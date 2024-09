nib aprovecha la tecnología watsonx Assistant de IBM® para desarrollar Frankie, un consultor virtual de seguros de salud. Frankie interactúa con los clientes respondiendo a consultas rutinarias, lo que ayuda a los agentes en vivo a centrarse en problemas más complejos y mejora la experiencia general del cliente.

Reto empresarial El proveedor de seguros de salud nib nz ltd. estaba ansioso por aportar enfoques nuevos y frescos para prestar servicio a los clientes. nib buscaba una forma de aumentar las capacidades de sus agentes de atención al cliente y abordar el problema de la formación.

Transformación Para aumentar sus capacidades de servicio al cliente en medio de un rápido crecimiento, nib trabajó con IBM y el socio comercial de IBM Capgemini para implementar la primera solución de chatbot basada en IA de Nueva Zelanda, un “consultor virtual” conocido como Frankie, para seguros médicos. Con la tecnología del servicio IBM watsonx Assistant, parte de la cartera IBM Developer Cloud, la solución permite a los clientes actuales y potenciales hacer preguntas sobre su plan o seguro de salud en general enviando consultas coloquiales por mensaje de texto.

Frankie está continuamente escuchando y construyendo su banco de conocimientos para aprender justo lo que nuestros clientes necesitan saber, ayudando a mejorar su capacidad de responder con la información correcta para contestar incluso a las preguntas más inusuales. Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.