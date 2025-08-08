La oferta de IBM cumplió con los requisitos de Phoenix OCP: facilidad de implementación, facturación de pago por uso, servidores de última generación y la opción de tener servidores IBM Power e infraestructura de nube basada en x86 en el mismo sitio, todo cerca a su centro de datos principal situado en la región de Fráncfort. Además, Phoenix OCP tiene aplicaciones que se ejecutan en AIX 5.3 y la solución de partición de carga de trabajo (WPAR) de IBM, compatible con la infraestructura en la nube de IBM Power Virtual Server, lo que permitió a la empresa migrar rápidamente sin tener que transformar ciertas aplicaciones.

Phoenix OCP se asoció con IBM y Teamworks, un socio de IBM, para implementar una solución integral en la nube. Cliente de IBM Cloud desde 2022, Phoenix OCP adoptó IBM Power Virtual Server en IBM Cloud, junto con Bare Metal x86, IBM® Storage Protect e IBM® Cloud Object Storage. La experiencia de TeamWork brilló en la creación de la sólida solución de zona de aterrizaje Phoenix OCP en IBM Cloud, estableciendo una base sólida para el crecimiento futuro de Phoenix OCP. Con su profundo conocimiento de la infraestructura de IBM, TeamWork gestionó hábilmente el proceso de migración, transfiriendo las cargas de trabajo de Phoenix OCP a la zona de aterrizaje de IBM Cloud. También continuaron manteniendo de manera eficiente todos los componentes de IBM Cloud alojados en el centro de datos.

Esta transformación permitió a Phoenix OCP optimizar sus operaciones, desde la gestión de inventario hasta la preparación y entrega de pedidos, garantizando que las farmacias reciban suministros en 24 horas en condiciones óptimas de seguridad y calidad. La flexibilidad de la oferta de Power Virtual Server, con características como facturación por horas, opciones de almacenamiento y escalado, proporcionó a Phoenix OCP la agilidad necesaria para satisfacer las demandas del mercado. Aprovechando las capacidades de implementación rápida de IBM Power Virtual Server, Phoenix OCP pudo poner en marcha particiones de IBM AIX en cuestión de minutos en las regiones multizona de IBM® Cloud Data Center. Todo esto está respaldado por un estricto acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad del 99,95 % en configuraciones de un solo sitio y un 99,99 % óptimo en configuraciones de dos sitios. También ha sido posible que Phoenix OCP realice pruebas SD-WAN sin poner en peligro el entorno de producción, gracias a la fácil configuración de un entorno de prueba basado en la copia de producción.

Al aprovechar la experiencia de TeamWork e IBM en el suministro de infraestructura como servicio (IaaS) y tecnologías de adopción de la nube, Phoenix OCP podría reorientar sus esfuerzos de TI en tareas de valor añadido, como la integración de nuevos productos en su proyecto de trazabilidad. Esta asociación no solo abordó las necesidades inmediatas de Phoenix OCP, sino que también le permitió explorar futuros servicios en la nube, como la contenerización y las tecnologías de IA.

Jean-Yves Dumas, director de infraestructura y TI de producción, dijo: "IBM Cloud Migration ofreció tres ventajas significativas. Logramos un tiempo de actividad del sistema del 99,99 % después de la migración. En segundo lugar, fue posible una incorporación más rápida de nuevos servicios desde unas pocas horas hasta varios minutos. Por último, ya no era necesario adquirir servidores físicos y gestionar la deuda técnica del hardware con un proceso de compra complejo y largo".