Phoenix OCP. Con su profundo conocimiento de la infraestructura de IBM, TeamWork gestionó hábilmente el proceso de migración, transfiriendo las cargas de trabajo de Phoenix OCP a la zona de aterrizaje de IBM Cloud. También continuaron manteniendo de manera eficiente todos los componentes de IBM Cloud alojados en el centro de datos.
Esta transformación permitió a Phoenix OCP optimizar sus operaciones, desde la gestión de inventario hasta la preparación y entrega de pedidos, garantizando que las farmacias reciban suministros en 24 horas en condiciones óptimas de seguridad y calidad. La flexibilidad de la oferta de Power Virtual Server, con características como facturación por horas, opciones de almacenamiento y escalado, proporcionó a Phoenix OCP la agilidad necesaria para satisfacer las demandas del mercado. Aprovechando las capacidades de implementación rápida de IBM Power Virtual Server, Phoenix OCP pudo poner en marcha particiones de IBM AIX en cuestión de minutos en las regiones multizona de IBM® Cloud Data Center. Todo esto está respaldado por un estricto acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad del 99,95 % en configuraciones de un solo sitio y un 99,99 % óptimo en configuraciones de dos sitios. También ha sido posible que Phoenix OCP realice pruebas SD-WAN sin poner en peligro el entorno de producción, gracias a la fácil configuración de un entorno de prueba basado en la copia de producción.
Al aprovechar la experiencia de TeamWork e IBM en el suministro de infraestructura como servicio (IaaS) y tecnologías de adopción de la nube, Phoenix OCP podría reorientar sus esfuerzos de TI en tareas de valor añadido, como la integración de nuevos productos en su proyecto de trazabilidad. Esta asociación no solo abordó las necesidades inmediatas de Phoenix OCP, sino que también le permitió explorar futuros servicios en la nube, como la contenerización y las tecnologías de IA.
Jean-Yves Dumas, director de infraestructura y TI de producción, dijo: "IBM Cloud Migration ofreció tres ventajas significativas. Logramos un tiempo de actividad del sistema del 99,99 % después de la migración. En segundo lugar, fue posible una incorporación más rápida de nuevos servicios desde unas pocas horas hasta varios minutos. Por último, ya no era necesario adquirir servidores físicos y gestionar la deuda técnica del hardware con un proceso de compra complejo y largo".
Después de la transformación, Phoenix OCP ha visto mejoras significativas en su rendimiento operativo y financiero. La implementación de IBM Power Virtual Server on IBM Cloud ha proporcionado a Phoenix OCP una arquitectura Power Architecture segura y eficiente en la nube pública, mejorando la fiabilidad y la escalabilidad de los servicios de Phoenix OCP. La capacidad de satisfacer nuevas solicitudes en tiempo real gracias a la escalabilidad de la nube ha dado a Phoenix OCP una ventaja sobre sus principales competidores. La relación de confianza y sinergia entre Phoenix OCP, IBM y TeamWork ha sido crucial para este éxito. Phoenix OCP ahora tiene el beneficio de un catálogo de servicios en constante evolución a través del modelo IaaS, lo que ayuda a garantizar la calidad de los servicios a lo largo del tiempo. Los resultados cuantificables incluyen tiempos de respuesta más rápidos a las consultas de farmacia y una satisfacción del cliente optimizada. Phoenix OCP también ha destacado la clara visibilidad de los costes obtenidos y la suavización de los costes a lo largo del tiempo. Ahora también pueden adaptar sus necesidades financieras anualmente según su estrategia.
Como colaboradores activos, IBM y Teamworks continuarán apoyando a Phoenix OCP para aprovechar los avances del cloud computing, garantizando que la empresa se mantenga a la vanguardia de los sectores de la industria de distribución farmacéutica. Por último, dado su compromiso con la sostenibilidad, Phoenix OCP está interesado en implementar soluciones de Visibilidad de Carbono, guiada por la experiencia de TeamWork e IBM en regulaciones e informes ambientales. Estas iniciativas subrayan la dedicación de Phoenix OCP a la innovación continua y a las prácticas comerciales responsables.
Phoenix OCP, con sede en Francia, es un distribuidor líder de productos farmacéuticos y servicios sanitarios. Phoenix OCP presta servicio a farmacias y centros sanitarios, contribuyendo a mejorar la salud cada día. Con una amplia red de farmacias y centros hospitalarios, Phoenix OCP ofrece una amplia gama de productos y servicios, que incluyen soluciones digitales, financiación y formación. El compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible se refleja en sus soluciones de distribución farmacéutica, nuevos modelos de distribución y servicios dedicados a las farmacias.
Traslade y gestione cargas de trabajo de manera fluida tanto en entornos de nube como locales
Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM Cloud, AIX, Apptio, Power, Power9 y watsonx son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.