NYBL refuerza la fiabilidad industrial integrando Maximo y watsonx.governance en n.vision
En sectores vitales para el progreso cívico, como la energía, los servicios y la manufactura, las organizaciones siguen teniendo problemas con tiempos de inactividad no planificados, infraestructuras envejecidas y escasez de técnicos cualificados para mantener sistemas críticos. nybl, una empresa de tecnología de IA que exporta innovaciones del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) y de todo Oriente Medio a nivel mundial, aborda estos desafíos mediante una IA basada en la ciencia y basada en la física.
Tradicionalmente, las inspecciones manuales de activos esenciales son lentas, costosas y vulnerables al error humano, y a menudo se realizan en entornos remotos o peligrosos. Reconociendo la necesidad de un enfoque más eficaz y fiable, nybl imaginó una solución impulsada por IA capaz de automatizar las inspecciones de activo, mejorar la precisión y ofrecer resultados transparentes. Para hacer realidad esta visión, nybl buscó una base de tecnología de IA de confianza que pudiera garantizar que cada modelo implementado cumpliera con los más altos estándares de fiabilidad, ética, cumplimiento y rendimiento.
Como parte de una asociación estratégica con IBM, nybl integró n.vision, una plataforma de inspección con IA, con la herramienta IBM® Maximo Visual Inspection y la solución IBM watsonx.governance , para transformar aún más la forma en que se gestionan las inspecciones industriales. Las dos empresas llevaron a cabo tres proyectos piloto para validar la integración y demostrar el impacto de aprovechar Maximo Visual Inspection y watsonx.governance dentro de la plataforma n.vision de nybl.
Con Maximo Visual Inspection, n.vision realiza inspecciones basadas en activos que eliminan la necesidad de acceso manual a áreas de difícil acceso, lo que reduce los riesgos de seguridad, los costes operativos y el tiempo total de inspección. La solución utiliza la visión artificial para detectar, clasificar y notificar fallos con precisión y rapidez en sectores como el del petróleo y el gas, los servicios, la fabricación, la agricultura y la sanidad.
Con la ayuda de watsonx.governance, nybl puede proporcionar una transparencia total del ciclo de vida de la IA, supervisar los sesgos y las desviaciones y gestionar el cumplimiento de las cambiantes normativas del sector. En conjunto, estas mejoras operativas pueden ayudar a sus clientes a lograr un tiempo de lanzamiento al mercado más rápido, mayor precisión y mayores ganancias de eficiencia, al tiempo que permiten el uso responsable de la IA en operaciones de misión crítica.
Con la tecnología de IBM integrada en su plataforma n.vision, nybl ha elevado los estándares de seguridad y eficacia en las inspecciones de activos de todos los sectores. Por ejemplo, un operador de red nacional del GCC lanzó un piloto inicial de 1000 kilómetros con n.vision para inspeccionar las líneas de alta y media tensión. Tras su éxito, el operador adjudicó a nybl un contrato para escalar inspecciones en 400 000 kilómetros de infraestructura eléctrica en todo el país.
Al automatizar las inspecciones basadas en activos, nybl ha experimentado una reducción del 50 % tanto en los costes de inspección como en los incidentes de seguridad. Otros resultados transformadores incluyen una disminución del 30 % en el tiempo de inspección, una reducción del 20 % en los costes de interrupción y reparación de emergencia, y un aumento del 20 % en el tiempo de actividad de la red. La detección automatizada de fallos y la elaboración de informes, impulsadas por la visión artificial, ofrecen los más altos niveles de precisión y fiabilidad, lo que ayuda a los clientes de nybl a actuar de forma más rápida e inteligente.
Al asociarse con IBM para combinar la visión artificial avanzada y el gobierno de la IA, nybl ha creado una solución transparente, fiable y escalable para ayudar a mejorar el rendimiento de los activos. La compañía planea continuar su colaboración con IBM para impulsar la excelencia operativa en sectores críticos.
Fundada en 2018, nybl es una empresa de IA basada en la ciencia y con conocimientos de física, con sede en los Emiratos Árabes Unidos y oficinas en el Reino de Arabia Saudita y Catar. Sus plataformas y soluciones de IA diseñadas específicamente, incluidos n.vision, n.rotating, n.lift y n.shield, ayudan a los sectores críticos a mejorar la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento mediante la automatización y la toma de decisiones inteligente.
IBM Maximo Visual Inspection utiliza el deep learning para analizar imágenes y vídeos para su clasificación y detección de defectos. Ayuda a los usuarios a entrenar, validar e implementar modelos de IA, sin necesidad de conocimientos en ciencia de datos. La solución se integra de manera fluida en los flujos de trabajo de inspección, lo que ayuda a las organizaciones a detectar problemas a tiempo, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia operativa.
