Durante la fase de implementación del proyecto, IBM proporcionó múltiples rondas de capacitaciones técnicas al equipo de desarrollo de Nobo Technologies y ayudó a transferir sin problemas los programas de desarrollo secundario existentes a la plataforma ELM. Adhiriéndose al concepto de que "las herramientas tienen que estar al servicio de las personas", Nobo Technologies promovió plenamente el aprendizaje de ELM a nivel interno y siguió optimizando los procesos del sistema mediante la práctica continua y los comentarios de los usuarios.



Zhao Xiaokai, Director General de IBM Sustainability Software en el Greater China Group, explica: "A diferencia de algunos proveedores que se limitaron a migrar al sistema los procesos, plantillas y datos existentes, IBM colaboró estrechamente con Nobo Technologies desde la fase de comunicación para reorganizar su proceso empresarial, siendo los objetivos empresariales de Nobo el 'faro' durante todo el proyecto. Todo el proyecto involucra a varios departamentos de Nobo Technologies, su visión de futuro y su sólida ejecución de la transformación digital, así como una comunicación y colaboración en profundidad con el equipo de IBM. La cocreación es la clave de la implementación fluida del proyecto, que se puede decir que es un reflejo perfecto de "unirse a manos para crear".



Chen Lishun, Director General Adjunto de Investigación y Desarrollo de Nobo Technologies, añade: "Lo que me impresiona de esta cooperación es que IBM no sólo potencia a Nobo Technologies en términos de configuración de herramientas, sino que también nos ofrece un conjunto avanzado de herramientas que están profundamente integradas con los procesos de negocio y los métodos de gestión. Esto requiere no solo las capacidades de servicio de herramientas innovadoras, sino también una rica reserva de experiencia en consultoría. Este modelo completo de cooperación integral puede ayudarnos a optimizar el proceso de I+D de forma más eficaz y, al mismo tiempo, descubrir todo el potencial del valor de ELM de IBM".