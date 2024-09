NTT DATA Business Solutions Poland

NTT DATA Business Solutions (enlace externo a ibm.com), anteriormente itelligence, es un proveedor internacional líder de servicios completos que se centra en las implementaciones de SAP y ofrece consultoría, licencias, servicios de administración de aplicaciones, servicios de alojamiento y soluciones industriales exclusivas. NTT DATA Business Solutions emplea a unas 7000 personas en 25 países. NTT DATA Business Solutions Poland, anteriormente itelligence Poland, emplea a más de 200 personas en cinco ubicaciones. La empresa ha recibido un certificado de empresa amigable con el cliente y un premio Quality International. En 2017, la empresa generó unas ventas totales de 82,7 millones de zlotys (19,6 millones de euros).