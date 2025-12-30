Con la tecnología de IBM integrada en su plataforma n.vision, nybl ha elevado los estándares de seguridad y eficacia en las inspecciones de activos de todos los sectores. Por ejemplo, un operador de red nacional del GCC lanzó un piloto inicial de 1000 kilómetros con n.vision para inspeccionar las líneas de alta y media tensión. Tras su éxito, el operador adjudicó a nybl un contrato para escalar inspecciones en 400 000 kilómetros de infraestructura eléctrica en todo el país.

Al automatizar las inspecciones basadas en activos, nybl ha experimentado una reducción del 50 % tanto en los costes de inspección como en los incidentes de seguridad. Otros resultados transformadores incluyen una disminución del 30 % en el tiempo de inspección, una reducción del 20 % en los costes de interrupción y reparación de emergencia, y un aumento del 20 % en el tiempo de actividad de la red. La detección automatizada de fallos y la elaboración de informes, impulsadas por la visión artificial, ofrecen los más altos niveles de precisión y fiabilidad, lo que ayuda a los clientes de nybl a actuar de forma más rápida e inteligente.

Al asociarse con IBM para combinar la visión artificial avanzada y el gobierno de la IA, nybl ha creado una solución transparente, fiable y escalable para ayudar a mejorar el rendimiento de los activos. La compañía planea continuar su colaboración con IBM para impulsar la excelencia operativa en sectores críticos.